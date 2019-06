Mjåland vant Terrengkarusellen – fem uker etter fødsel

KRISTIANSAND: – Dette var den tredje harde økta mi siden fødselen 4. mai. Jeg er fornøyd med at jeg holdt noenlunde god fart, sier Mjåland.

Den tidligere toppidrettsutøveren, som har vunnet flere NM-gull i friidrett, brukte 18,47 minutter på den 4,5 kilometer lange normalløypa i Jegersberg. Det var hele 46 sekunder bedre enn Anne Haaland Simonsen.

Mjåland og samboeren Jesper Mathisen har sønnene Svein (3) og lille Jens på snart seks uker sammen. Ved begge fødslene trente Mjåland fram til samme dag som vannet gikk. Etter begge fødslene begynte hun å trene etter fem dager, på ellipsemaskin og ergometersykkel. Første løpeøkt ble lagt til tre uker etter familieforøkelse.

– Jeg har vært bevisst på å trene godt og mye fram til fødsel, og har hatt fin oppfølging både før og etter nedkomst. Selv om begge fødslene har vært tøffe, vil jeg mye heller ha 20 timers smertehelvete i hver av dem framfor et krevende svangerskap, påpeker Mjåland.

Etter svangerskapspermisjonen skal hun tilbake i full jobb som lærer ved idrettslinjen på KKG. Hun er klar på at toppidrettskarrieren er helt over, men vil gjerne forbli en godt trent mosjonist i mange år framover. Lørdag løper hun trolig 10 kilometer i Sommerløpet slik hun har gjort et par ganger tidligere.

– De to gangene har jeg løpt på rundt 37 minutter. Klarer jeg å komme unnder 40 minutter nå, skal jeg være storfornøyd, sier Mjåland.

Sverre Larsen

Jan R. Hansen i Utvalget opplyser at opptakten til Terrengkarusellens familiearrangement i Jegersberg denne torsdagen ikke var ideell. Mye regn de siste dagene, og især siste natten, gjorde at løypa måtte legges radikalt om, fra skogsstiene til en runde kun på grusvei. Originalløypa var nemlig et trist skue, der vannpyttene lå tett, og røttene var sleipe og glatte. Av hensyn til løypetraseen og løpernes sikkerhet, ble dette en nødvendig avgjørelse.

Sverre Larsen

1011 deltakere løp Terrengkarusellen i tidvis sol, mens 78 løp Barnas Karusell. De fem beste i normalløypa av hvert kjønn, uansett alder, ble disse:

Suveren seier i år (som i fjor) til Trine Mjåland (17:47), foran Anne Haaland Simonsen (18:33), Katja Lykke Tonstad (20:28), Kjersti Fuglerud Sødal (20:34) og Solfrid Berg Hovden (21:25).

Sverre Larsen

Blant herrene var det derimot svært tett i toppen, med seier til Terje Fredriksen (17:04), foran Eirik Birkelund (17:05), Tommy Bolsøy (17:09) og David Runde (17:34).

Sverre Larsen

Færre enn vanlig (115) stilte på Milslukeren denne gangen, kanskje ikke så inspirerende med så lang distanse (9,3 km) på grusvei. Disse ble de beste av hvert kjønn:

Trine Holmer-Hoven distanserte som nevnt alle (41:47), og vant igjen, foran Margaret Anne Heald (47:27) og Sigrun Drangsholt (48:34).

Hos guttene var det meget kjapp løping om seieren mellom Jørgen Solli Strøm-Olsen (36:28) og Erik Arnesen (36:33), foran Even Skuland (38:12).

Sverre Larsen

Tommy Bolsøy (40)

Hvordan var forholdene i dag?

– Det var ei lett løype, og været var bra! Det var stort sett et flatt løp, men det var også litt kupert. Løypa passet for en syklist som meg.

Sverre Larsen

Ane Larsen (9)

Er du glad i å løpe?

– Ja, og jeg har tre gode venner som jeg løper sammen med!

Sverre Larsen

Rune Berentsen (63)

Hva slags forhold har du til karusellen?

– Jeg har vært med i 26 år. Jeg liker best å løpe i skog og terreng. Det er alltid fine løyper.

Har du noen mål med tidene dine?

– Interessen min for tidene mine begynner å avta nå! Tidene var viktigere for meg før. Nå er det viktigere at kroppen min fungerer. Men jeg ser fremdeles på tidene.

