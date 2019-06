NM-gull på første senior-forsøk

UTØVERBLOGG: Vi håpet på seier og trodde det var mulig hvis vi ikke gjorde noen store feil. Planen var å åpne kontrollert og øke innsatsen utover i løpet. Vi fikk beskjed på første mellomtid at vi ledet, og dermed visste vi at åpningen var hard nok. Derfra og ut kjørte vi på tidene til lagene som startet for oss og følte at vi hadde god kontroll. På siste runden økte vi forspranget en god del og det var en god følelse da vi krysset målstreken, og visste at vi hadde vunnet.

Denne sesongen har startet litt trøblete med mye tekniske problemer som resulterte i en god del brutte løp. Jeg følte meg sterk, men hadde ikke helt flaksen på min side. Jeg vil trekke fram 5.plassen i Youngster Coast Challenge og 6. plassen i Ringerike Grandprix som mine høydepunkter før gullet i NM lagtempo.

I utgangspunktet kom jeg ikke med store forhåpninger før dette NM. Jeg visste at det var sjanser for medalje på lagtempoen, men resten skulle jeg bare ta som det kom. U23 fellesstarten ble dessverre avlyst pga. dårlig sikkerhet for rytterne, og dermed visste jeg lite om hvordan formen var før lagtempoen. Overraskende nok følte jeg meg ganske sterk og formen var bedre enn jeg hadde trodd på forhånd. Derfor har forhåpningene til individuell tempo i morgen steget en god del og jeg har lyst til å komme blant de ti beste. Helst enda lenger opp på resultatlista hvis jeg kjenner at kroppen spiller på lag.

Jeg håper på en bedre andre halvdel av sesongen enn den første. Føler jeg har mer inne og blir nok aldri fornøyd, kjenner jeg meg selv rett. Det hadde vært gøy med en individuell seier i løpet av året!