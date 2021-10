Randesund J18 til nasjonal serie

BAMBLE: Lerøyserien er en nasjonal serie for landets beste 18-årslag. Her slår jentene følge med Randesund G18 som også har kvalifisert seg. Dette var sesongens stor mål for jentene, og det var en svært fornøyd spillergruppe på vei hjem fra Porsgrunn søndag.

Totalt reiste 29 spillere, trenere og supportere på tur. Etter overnatting på hotell, og en litt utfordrende busstur med forsinkelser og utfordringer med å finne hallen, var jentene omsider klar til første kamp. Der ventet arrangøren Bamble på motsatt banehalvdel.

Det var en jevn 1. omgang, og til pause sto det 11–11 og Randesund var ikke helt fornøyd. Men etter en solid 2. omgang dro laget i land en solid 6-målsseier med sifrene 26–20. Noen timer senere ventet Gjøvik. Jentene spiste felles lunsj, gikk en lang tur ute, og var nå klare for å beseire laget fra Toten. Dette ble også en jevn kamp, og til pause sto det 16–16. Trenerne var ikke spesielt godt fornøyd med forsvaret, så etter pause giret laget opp, og vant med 30-24.

Gruppefinale

Kragerø, som var søndagens motstander, vant også begge sine kamper på lørdag. Så før gruppefinalen ledet Randesund tabellen med to plussmål mer. Søndagens gruppefinale ble spennende. I første omgang ledet Randesund på det meste med fire mål. Men mye slurv mot slutten av omgangen slapp Kragerø inn i kampen igjen. De kunne ta pause med ledelsen 15–13.

I 2. omgang bestemte jentene til Randesund seg for virkelig å vise hva som bor i laget. Laget slapp inn kun tre mål de første 15 minuttene i 2. omgang, og opparbeidet seg en solid ledelse. Seks min før slutt ledet Randesund 25-19, og kampen var avgjort. Slitne RIL-jenter slapp inn noen mål mot slutten, og vant med sifrene 26–25. Supporterne på tribunen heiet godt og laget god stemning under alle kampene.

Topp stemning

På bussen hjem var det naturlig nok svært god stemning. Mange jenter spilte godt og bidro til helgens tre seire. 18 spillere rullerte på å spille, og mange viste seg frem og bidro. En sterk lagmoral sendte Randesund til Lerøyserien 2021/2022. Nå venter spennende kamper mot lag fra andre deler av landet gjennom vinteren. Fornøyde og slitne jenter gikk smilende av bussen på Sukkevann søndag ettermiddag.