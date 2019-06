Lindland seiret i Sverige

Det ble kjørt to løp i Nord-Sverige, og Lindland kjørte inn til en femteplass og en seier i de to løpene. Det vil si at han ligger på en fjerdeplass sammenlagt etter at 8 av 14 løp i det skandinaviske mesterskapet er gjennomført.

– De hadde bygget en helt ny bane langt nord i Sverige, og det er alltid morsomt med nye baner. I det andre løpet klaffet alt, og jeg kunne kjøre inn til årets første seier i dette mesterskapet. Det smakte godt, forteller Lindland.

Også i de to forrige løpene på Anderstorp plukket Lindland greit med poeng, og har nå 60 poeng opp til sammenlagtleder Lukas Sundahl. Lindland klatrer nå for fullt framover etter en litt vanskelig start på sesongen i dette mesterskapet med påkjørsel og brutt på premieren og trøblete kvalifisering på Anderstorp som medførte at han måtte starte sist i begge løpene her. Totalt 22 førere har tatt poeng så langt i mesterskapet.

Porsche

Etter en liten pause i Porsche Supercup, hvor Lindland også deltar, braker det snart løs i det internasjonale mesterskapet med en travel sommersesong. 30. juni kjøres det løp på Red Bull Ring i Østerrike, så følger Silverstone, Hockenheim og Hungaroring – før det er klart for Karlskoga i det skandinaviske mesterskapet.

– Jeg gleder meg til løpene i Supercupen. Der har jeg hatt en fantastisk start på sesongen, og leder ProAm-mesterskapet med seks poeng på Nicolas Mislin. Målet i år er å forsvare ProAm-tittelen fra i fjor, sier Lindland.