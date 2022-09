Arent-Emil «Gandalf» K. Hauge ledet an i Fløys 3-2-seier over Sotra.

KRISTIANSAND: Fløy tok søndag imot Sotra til kamp på Cemo Arena i strålende solskinn akkompagnert av en frisk bris. Kampen startet enda friskere enn vinden, og begge lag hadde muligheter til å score i løpet av kampens aller første minutter.

Det tar ikke lang tid før kampens første scoring var et faktum. I det 5. spilleminutt slår en nyfrisert Benjamin Sundo en strøken langpasning inn i bakrommet til dagens kaptein Jone Kleppa. Kleppa løper så fra forsvarsrekka til Sotra og avslutter kaldt i det lengste hjørnet. Like effektivt som det er nydelig og 1-0 til Fløy.

Etter scoringen har hjemvendte Henrik «Heggi» Andersen et forsøk i tverrliggeren før Fløy virkelig tar kommandoen. Etter 16 minutter jager en frisk Peder Dovland et gjennomspill og innsatsen blir belønnet med en korrekt idømt straffe etter at Sotras målvakt feller spissen.

Strålende langskudd

Straffen ekspederer rivjernet Sander Ystanes sikkert i mål. Ystanes har så langt i år scoret tre mål fra krittmerket og målfeiringene til Fløys nr 15 har i så måte også hatt en fin progresjon. Fløy mater på videre og etter 22 minutter smeller det atter en gang i nota til Sotra. Fløy får frispark gode 25 meter ut og da lukter det svidd av skoa til Emil Grønn Pedersen. Et kontant smell og så sitter kula i det nedre hjørnet uten sjanse for sisteskanse Grasmo i Sotra buret. Strålende scoring!

Resten av omgangen styrer Fløy der guttene er nærmere å øke ledelsen enn Sotra redusering. En særdeles god omgang av guttene, som virkelig responderer på lagets to siste kamper som har endt med tap. I pausen er guttene enig om å gå for flere mål og ikke minst å holde buret rent.

Første halvdel av 2. omgang er et eneste stort gjesp der ingen av lagene produserer en eneste målsjanse. Fløy har god kontroll i bakre rekker, men den offensive samhandlingen er ikke på samme plan som før pause og det blir slurvet mer i pasningsspillet.

Spennende avslutning

Om første halvdel av siste omgang var en bedagelig affære rent underholdningsmessig, ble det full fart i siste halvdel. I det 70. minutt scorer Sotra på omgangens første sjanse ved Per-Christian Pedersen. Midtbanespilleren ender opp helt alene etter en retur på et godt skudd like utenfor Fløys 16- meter og setter ballen sikkert i mål. Dette gir Sotra ny giv og håp om poeng. Laget fra vest tar tak i kampen og spiller seg til farligheter, men en trygg og god Ante Knezovic holder stand.

I det 84 spilleminutt må derimot kjempen plukke en ny ball ut av nettet etter at Dennis Horneland krangler inn gjestenes andre. Da blir det ny nerve i kampen og like etter blir en ny Sotra-scoring korrekt annullert for offside. Inn mot overtid går Sotra all in for utligning, men guttene står i mot med heroisk innsats og klokt forsvarsspill. Når fløyta går, innkasserer Fløy en særdeles deilig trepoenger som etter oppvisningen i første omgang er fullt fortjent.

«Gandalf» imponerte

Det var veldig mange gode prestasjoner på Fløy i denne kampen, men Arent-Emil «Gandalf» Hauge var dagens beste i blått. Trollmannen og Ringenes Herre-entusiasten fra Haugesund var drivende god på Fløys midtbane med lekre detaljer, kreativitet og kontant duellspill.

Midtbanesliteren var også svært nær scoring etter et knallhardt skudd med venstrelabben i sluttminuttene, men Sotra sin burvokter vartet dessverre for «Gandalf» opp med en kvalifisert redning. Hauge lader nok skuddfoten til de resterende kampene i håp om nettsus.