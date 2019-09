Boujar scoret som «utespiller»

GRIMSTAD: I mandagens 4. divisjonskamp mot Randesund var det forventet at det skulle bli tøft å ta poeng for hjemmelaget. Jerv stilte med et nokså ungt lag, hvor de fikk støtte av noen rutinerte A-lagsspillere. Gjestene satte inn 0–1 etter 35 spilte minutter, og det var også stillingen til pause.

I andre omgang skapte Jerv noen sjanser, med det manglet litt på siste tredelen. Litt mot spillets gang satte gjestene inn 0–2 da det var spilt i underkant av 60 minutter. Men Jerv ga seg ikke og holdt presset oppe. Det viste seg å gi uttelling. Ballen ble spilt ut i innleggsposisjon på høyre side hvor Roppestad slo et fint innlegg langs bakken, og der var ikke Okachi vond å be. Han klinket ballen hardt langs bakken i nærmeste hjørne, og reduserte til 1–2 da det var spilt 74 minutter.

Jerv fortsatte å presse på, men Randesund jobbet knallhardt defensivt og det var vanskelig for Jerv å spille seg gjennom. Tre minutter på overtid fikk vertene corner og trener Krokvik valgte å sende keeper Boujar opp i feltet. En godt slått corner fra Noah Beisland datt etter hvert ned i feltet og Boujar taklet ballen i mål. Kampen endte 2–2 på Levermyr kunstgress. Godt jobbet av et ung hjemmelag.

Skjermdump fra fotball.no

– En kamp hvor vi stort sett styrer banespillet. I første omgang gir vi bort et litt enkelt mål, og vi klarer ikke å utnytte de gode mulighetene vi får. Etter timen spilt slipper vi inn nok et litt enkelt mål hvor vi ikke får klarert skikkelig. Vi reduserer med Anthony etter flott innlegg av Roppestad. Vi får satt et bra press de siste 15 minuttene og får uttelling tre minutter på overtid etter en corner, oppsummerer trener Krokvik etter kampen.