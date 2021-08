Cupsuksess i Mandal med 240 lag

MANDAL: Lindesnes cup var den første store fotballcupen i Norge til å gjennomføre en storstilt turnering med antallsbegrensninger og restriksjoner. Turneringen gikk som smurt og fotballglede og smittevern var i fokus.

Alle kampene ble spilt i Idrettsparken lørdag og søndag. Parken var delt i fire soner og lagene kunne stille med 13 personer per lag. Totalt deltok hele 240 lag.

Arrangørklubben MK var veldig spent på hvordan det skulle gå, og om folk ville følge de retningslinjer som var lagt. Men det gikk over all forventning, og klubben har bare fått positive tilbakemeldinger fra alle aktører.

Mediekontakt for cupen, Sveinung Valand, sier MK hele tiden var innstilt på å arrangere denne cupen for å gi barn og unge noe å glede seg over etter en tid med mange avlysninger.

400 dugnadsarbeidere

– Det har vært veldig krevende med mye usikkerhet og mange begrensninger, men klubben har så mange dyktige folk, så vi var aldri i tvil om at det ville gå bra, sier Valand.

– Det har vært fantastisk å se fotballgleden som har vist seg i helgen. Vi er veldig glad for at dette ble en realitet, sier han.

400 fantastiske dugnadsarbeidere har stått på for å få dette til. Det viser at MK er hele byens klubb og at vi alle er stolt av den.

Jenterekord

Deltagerlagene strakte seg fra Rogaland i vest til Arendal i øst, og gjennom helgen har gutter og jenter mellom 6 og 14 år vært i sving.

MK har som alltid fokus på jentefotball, og derfor er det spesielt gledelig at vi satte rekord – hele 40 prosent av lagene i år var jentelag.

Verdensmester i triksing, som kaller seg Azun, var også til stede – til stor glede for deltagerne.