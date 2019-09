Dahlum tomålsscorer i Fløy-seier

TØNSBERG: Dah-lum, Dah-lum !

Rægestimens hyllestsang til Henrik André Dahlum ble nynnet på innbytterbenken etter hans 2-1 scoring midtveis i 2. omgang. Og da Christoffer Myhre på overtid avanserte i ren Raheem Sterling-fart ned høyresida og la inn til Dahlum, som enkelt kunne sette ballen i mål, ble det på mange måter innbytternes kveld.

Trener Nikola Trajkovic valgte å kjøre unggutta Daniel Tørressen Eikeland, André Rosmer Richstad og Mathias Grundetjern på midtbanen mot et meget bra Flint-lag. Og unggutta skuffet definitivt ikke. Store deler av 1. omgang var det Fløy som hadde initiativet, og spilte seg til store sjanser.

Nærmest var Jone Bjerkreim Kleppa med et skudd i begge stolpene og ut. Ved tre-fire anledninger ble det kombinert meget bra på kantene, og ved tre-fire anledninger stod Fløyspillere i kø for å score. Dødballene til Henrik Andersen var også en trussel for Flint-forsvaret.

Fakta: Kampfakta Flint - Fløy: 1-3 (1-1) 3. divisjon menn avd 3 Fløys lag: Ante Knezovic, Sebastian Fredriksen, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Mathias Grundetjern ( Tobias Henanger 87. min), Henrik Andersen, Daniel Tørressen Eikeland (Henrik Andre Dahlum 64. min) Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 84. min) Andre Rosmer Richstad (Christoffer Myhre 82. min) og Lasse Sigurdsen. Ubenyttede reserver: Andreas Olsvoll, Kaj-Stian Apeland og Magne Karlsen. Målscorere Fløy: Henrik Andersen (38 min) Henrik Andre Dahlum (71. og 90. min) Flint: Adrian Krysian (18. min) Dommer: Harald Magnus Børresen (Helgerød IL) Gult kort: Ante Knezovic Tilskuere: 150

Men Flint viste også godt spill, og særlig var høyrekanten deres farlig. Etter 18 minutter fikk de straffespark etter at Ante Knezovic var noe sent ute etter et fint gjennomspill. Ante hadde hånda på straffesparket, men dessverre ikke tilstrekkelig til å hindre scoring.

Utligningen kom etter 38 minutter da Henrik Andersen får perfekt treff på et innlegg fra Sebastian Fredriksen, og curler ballen i motsatt kryss fra 17-18 meter.

I pausen var gutta enige om å bare fortsette trykket, så ville uttellingen komme. Og Fløys spillemessige overtak fortsatte, men man skapte ikke like mange sjanser i den sterke vinden som i første omgang. Da var det tid for å sette innpå Henrik Andre Dahlum, og resultatet av det byttet er nevnt tidligere.

Flint yppet seg ved flere anledninger, og kunne scoret med litt bedre uttelling, men til slutt ble det en meget fortjent Fløyseier.

Også denne gangen må hele gjengen få ros for meget profesjonell innstilling. Bortekamp i Tønsberg lørdag kveld etter en fantastisk seiersrekke kunne tappet for energi, men hele troppen var fokusert på oppgaven, noe som mest av alt forteller om en meget bra vinnerkultur. Men et ekstra pluss til Mathias Grundetjern sin første omgang. Da dominerte han midten med sin rekkevidde og duellstyrke. Kaptein Henrik Andersen, i Jørgen Richardsens skadefravær, var også meget sentral med sine dødballer, og scoring i tillegg.

Da er det bare å gjøre klart til hjemmekamp mot Storm på lørdag. 12 poengs ledelse med seks kamper igjen gir stort håp om opprykk, men her er det bare å ta en kamp om gangen.