Andreas Hellum nettet to ganger da Arendal Fotball vant 5–0 over Fram Larvik i tirsdagens treningskamp.

ARENDAL: Arendal Fotball tok dermed sin fjerde strake treningskamp-seier.

Etter en nokså jevnspilt start på kampen, tok hjemmelaget etter hvert mer og mer over. Det var derfor svært fortjent da Mathias Johansen satte inn 1–0 etter drøye 20 minutter. Kort tid etter økte nysigneringen Jonas Tillung Fredriksen til 2–0. Den aktive og svært offensive høyrebacken har tilsynelatende allerede funnet seg svært godt til rette i Roger Risholts nye system – som i stor grad er avhengig av offensive og svært løpssterke backer. Sammen med back-kollega Håvard Meinseth på venstresiden, bidro den tidligere Åsane-spilleren betydelig i det offensive spillet.

Lagene gikk til pause med 2–0 til Arendal som gjorde flere bytter før 2. omgangen. Blant andre kom toppscorer Andreas Hellum inn og han brukte bare syv minutter på å tegne seg for dagens første scoring. Sander Lille-Løvø noterte seg også for et fint mål, før Hellum igjen satte dagens siste da han brystet inn sin andre scoring for dagen et kvarter før slutt.

Fire strake seire

Arendal står nå med fire strake seire i treningskampene etter at Express, MK og Stabæk tidligere har gått av banen med tap.

Trener Roger Risholt var veldig godt fornøyd med det han fikk se på Myra kunstgress tirsdag kveld. Han var spesielt fornøyd med den offensive samhandlingen.

- Vi viser at vi har et veldig bra angrepsspill med gode relasjoner, fastslo Arendal-treneren overfor Agderposten etter kampen.

– Vi er opptatt av å få backene høyt i banen. I fjor ble vi for brede med de tre fremme. Det er der backene skal være. Vi har mange spillere nå som kan score mål, konstaterte Risholt.

Skaper mer

Midtbanespilleren Sebastian Remme Berge var en av de få Arendal-spillerne som spilte hele treningskampen. Han er enig med treneren i at mye ser veldig lovende ut nå.

– Vi er en gjeng som skaper mye offensivt med mange gode angrep på få touch, sier han.

Grepene som er gjort med enda mer offensive backer, samtidig som Arendal i større grad spiller seg gjennom ledd, begynner allerede å gi uttelling.

– Vi har jobbet bra på treningsfeltet og det sitter mer og mer i kamp. Men fortsatt må vi jobbe mer med frispillingen bakfra. Jeg synes vi har litt for mange balltap i dag, og det ville vi blitt straffet hardere for mot bedre motstand, sier Remme Berge, som er veldig fornøyd med nysigneringene Arendal har fått til nå.

Gode tilskudd

Jonas Tillung Fredriksen, Edvard Race, Martin Torp og Sander Lille-Løvø var viktige bidragsytere mot Fram.

– De er herlige tilskudd til gruppa som bidrar både på og utenfor banen. Men stort sett er vi samme gjengen som i fjor. Jo mer vi får spilt sammen, jo bedre blir relasjonene på banen. Derfor synes jeg det ser bedre ut i år enn det gjorde da vi avsluttet sesongen i fjor, mener Sebastian Remme Berge.

Kommende tirsdag er det duket for lokaloppgjør – og eliteseriemotstand – i Arendal Idrettspark når Jerv kommer på besøk.