Sverre Larsen

Ellen Pauschert (66)

Hvorfor er karusellen gøy?

– Fordi man kommer seg ut, og det er sosialt. Man treffer folk. Alle er blide og fornøyde. Løypa er topp uansett vær!

Sverre Larsen

Marius Engeland (28), arrangør fra Hennig-Olsen Is

Hva har dere gjort med løypa etter regnværet i det siste?

– Vi har brukt grusveier og asfaltveier. Vi har byttet skogen med grusen. Løypa er fin og variert, slik den framstår nå.

Resultater – Vanlig løype (4,5 km)

K10-14

-Ada Lunden MøllandEgen bedriftFullført

-Amalie Peplow KovelandEgen bedriftFullført

-Angelika KiledalEgen bedriftFullført

-Inga Marte Berg HovdenEgen bedrift26:23

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift31:47

-Isabell Østerhus SolåsITE ØsterhusFullført

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Kristine LarsenEgen bedriftFullført

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

-Sidsel AndersenEgen bedriftFullført

-Silje StallemoEgen bedriftFullført

K15-19

-Clara Elisabeth MüllerEgen bedriftFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Elise Kai Ting Teo HanebergEgen bedriftFullført

-Hanne SkogdalenEgen bedriftFullført

-Hege KlunglandPer KlunglandFullført

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Kristine NygårdRambøll NorgeFullført

-Maren Christine MartinsenEgen bedriftFullført

-Maria FuglesteinEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Marie DvergsnesEgen bedriftFullført

-Pernille HeggemEgen bedriftFullført

-Siri NoråsEgen bedriftFullført

K20-24

-Cathrine FossdalSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Kjersti OlesenKSIFullført

-Sandra Mæland LangerakSchindlerFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Trine MjålandVA Fylkeskommune17:47

2 Maria KimestadMizuno Norge25:33

3Rebekka RockIF25:41

-Emilie LaacheRambøll NorgeFullført

-Heidi Bjelland TengesdalLSKFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine Mevold TyslandSørlandet SykehusFullført

-Maria TopolanekSøgne kommuneFullført

-Miriam RasmussenKPMG SørlandetFullført

-Siri Amanda NorumSørlandet SykehusFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Yvonne Bjorå AndersenMacGregor25:14

2Silje BøenKr.sand kommune25:40

3Zaneta TomaszewskaSørlandet Sykehus26:23

4Maja Klottrup BergeSørlandet Sykehus27:29

5Helene Jäger EmanuelsenSørlandet Sykehus29:50

6Gwen Jeanett HanssenStudent30:40

-Anette RudiArkivFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Caroline W. RosenkildeKr.sand kommuneFullført

-Hilde LøfsnesCameron SenseFullført

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Jenny PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Kristine Loland GumpenGumpen GruppenFullført

-Lisa Bjørneseth-HermansenSørlandet SykehusFullført

-Lise ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Monica SkaaraKr.sand kommuneFullført

-Olga OvergaardCameron SenseFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

K35-39

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift18:33

2Katja Lykke TonstadKr.sand kommune20:28

3Elisabeth Haarr DønnestadRepstad24:42

4 Veronica Føreland ArnliNAV Agder27:20

5 May Snemyr FalkgjerdetDNB28:32

6Cathrine SlottaUiA31:28

7June Bjorå KjelvikEgen bedrift33:12

-Birgit Wigstøl KjelsrudPhoneroFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Hege Hennig LundeEgen bedriftFullført

-Hege HovlandEgen bedriftFullført

-Karoline Sørum FinslandKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelnesEgen bedriftFullført

-Kristin Marie SkaarStrømmestiftelsenFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Lene WestinTollvesenetFullført

-Line Maria SlettebøeHotel NorgeFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

K40-44

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune21:25

2Pia Riise BerlingKr.sand kommune23:11

3Ingvild FormoMHWirth30:23

4Hildegunn Skage TeinumEgen bedrift31:15

5Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon42:13

-Audhild Torset KristiansenVA FylkeskommuneFullført

-Bente HansenKr.sand kommuneFullført

-Christina B. HansenNOVFullført

-Gro Elise PrestvoldRepstadFullført

-Gro LundeKr.sand kommuneFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Ida Camilla Egeland NordhagenEvryFullført

-Kine MellembergCameron SenseFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda LarsenHennig-Olsen IsFullført

