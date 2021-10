Braktap for Fløy i Haugesund

HAUGESUND: Lørdag kl. 14.00 var det duket for bortekamp mot Vard Haugesund. For å få best mulig oppladning reiste troppen opp til Haugesund fredag og hadde en natt på hotell.

Fløy-gutta kunne bygge videre på mye positivt fra kampen hjemme mot Øygarden, mens Vard som innehar tredjeplassen kom fra borteseier mot Levanger der de ledet 4-0 etter bare 36 minutter.

Forrige oppgjør mellom lagene endte 2-2 på Flekkerøy i juli, der vi utlignet på overtid da Bogdanovic satte ballen i eget mål langt inn i overtiden.

Manglet flere spillere

Til lørdagens oppgjør måtte vi klare oss uten tidligere Vard-gutt Arent-Emil Hauge som soner tokampers karantene etter utvisningen mot Sotra. Sander Ystanes sto over på grunn av fire gule kort. Mathias Fredriksen, Kaj-Stian Apeland og Erik Nuland Marcussen sto over på grunn av skader.

Fløy åpnet med et lite overtak første kvarteret uten at det resulterte i noen store sjanser. Vard virket å bli tatt litt på sengen av det høye Fløy-presset.

Men det var Vard som skulle sette inn det første målet, da ballen ble slått inn fra dørlinja og keeper Ante Knezovic kom ut for å bokse ballen bort. Han bommet på boksingen, og ballen datt rett i bena på en ledig Jo Stålesen som enkelt satte ballen i det tomme buret.

Fløys største sjanse i førsteomgangen kom et par minutter før pause. Jone Kleppa spilte fri Emil Pedersen i Vard-boksen, men angriperen satte avslutningen i nettveggen. Veldig nær utligning der.

Det ble ingen flere scoringer og lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til Vard.

Kalddusj

Sebastian Fredriksen ble erstattet av Anders Hella i pausen. 2. omgang startet med en skikkelig kalddusj der Vard doblet ledelsen etter 47 minutter ved målgarantisten Myklebust. 2-0 i fleisen og vi hadde en kjempetøff oppgave foran oss.

Etter 57 minutter satte Fløy ballen i mål, men dommer blåste frispark til Vard-keeperen, da han mente Nygaard var litt for tøff i duellen. Midtbanespilleren kunne ikke forstå hva han gjorde galt, men dommeren hadde bestemt seg.

Minuttet etter skulle endelig Fløy-scoringen komme da Emil Pedersen avsluttet på pent vis etter kremassist av Grundetjern. 2-1.

Men like etter reduseringen skulle Vard øke ledelsen ved Stålesen, som tok ballen følsomt ned og satte den i lengste hjørne.

Og det stoppet ikke der, for to minutter senere i det 62. minutt sto det plutselig 4-1 på resultattavla etter at Myklebust kriget inn en retur fra keeper og satte sitt andre mål for dagen.

Dobbeltbytte

Fløy gjorde etter dette et dobbeltbytte der Kristian Lien og André Richstad ble erstattet av Ole Fredrik Thorsen og Marcus Aslaksen.

Ti minutter før full tid økte Vard til 5-1. Det var en kjempeblunder fra Fløy-keeperen etter langskudd fra Stava.

Fløy gjorde sitt siste bytte da Nikolai Aas kom inn for Johannes Eftevaag i midtforsvaret. På overtid blir det litt tumulter mellom Grundetjern og Stava etter at førstnevnte satte inn en sen takling bakfra. Begge ble tildelt gult kort.

Oppgjøret endte 5-1 og det ble en tøff lang tur hjem til øya for gutta våre.

