Tredje NM-runde i rallycross gikk av stabelen sist helg på Finnskogbanen hos KNA Solør. Flere uker i forkant har gått til finjustering og oppretting av rallycrossbilen etter forrige NM-runde på Gardermoen, hvor det ble noen intense klinsjer med motstanderne.

16-åringen Markus Skomedal har i tillegg deltatt på Talentracet i Skien, et bilcrossløp hvor han tok en fin 7. plass av 64 startende. Unggutten var ved godt mot etter hektiske dager med klargjøring av bil, skoleavslutninger og klasseturer da vi satte kursen mot Finnskogen sankthansaften.

Teamet i Skomedal Motorsport etter NM-runden på Finnskogen. Fra venstre Signe Marit Skomedal, Roy Vidar Skomedal, Milia Skomedal. Bak fra venstre: John Gustav Skaar, John Ingvar Abrahamsen, Espen Herlofsen, Fredric Skomedal og Markus Skomedal. Foto: Harry Olsen

Markus var gira

Været var upåklagelig og sjåføren Markus Skomedal var gira for start med sin Ford Fiesta. Det ble kjørt fire innledende omganger, her med 5,7, 9 og 11. beste tid. Dermed kvalifiserte han seg til B-Finalen.

Med 30 varmegrader og ullundertøy og kjøredress var unge Skomedal sjeleglad for elva som nærmeste nabo til banen. Denne ble flittig brukt av samtlige utøvere og teammedlemmer.

Markus tok niendeplassen i helgas NM-runde, noe som gjør at han ligger på en fin 10. plass i sammendraget etter tre kjørte runder i norgesmesterskapet.

Går som ei kule

Bilen, som er en Ford Fiesta, går som ei kule takket være et supert team som bistår og finjusterer for at Markus skal henge med i toppen. Markus sier seg fornøyd med helgas NM-runde, men smiler også når han sier han må kjøre fortere i neste runde, som er i Verdal i Trondheim første helga i august.

Nå er det en velfortjent sommerferie fra bil kjøringen. Men med lopper i blodet blir bilkjøringen byttet ut med sommerjobb på den unge rallycross-sjåføren.

Vi gleder oss til august. 4. og 5. NM-runde kjøres denne måneden – og Markus starter opp på Tangen Videregående Skole på bygg og anlegg.