-Marianne Skeie BøePostenFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Randi Fritzman UtsognKr.sand kommuneFullført

-Tone JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

-Toril SkauEgen bedriftFullført

-Vaar AndreassenSørlandet SykehusFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Veslemøy HanssenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Janne Birgitte PrestvoldFædrelandsvennen22:52

2Bodil Kvernenes NørsettEgen bedrift24:44

3Rita AbrahamsenEgen bedrift28:00

4Marit Wrånes EivindsonTangen vgs30:03

5Cathrine KrügerVA Fylkeskommune30:10

-Anette MyhreSørlandet SykehusFullført

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Åse Hasselberg KorsmoKr.sand kommuneFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cher Lan Teo HanebergCameron SenseFullført

-Elin FossliSørlandet SykehusFullført

-Elin SolheimKr.sand kommuneFullført

-Elin Thorvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth SolbergKr.sand kommuneFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Gudrun SvenssonKr.sand kommuneFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Hanne Therese EkraLærerneFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Hilde ErdvigLandmåler SørFullført

-Hilde Honoré LangeidVennesla kommuneFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Inger Mette SkaaraRevisjon SørFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Ingvild Aasne AnderssonVaroddFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Lillian EikelandElkem FiskaaFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Maria UglandOteraFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marie ReiråskagSørlandet SykehusFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Mette IglandKvadr. skolesenterFullført

-Mona AndersenKr.sand kommuneFullført

-My Choi HsiungSørlandet SykehusFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Nina Hovda MidbøeBlatchford OrtopediFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Nina ThorstensenGumpen GruppenFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

K50-54

1Kjersti Fuglerud SødalSørlandet Sykehus20:34

2Marit GausdalHG-Bygg22:02

3Merete Bryn BruskelandTangen vgs23:58

4Kristin Feed NetlandEgen bedrift26:40

5Annie UllahKirkens Bymisjon27:17

6Siri ThorslandEgen bedrift30:39

-Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommuneFullført

-Amelia Garzon OsorioEgen bedriftFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne Kate UglandGumpen GruppenFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth Skaaland NesetSørlandet SykehusFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde HaugedalStatbilFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Jorunn FjeldkjønSørlandet SykehusFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin FerstadKr.sand kommuneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Liv Jorunn HagenEgen bedriftFullført

-Lorraine DalenNorgesplasterFullført

-Maj-Kristin NygårdLillesand kommuneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Mette O. ØdegårdStatbilFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siri MortensenVA VegvesenFullført

-Tone Beate GrøtterødKr.sand kommuneFullført

-Tone Britt VrålstadEgen bedriftFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Unni Moland-IsaksenElkem FiskaaFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K55-59

1 Tone MosbergNorgesplaster24:17

2Mona GuttormsenMulti Regnskap25:35

3Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus25:57

4Mona SteinslandEgen bedrift30:20

5Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine31:32

6Toril BenjaminsenEgen bedrift35:58

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Anne-Grethe Rolstad EsdarEvryFullført

-Åse BendiksenHuntonitFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Britt Langenes EfjestadSøgne kommuneFullført

-Christin ProsgaardEgen bedriftFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunnvor Garshol OmdahlKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Lillian TørressenTollvesenetFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marion Steinsland PettersenPostenFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-May-Lill StenbergMekonomen Sørl.p. Fullført

-Mette CyvinUiAFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Sissel SandveEgen bedriftFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tanja Stine BachmannDNBFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Turid SkjævestadStrømmestiftelsenFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K60-64

1Kjellaug FjordheimSørlandet BBL24:56

2Johanne SeimSørlandet Sykehus26:51

3Judith MelbyeEgen bedrift29:00

4Reidun KlunglandCameron Sense29:15

5Ragnhild AuestadTeam Mosjon31:00

-Anita Berntsen KalstadKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Grethe Helene EieslandOneCoFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janet Brastad VollsetDNBFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lis HvitsteinSiAFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Marit NotlandHandelsbankenFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita PedersenKr.sand kommuneFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

-Venke MoeKr.sand kommuneFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Vigdis RysstadSchenkerFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K65-69

1Eli Sandbakken OftedalNorconsult30:50

2 Maria SyvertsenEgen bedrift53:00

-Aase PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anna Oveland EldhusetLærerneFullført

-Anne Karin BeurlingFylkesmannen i AgderFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Astrid Ruud AndersenEgen bedriftFullført

