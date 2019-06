Donn vil tukte serieleder Fløy

FLEKKERØY: Donntrener Rolf Martin Skonhoft, som deler hovedtreneransvaret med sin bror Odd Arild, forteller at de venter en tøff kamp på Øya, men at de selvsagt går for å få et resultat. Han forteller videre at Donn har en jevn og stor stall, og at en solid seier over Bryne sist gir grunn til optimisme. Rolf Martin melder om en stort sett skadefri tropp.

Fløys trener Nikola Trajkovic sier at selv om dette er et lokaloppgjør, handler det først og fremst om kampen om tre poeng, og at spillerne yter 100 %. Han forventer en tøff kamp med mange dueller mot et fysisk sterkt Donn-lag med masse rutine. Nikola håper spillerne gir det trofaste hjemmepublikummet tre poeng i derbyet.

Jørgen Richardsen og Christoffer Myhre sliter med skader, og er ikke aktuelle. Andre Richstad og Erik Marcussen er tilbake etter skade og sykdom.

Nikola Trajkovic og assistent Nils Petter Andersen har tatt ut følgende tropp: Ante Knezovic, Andreas Olsvoll, Matej Dekovic, Johan Kvame Naglestad, Omar Markovic, Jone B. Kleppa, Isak Reinhardsen, Erik Marcussen, Henrik Andre Dahlum, Henrik Andersen, Tobias Henanger, Lasse Sigurdsen, Dardan Dreshaj, Magnus Ask Mikkelsen, Ole Fredrik Thorsen, Anders Hella, Andre Richstad og Sebastian Fredriksen.

PS! Fredagens kamp har avspark på Arkicon Arena kl. 19. Hør oppkjøringen til kampen, og mer til, i podkasten «På Ball» her.