BLOGG: Er det noe trening virkelig har hjulpet meg med, er det psyken. Det å trene regelmessig er mitt antidepressiv. For noen år siden slett jeg med en depresjon, og av legen fik jeg bare resept på lykkepiller. Det var ikke aktuelt for meg, så jeg måtte ta grep selv.

Det grepet skulle vise seg å være styrketrening. Jeg ønsket å komme i bedre fysisk form enn ved bare å gå tur, og håpet at den nye treningen også ville hjelpe mentalt.

Fikk skikkelig kick

Det første året tok jeg det ganske forsiktig, men jeg var hele tiden interessert i styrketrening og synes det var tøft med muskler. I 2014 løftet jeg for første gang tresifret. 100 kilo i markløft, for en følelse! Det ga mersmak og jeg ville bare bli sterkere.

Da jeg fikk øynene opp for mer styrketrening og ikke bare faste apparater, begynte jeg å trene med min gode venn Helge Thorsen. I dag brenner han for den samme sporten som jeg – strongman/strongwoman.

May Britt Tynes fra Evje"oppdaget" meg på gymmet og mente jeg hadde potensial. Hun dro meg med på min aller første konkurranse, Kick Open 2017. Det var her min virkelige framgang startet.

Har man stor nok interesse for noe, kan man komme langt. Det krever regelmessig trening over tid, og å holde seg skadefri er noe av det viktigste.

Målrettet

Jeg begynner å bli fornøyd med det jeg løfter, men jeg har høyere mål. Framgangen er ikke like stor som tidligere, så det handler om å ikke gi seg.

I markløft har jeg løfta 170 kilo, i knebøy 140 kilo, i pushpress 80 kilo, i benkpress 87,5 kilo.

Jeg trener tre-seks ganger i uka, og gjenomsnitlig fire gode økter i uka. Det er krevende til tider å få til alt med turnusjobbing og livet som sådan. Men jeg får så mye igjen for treninga at jeg går på trening uansett om jeg er trøtt etter jobb en dag, man må bare planlegge. For man føler seg så mye bedre av utfordre kroppen med ei skikkelig økt!

Treninga er min største hobby og glede. Jeg har trent regelmessig siden jeg startet i 2013, og har jeg har hatt pause, har det kun vært ei uke om jeg har vært på ferie eller noe slikt. Det handler om å bygge seg gode rutiner og ikke la seg stoppe.

Jeg er stolt over egne prestasjoner. Det begynner å bli noen pokaler og medaljer nå, som er en stor påminnelse for noe jeg har jobbet hardt og lenge for. Noe av det jeg er mest stolt over er mine to norgesrekorder i henholdsvis hantelpress med 37,5 kilo og benk med stokk 85 kilo. Jeg konkurrerer stort sett i kvinner under 70 kilo.

For å komme ned denne vektklassen, måtte jeg ta av meg fem-seks kilo. Det i seg selv er en liten seier for et matvrak som elsker sjokolade.

Jeg er supergodt fornøyd med årets Kick Open 2019, som ble arrangert tidligere i april. Jeg fikk førsteplass i -75 kilosklassen. Jeg har deltatt i ti konkurranser hittil og flere skal det bli. Det er en utfordring å få samarbeidspartnere i en så pass snever sport, men jeg håper å prestere enda bedre, slik at noen der ute skal få lyst til å backe meg økonomisk.

Det jeg liker så godt med denne sporten er at det ikke har fokus på hvordan kroppen din ser ut, men hva den kan oppnå.

Vil ha med flere damer

Jeg synes flere damer skal prøve seg i denne sporten. Den vokser noe, men fremdeles er mange jenter redde for for gi strongwoman en sjanse. Jeg elsker at sporten er så variert og gøy og den gir en enorm mestringsfølelse når du for eksempel klarer å løfte opp en bil mange ganger, nesten din egen kroppsvekt over hodet, eller en stein på 100 kilo. Det er også et kjempegodt miljø i strongverdenen, spesielt blant damene, vi heier hverandre opp og fram, og blir glad på hverandres vegne om noen gjør det bra, for da er det vel fortjent!