-Bjørg AurebekkVA FylkeskommuneFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Bothild KvernlandKr.sand kommuneFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen Marie PauschertKr.sand kommuneFullført

-Greta LohneEgen bedriftFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Elisabet HildénSørlandet SykehusFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv A. LindgrenAgder EnergiFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune31:54

2Inger Marie HoltheSørlandet Sykehus32:05

3Arnhild KristiansenEgen bedrift32:49

4Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens38:00

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bodil KofoedT. O. SlettebøeFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Olaug StensrudEgen bedriftFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

K75-79

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Magnhild Svaland VetrhusKr.sand kommuneFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Signe I. FredwallHuntonitFullført

K80-84

-Asbjørg EmanuelsenEgen bedriftFullført

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Benjamin KivleEgen bedriftFullført

-Espen Shun Hui Teo HanebergEgen bedriftFullført

-Leander Helgen NodelandEgen bedriftFullført

-Oliver OlafsenEgen bedriftFullført

-Ørjan Elander KommedalEgen bedriftFullført

M15-19

1David RundeEgen bedrift17:34

-Henrik PetersonEgen bedriftFullført

-Magnus MunksgaardEgen bedriftFullført

-Snorre SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

M20-24

1John Olav RundeStudent19:41

2Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa20:01

3Torkel ReinhartsenOneCo20:29

4Tobias BjerlandGumpen Gruppen21:12

5Simon FredheimEgen bedrift21:22

6 Morten CowardStudent21:31

7Håvard Hovden JansenNordea22:40

-Eirik ThorkildsenEgen bedriftFullført

M25-29

1Ola Brunes StakkelandNordea18:30

2Øyvind MagnussenEgen bedrift19:37

3Nils GuttormsenMulti Regnskap20:16

4Glenn FossheimNorrøna Storkjøkken20:30

5Erik RypestølEgen bedrift21:22

6Tobias Honganvik AndersenNordea26:53

7Joakim SkoltPwC27:21

-Daniel Braaten SannesElkem FiskaaFullført

-Daniel HansenRPC PackagingFullført

-Erlend FalckPwCFullført

-Stian Andreas ThomassenKr.sand kommuneFullført

M30-34

1Torbjørn Øygard SkodvinSørlandet Sykehus18:08

2 Lars Erik Brekne JohnsenKr.sand kommune18:11

3Andreas VagnildhaugVA Vegvesen19:13

4Ferdinand FredriksenEgen bedrift19:53

5 Sindre JohansenNikkelverket20:34

6Kenneth AuslandVA Vegvesen21:58

7Daniel BentsenEgen bedrift23:41

8Jan Erik AlbretsenNAV Agder25:31

9Ole Morten TengesdalLSK26:23

-Alexander SimonsenSørlandet SykehusFullført

-Allan FinnestadEgen bedriftFullført

-Atle EndresenEgen bedriftFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

M35-39

1Eirik BirkelandRambøll Norge17:05

2 Arne KristoffersenKr.sand kommune18:17

3Samuel VingerhagenSweco Sør18:31

4Helge TønnessenKBR18:58

5 Morten ØyaOasen Skole19:30

6Fredrik FintlandOneCo19:35

7Steffan BjørnaråEgen bedrift19:50

8David PedersenOptimera20:28

9Thomas DønnestadRepstad20:39

10Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommune21:05

11Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark21:15

12Petter MarthinsenPhonero21:20

13Kristian GursliEgen bedrift21:24

14Thomas FjukstadNorgesplaster22:41

15Christian SkomedalHSH Entreprenør23:14

16Vegar SakseidEgen bedrift26:55

17Kenni MeilbyPhonero27:00

18Thomas AlvseikeGumpen Gruppen28:48

19 Morten KlaussenEgen bedrift29:36

-Arnstein Bernt OlsenNOVFullført

-Christian AasEgen bedriftFullført

-Christoffer FonahnPhoneroFullført

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Fredrik KorsvikKr.sand PolitiFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Jan-Rune JohansenDagfin SkaarFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Kristian Wiik RavnaasAgder EnergiFullført

