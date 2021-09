Fløy 2 scoret ni mål mot Giv Akt/MK 2

FLEKKERØY, KRISTIANSAND: Fløy 2 fortsetter sin gode trend og tok sin andre seier på rad. Siden A-laget nå bare spiller én kamp i uka, gir det større muligheter til å bruke disponible spillere fra A-troppen.

Fløy 2-gutta slet lenge med å trenge gjennom Giv Akt/MK 2- forsvaret og gjestene tok ledelsen etter kvarteret ved Theodor Høksås Gabrielsen. Fløy 2-gutta spilte noe oppjaget og fikk ikke relasjonene helt til å sitte, men scoret to før pause ved Erik Marcussen og Ole Fredrik Thorsen.

Etter pause la Kaj-Stian Apeland på til 3-1 på et glimrende soloraid med knallhardt skudd i nota som avslutning. Like etter hadde gutta fra vest en god sjanse til å redusere, men avslutningen ble for svak. Etter 58 minutter fikk bortelaget en spiller utvist for usportslig opptreden, og da gikk rullegardinet ned for slitne Giv Akt/MK 2-spillere og målene rant inn resten av omgangen.

Best på Fløy 2 var utvilsomt Kaj-Stian Apeland, som virket skikkelig spillesugen etter et lengre skadeavbrekk i sommer. To scoringer samt utrettelig jobbing på Karmøy-gutten. Ole Fredrik Thorsen med sine tre scoringer må selvsagt også nevnes, samt innsatsen til Erik Nuland Marcussen etter skadeavbrekket. Dette resulterte bl.a. i en scoring og en målgivende pasning. Moro var det også med scoring for den trofaste tjeneren Magnus Ask Mikkelsen, som gjorde et slags comeback i kveldens kamp.

Kommende kamp for gutta er en virkelig godbit. Da er det den suverene serielederen Søgne som står for tur på bortebane.

