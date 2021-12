Å bli stemt fram til «Rookie of the year» etter min første EM-sesong, er noe av det beste jeg har opplevd som rallycrossjåfør.

UTØVERBLOGG: I år fikk jeg min etterlengtede debut i Euro RX1-klassen, som er EM for de raskeste bilene. Bilen min er en VW Polo bygget av Marklund Motorsport i Sverige og ble kjøpt høsten 2019. Planen var å kjøre europamesterskapet i fjor og påmeldingen var sendt, men koronapandemien satte en stopper for de planene.

Nytt NM-gull

Koronarestriksjonene lettet i høst og jeg kunne endelig få min internasjonale debut i denne bilen med 600 hestekrefter og firehjulstrekk. Den nasjonale premieren med bilen var under NM i sommer. Løpet gikk over alle forventninger og jeg ble norgesmester i Supernasjonal Klasse 5. Dette var mitt andre NM-gull, det første kom i Supernasjonal Klasse 2 i 2018, da jeg bare var 18 år gammel.

Proppfull av selvtillit fra NM skulle jeg få min internasjonale debut i den første av fire EM-runder, som ble kjørt på Höljes i Sverige. Teamet visste at de kunne konkurrere med de aller fleste i EM, men vi var likevel innstilt på at dette kun skulle være en treningssesong. Treningsomgangene gikk meget bra med 7. tid på treningen på fredag og 3. tid på warmupen på lørdag. Dette var en stor opptur for hele teamet, og vi viste at vi kunne ha et meget bra tempo i EM-feltet, som besto av 25 biler.

De to første kvalifiseringsomgangene var derimot preget av tekniske problemer. Jeg tok starten i sitt heat i første omgang, men fikk tekniske problemer på runde 2 og måtte bryte. Problemene ble dessverre ikke fikset til 2. omgang og jeg måtte igjen bryte. Håpet om semifinaleplass var da ute og vi måtte innstille oss på at de to omgangene søndag måtte bli brukt som trening. Jeg vant heatet i 3. omgang og hadde 5. raskeste tid i denne omgangen. Jeg fulgte opp med 9. tid i 4. omgang, som hele teamet var meget fornøyd med.

I EM-runden på banen i Höljes hadde jeg en dårlig første dag, men hevet meg på dag to. Foto: Johnny Loix

Den andre EM-runden gikk i Frankrike og det ble også et vanskelig løp for meg. Det så ut til at jeg skulle komme til semifinale (topp 12), men jeg fikk dessverre brudd på høyre medbringer bak i 4. omgang og da forsvant de sjansene.

Gjennombruddet

I den tredje EM-runde i Riga, Latvia skulle det løsne. De fire kvalifiseringsomgangene gikk smertefritt, og jeg var nummer seks inn i semifinalene. Semifinalen gikk også meget bra. Jeg kjørte inn som nummer to og skulle starte finalen fra 4. startspor. I finalen kom jeg ut sist blant seks bilene, men kjørte meg opp til femteplass og var kun syv tideler bak tredjeplassen. Et vellykket løp som teamet fra Konsmo var veldig stolt av.

Full fart i Riga! Foto: Johnny Loix

Den fjerde og siste EM-runden gikk på Spa i Belgia på det legendariske Formel 1-anlegget. Jeg hadde et godt resultat på gang i 1. omgang, men i den siste runden gikk det galt. Jeg havnet i alternativsporet, men uvitende om at arrangøren hadde vannet grusen godt, fik jeg for mye fart inn i den siste svingen og havnet i betongveggen. Skadene på bilen ble for omfattende til å fikse og teamet vårt måtte bryte løpet i Belgia.

Selv om det ble en opp- og ned-sesong, holdt det til at sjåførene i EM og VM nominerte meg til prisen Årets nykommer/«Rookie of the year». Konkurransen ble avgjort med stemmer via nettet, der alle kunne stemme. Vinneren ble da altså valgt av fansen. Jeg fikk flest stemmer og vant to sett med bilhjul til en verdi av rundt 30. 000 kroner. Prisen fikk jeg utdelt på Nürburgring i Tyskland i forbindelse med den siste VM-runden, og det var en stor opplevelse å få den av den tidligere Formel 1-stjernen David Coulthard.

Full satsing i 2022

Å få kjøre EM i RX1 har vært å få oppfylle en stor drøm for meg. Jeg har vært den eneste sørlendingen som satset internasjonalt i rallycross denne sesongen. I 2022 håper jeg å se flere sørlendinger som satser internasjonalt i de øvrige klassene.

Jeg gleder meg masse til 2022-sesongen. Foto: Johnny Loix

Planen min i 2022 er å kjøre full EM-sesong, der målet er å komme blant de ti beste sammenlagt og kjempe om pallplassering i enkelte løp.

Takk til alle samarbeidspartnere og alle som stemte meg fram ti til «Rookie of the year». Det er vanvittig stort å se alle som interesserer seg for satsingen min og vil at jeg skal lykkes.