-Stian KnutsenKr.sand kommuneFullført

-Stig JensenHandelsbankenFullført

-Tor Erik KovelandEgen bedriftFullført

M40-44

1 Tommy BolsøyCameron Sense17:09

2Jan Frank MyreneKruse Smith19:43

3Joshua BatesLandmåler Sør19:50

4 Kai Rune KarlsenKr.sand kommune20:32

5 Tom JensenEgen bedrift22:13

6Roald VisserRPC Packaging22:30

7Kjetil PaulsenKr.sand kommune22:32

8Dagfinn LiestølEgen bedrift23:52

9 Frank AndersenSchindler23:54

10Øystein ArildEgen bedrift24:37

11Torbjørn RypestølRevisjon Sør24:39

12Geir HeddelandOtera24:45

13 Lance Olav EastgateEgen bedrift26:28

14Fredrik SvennevigEgen bedrift30:05

15 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon42:13

16Gaute GrastveitEgen bedrift43:38

-Anders FuglesteinEgen bedriftFullført

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Hans Erik NordinEgen bedriftFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Jan Rikard OlafsenNAV AgderFullført

-Manuel SpartaUiAFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Pål SolliePhoneroFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Reidar OlsenEgen bedriftFullført

-Rune HolmenSchindlerFullført

-Sveinung HagelandEgen bedriftFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

-Tore FerningPhoneroFullført

M45-49

1Terje FredriksenElkem Fiskaa17:04

2Jens Christian IglebækStormberg18:11

3Kjetil KarlsenTangen vgs19:06

4Håvard FlåLærerne19:29

5Stefan AndersenCameron Sense19:39

5 Tor Henning LienNOV19:39

7Anstein MyklandEgen bedrift20:40

8Johan HeideElkem Fiskaa21:40

9Harald HodnemyrEgen bedrift22:14

9Jan Erik SmithsenEgen bedrift22:14

11Gunnar MollestadEgen bedrift22:23

12Ragnar HauklienReturkraft22:25

13Torjus ÅkreNikkelverket23:20

14 Dag SvingenT. O. Slettebøe24:28

15Øystein LieSørlandet Sykehus24:44

16Jens Petter KittelsenPhonero25:32

17Trond Kjetil SæterlidNikkelverket25:35

18Vidar SkartveitEltelnetworks VA27:41

19Torleif JacobsenKr.sand kommune29:16

20 Morten TeinumPhonero29:58

21Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon32:39

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Jan-Arve KristoffersenCameron SenseFullført

-Jean-Philippe HuchonCameron SenseFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Knut Arne RugslandAvinorFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Odd-Arild SkonhoftNæringsforeningen Kr.s. Fullført

-Per Eirik MikalsenEgen bedriftFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Ståle DvergsnesEgen bedriftFullført

-Stig André JansenAgder TaxiFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

M50-54

1Alf Helge FredriksenEgen bedrift18:40

2Harald VingerhagenEgen bedrift19:44

3John Torgeir RolandKBR20:20

4 Jarl BøhnNOV21:05

5Vidar FredheimNAV Agder21:29

6Ove JensenNorSap21:53

7Nils Erik RypestølNOV24:48

8Atle JohannessenVA Fylkeskommune25:43

9Sigurd LundTeam Mosjon26:44

10Sigmund BrekkaTeam Mosjon28:13

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Arne Reimert WathneLSKFullført

-Christian von der OheEgen bedriftFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Engebret GrøtheØvrebø vgsFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Geir JernæsLærerneFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Gunnar HaraldstadT. O. SlettebøeFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Jan-Tore SøvikCameron SenseFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Kjell Rune SløgedalEgen bedriftFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Knut Kåstad NygardEvryFullført

-Lars Andreas JørgensenMHWirthFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Øistein MjaalandEgen bedriftFullført

-Olav GrendstadEgen bedriftFullført

-Ørjan PeersenKruse SmithFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Gunnar NyhavenHennig-Olsen IsFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roald SolbergNOVFullført

-Rune BerntsenKruse SmithFullført

-Rune Zahl-OlsenSørlandet SykehusFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Stig NordhagenKildenFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Terje MoxnesNOVFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Tung Hua HsiungNikkelverketFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

-Vidar LundevoldHuntonitFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M55-59

1Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen17:41

2Helge NesetMHWirth19:50

3John Rune IngebretsenTeam Mosjon24:50

4 Arne B. AndersenStatbil25:27

5Laszlo BendeStrai Kjøkken25:44

6Ole LossiusEgen bedrift25:55

7Bent IngebrigtsenLSK26:10

8 Harry Verner HartvigsenTangen vgs27:12

9Jan Vidar HansenNikkelverket28:32

10 Bjørn AngsundFuture Production29:05

11Espen EggerdinkRPC Packaging29:53

12Harald WeggeElkem Fiskaa39:02

-Bjørn KristensenKvadr. SkolesenterFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Fabio OsorioEgen bedriftFullført

