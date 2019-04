Våg-frivillige hedret

I tillegg til Elin Vatne som ble tildelt æresmedlemskap (omtalt i egen sak), gjorde altså Arnfinn Vatland og Are Sætervadet fra fotballen, Elke Udelhoven fra friidretten og Jan Arvid Nilsen fra håndballen seg fortjent til mottakelse av IK Vågs neste høyeste utmerkelse – hederstegnet.

Alle sammen er aktverdige representanter for frivilligheten i hver sine grupper, og uten deres innsats og nidkjære holdning til klubbhverdagen, så er det vanskelig (les: umulig) å drive idrettsklubb.

Torkel Sanner

Arnfinn Vatland (fotball)

Arnfinn kom inn som medlem av IK Vågs turneringsutvalg på midten av 80-tallet. De første årene før klubbhuset på Karuss ble bygd, så møttes utvalg og styret til møter i lokaler på gamle Vågsbygd senter. I denne perioden ble Arnfinn også med i klubbens juniorstyre, under ledelse av Olaf Ugland. Med nytt klubbhus, som sto klart i 1991, økte omfanget av turneringsaktiviteten ganske markant.

I 1995 hadde han på vegne av IK Våg ansvaret for 17. mai arrangementet ved Vågsbygd senter. Organisering av kiosker og kafé, modellflyoppvisning, godt gammeldags sekkeløp og ringspill sto på frivillighetsmenyen da. Reiselotteriet i 1995 nøt også godt av Vatlands strukturerte engasjement, og han sier han minnes godt toppgevinsten i lotteriet, som var en London-reise. Store greier, den gangen.

I 1996 ble han nestformann i fotballstyret, samtidig som daværende formann Ivar Jakobsen ble konstituert som daglig leder i klubben. Siste del av perioden som nestformann steppet Arnfinn opp som formann, i påvente av ny leder i Arild Schellhorn i 1997. Klubbens valgkomité har han også bekledd en rolle i, samt at han mens han fremdeles var lett på foten, leverte kamper både på oldboys- og veteranlaget.

De siste årene har hedersmannen bidratt sammen med andre gode Våg-gutter i Vågsbygdskauen gjennom løypeutvalgets iherdige dugnadsinnsats. For dere som vandrer på den grønne rundløypa fra Grimsvann til Bruliheia og tilbake igjen, vit da at Arnfinn har lagt all sin kjærlighet i å preppe disse stiene til glede for hele bydelens befolkning.

Torkel Sanner

Elke Udelhoven (friidrett)

Elke kom til Vågsbygd fra sine tidligere frivillige roller i Søgne og Kristiansand friidrett (KIF) i 2006. Da lå aktiviteten i IK Vågs barne- og friidrettsgruppe ganske død. Hun samlet raskt en liten jente- og guttegruppe med 10-åringer, og satte i gang aktiviteter i Vågsbygd samfunnshus.

Elke Udelhoven har virket som friidrettstrener i 33 år(!) år nå. Med sin solide idrettsfaglige bakgrunn er hennes engasjement på frivillighetsnivå gull verdt. Hun har gjennom årene vært en viktig støttespiller for flere av landets beste kvinnelige friidrettsutøvere, blant annet kvinnelige sju-kjemper, Ida Marcussen fra IK Våg.

I KIF har hun også trent velkjente friidrettsnavn som Benedicte Hauge (har blant annet NM-gull på 400 meter og 400 meter hekk) og Trine Mjåland (har blant annet NM-gull på 400 meter og NM-gull innendørs på 800 meter). Også talentene Lars Einar Røise og Hanne Andve, som har tatt medaljer både nasjonalt og internasjonalt, har støttet seg til hennes positive påvirkning.

Elke Udelhoven har hovedfag i toppidrett, samt forebyggende og rehabiliteringsidrett. Denne teoretiske kompetansen er sammen med hennes praktiske kunnskap en inspirerende kombinasjon, og til stor glede for friidrettsmiljøet. Kombinert med den store innsatsen hun ukentlig frivillig legger ned for at barn og unge skal få ta del i friidrettshverdagens spennende utfordringer, er hun en avgjørende skikkelse i IK Våg – og én av grunnene til at gymsaler og idrettshaller ukentlig fylles opp av håpefulle barn og unge.

Torkel Sanner

Jan Arvid Nilsen (håndball)

Den alltid smilende Jan Arvid Nilsen har vært med i håndballen i IK Våg siden 2006. Helt siden da har han som frivillig trener hatt ansvaret for jentelag i klubben. Helt fram til den dag i dag. Han har i lengre perioder trent to lag samtidig, og omkvedet er at det i lagmiljøer som Jan Arvid er trener rundt, alltid er flust med spillere. Han har altså en unik evne til å mobilisere lagtilhørighet, lojalitet og humør hos alle spillerne – helt uavhengig av nivåforskjeller.

Nilsen har siden 2007 vært med i gjennomføringen av klubbens håndballskole. Etter hvert tok han også over hovedansvaret for gjennomføringen i 2012. En formidabel jobb, for dem som vet hva omfanget av en slik oppgave innebærer. I tillegg var han også leder av IK Vågs barneidrett i perioden 2006–2008.

Hans spisskompetanse som fagmann er ikke til å ta feil av. Landslagskarrieren for Norge i både ungdoms-, junior- og seniorklassene vitner solid om det. Sitt daglige keepervirke i topphåndballen gjorde han både for KIF i Kristiansand, og Urædd i Porsgrunn. Men han glemte aldri hvor han opprinnelig kommer fra. Bredden.

De siste årene har han bidratt som målvakttrener for både topp- og breddemiljøene i Våg og Vipers. Kjenner vi ham rett, har han ikke tenkt å gi seg med dette. Og det er klubben han evig takknemlig for.

Torkel Sanner

Are Sætervadet (fotball)

De siste 13 årene har aldri Are Sætervadet lurt på hva han skal gjøre etter jobb på ettermiddagen. Det har vært Våg FK på brødskiva til alle døgnets tider. Hvis man lurer på hvilke frivillige roller han mest har tatt på seg, så finns det et svar på det. Alle. Enten har han vært trener, lagleder, oppmann, foreldrekontakt, dugnadsansvarlig, reiseansvarlig, heialeder, økonomiansvarlig, cupkomitémedlem (etter hvert leder), valgkomiteleder, nestleder og styreleder, samt kvalitetsklubbansvarlig. Finns det flere roller da?

Per tid er han leder av cupkomiteen, ansvarlig for kvalitetsklubbprosessen og valgkomiteleder. Det finns med andre ord ikke nei i vokabularet til Are Sætervadet. Og takk for det.

Han er en mann som går stille i dørene, men som likevel setter sitt preg på de utvalg og komiteer han representerer i. Heldigvis er Are «still going strong» i klubbkorridorene på Karuss, noe klubben setter umåtelig stor pris på.

PS! Markeringen skjedde på IK Vågs årsmøte 26. mars.