-Finn Egil OlsenMHWirthFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir HaalandUiAFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Henry GundersenHuntonitFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan JensenEgen bedriftFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Kjell Tore HauglandØvrebø vgsFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Kristen BueF & A EgelandFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune AndersenMHWirthFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Terje NandrupTeam MosjonFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Tore B. DalevollKBRFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

M60-64

1Reinier van der SpekEgen bedrift21:45

2Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk22:20

3 Tore Frøland SvebergUiA23:00

4 Tommy Berner-JohnsenMHWirth23:10

5John HansenAsker & Bærum Politi23:30

6Halvar BjerlandEgen bedrift23:41

7Arild AurebekkGumpen Gruppen24:03

7Arnfinn FolkvordNikkelverket24:03

9Vidar HåverstadEgen bedrift25:32

10Terje Cederberg HansenSøgne kommune25:35

11 Tor-Erling TobiassenStrai Kjøkken26:23

12Harald ArntsenPareto JGO27:12

13 Sten Thune-LarsenCameron Sense29:00

14Helge JohannessenTINE Kristiansand29:22

15Johnny HansenEgen bedrift29:41

16Karl SandsmarkVA Vegvesen29:52

17Vidar MyhreKr.sand kommune31:55

18 Rune LøklingNikkelverket39:11

19Geir Egil ÅsenCB43:07

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Arne SkogeEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Geir Arne IglebækMHWirthFullført

-Håkon SkavikmoAgder EnergiFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Lars CowardNorsk StålFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Odd Halvor VassbøRambøll NorgeFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Svein Åge OmlandCowiFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket20:52

2 Paul JoreidTeam Mosjon23:19

3 Arne FidjeMHWirth25:18

4Pål Martens BratlandEgen bedrift25:25

5 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift25:31

6Reidar Stav JohanssenLærerne25:41

7 Kåre PedersenOptimera26:52

8Oddvar StrømmeTeam Mosjon27:08

9Espen Cappelen BrantzegEgen bedrift28:01

10 Kristen BueTeam Mosjon28:21

11Arvid BrattlandGumpen Gruppen28:46

12 Arne MoenTeam Mosjon29:14

13Bengt O. KlemoRPC Packaging29:30

14Asbjørn NarvestadRepstad29:49

15Alf AabelTeam Mosjon31:20

16Jan E. Vollsettingen vgs31:44

17Arnfinn EkbergVA Vegvesen33:16

18John HaarrKr.sand kommune35:35

18 Tom TorjussenTeam Mosjon35:35

-Alf KorsvikSørlandet SykehusFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Bjørn-Egil HauglandHuntonitFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik FialaEgen bedriftFullført

-Finn GitmarkEgen bedriftFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Helge SolvikT. O. SlettebøeFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Gunnar HagenEgen bedriftFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-Kjell Arne SjustølNOVFullført

-Kjell Kristian KristiansenKvadr. SkolesenterFullført

-Knud KnudsenCBFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Leif JohannessenTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Sigmund BergRevisjon SørFullført

-Svein B. SødalSeafrontFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Tor Arve MonanVaroddFullført

-Tor Erik SandsnessMHWirthFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torgrim EldhusetAgder EnergiFullført

-Torstein Normann KovelandTINE KristiansandFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Rasmus MorvikEgen bedrift22:14

2Olav BørveEgen bedrift23:10

3Jan Magne StrandbergSchindler23:52

4 Tore SvennevigPosten26:54

5 Svein KirkebyLærerne27:52

6Birger HafslundMHWirth29:27

7 Tor Arild OftedalLærerne30:49

8Øystein VesterhusNikkelverket31:06

9 Tor Svein LangåsStatbil31:38

10Arvid MartinsenEgen bedrift33:50

11Sigurd Næss AndersenSongdalen kommune34:33

12Sigmund SalthaugEgen bedrift36:40

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Alf BarryVaroddFullført

-Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedriftFullført

-Arild HøiboEgen bedriftFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Finn ThomsenEgen bedriftFullført

-Fritz Ivar LundbakkEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Harry ArntsenKr.sand kommuneFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Helge TønnessenDNBFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Olav RustadEgen bedriftFullført

-Paal HartmannEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Rolf M. DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tore BerntsenVA FylkeskommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon25:37

2Gunnar Kristian VindenæsLSK30:49

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell Johan HauglandEgen bedriftFullført

-Leif KofoedT. O. SlettebøeFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Ole Dag MyhrstadKr.sand kommuneFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenGevir 07 Fullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera35:14

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Tormod ÅsanEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

M90-

-Ommund SkomedalEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (9,3 km)

K25-29

1 Maria HavenEgen bedrift49:21

2Magnhild RuglandKr. kommune/Student55:35

3Eli Olavsdotter NomelandKPMG Sørlandet56:04

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Marthe Rosenvinge ErvikArkiv60:36

-Vibeke GolfFIKOFullført

K35-39

1Wioleta MysykKr.sand kommune55:00

K40-44

1Trine Holmer-HovenEgen bedrift41:47

2Hege Pedersen UdjusEgen bedrift52:39

3Helene Eik AndersenEgen bedrift53:36

4Teresa PhamKr.sand kommune54:12

-Alice Løland CollinsHandelsbankenFullført

-Charlotte Beckmann ØstebyEgen bedriftFullført

K45-49

1Sigrun DrangsholtLærerne48:34

2Heidi Elisabeth HauglandTeam Mosjon55:32

3Vibeke BueklevRepstad55:55

4Elizabeth Martinez MoralesCB64:12

5Helene Stura HaavindKr.sand kommune74:00

-Adiso KristoKr.sand kommuneFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

K50-54

1Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommune59:02

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon60:58

-Anne Kirsti BrekkeElkem FiskaaFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K55-59

1Signy SvendsenSørlandet Sykehus53:04

2Jorunn BjørkengNOV59:03

3Brita GabrielsenTeam Mosjon61:19

-Anita DøbleSørlandet SykehusFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Kari Helen FlåSørlandet SykehusFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune56:30

2Nina SunnåsLærerne62:02

-Randi BergEgen bedriftFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune47:27

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Elin StrayVA VegvesenFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M20-24

1 Sondre KlunglandTrucknor Kr.sand49:23

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand36:28

2 Even SkulandEgen bedrift38:12

3 Dag-Erik TvedtNOV43:48

4Anders SkuggevikEgen bedrift48:37

5Kjetil Lohne BakkeSweco Sør64:14

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

M30-34

1Kristian EmanuelsenNOV42:46

2Eirik EmanuelsenNOV43:50

3Jan Inge NomelandVennesla kommune44:50

4Simen SchjetneStudent49:35

M35-39

1Erik ArnesenEgen bedrift36:33

2Thomas AksnesCameron Sense43:42

3Roy Christian FlaaNikkelverket44:49

M40-44

1Torgeir RøynlidVA Vegvesen40:38

2 Odd Anders ArntzenOtera44:40

3 Tor Ivar MjålandEgen bedrift48:04

4Jørgen StrandT. O. Slettebøe49:04

5 Lars HoåsEgen bedrift50:14

-Kjetil SandståAgder EnergiFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

M45-49

1Frode TjomslandStatbil43:34

2Leif Rune SkaarMekonomen Sørl.p. 43:50

3Bjørnar SvendsenRPC Packaging49:35

4Gjøran LundeCameron Sense51:53

5Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg54:36

6 Rune MorkCameron Sense54:44

M50-54

1Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe44:06

2Terje MydlandNOV49:21

3 Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune50:11

4Yngvar KiledalHandelsbanken52:39

5Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte60:56

-Ivar FossdalHuntonitFullført

M55-59

1Torstein TarraldsenEgen bedrift39:56

2Omar LieEvry44:58

3 Tore HansenEgen bedrift48:35

4Ole Johan BueklevRepstad49:32

5Ole Gunnar SørliNordea53:45

6 Per NygårdRepstad58:14

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

M60-64

1 Per Christian OmdahlEgen bedrift46:55

2 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa47:40

3Øistein RosenTeam Mosjon53:07

4 Carl Georg OmdalStatbil64:00

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

M65-69

1Oddvar BråEgen bedrift62:05

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

M70-74

1Alf GurandsrudLandmåler Sør55:53

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus56:12

3Knut PilskogFirenor61:30

4 Arne Tolli PedersenKr.sand kommune64:00

5Karl Ivar MoenCaverion Norge64:18

6 Arne PaulsenEgen bedrift90:00

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Kjell HoltheNordea61:05

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført