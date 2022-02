GRIMSTAD: Lørdag var det duket for årets første stevne, da Grimstad Bokseklubb arrangerte Rekruttserien Sør. Fullt hus og mange sultne boksere som var ivrige på og komme i gang med sporten sin. Stevnet ble også streamet av fightstream.live, så det var ekstra stas for guttene og jentene som deltok på stevnet.

Rolf Valle-Vik fra Grimstad BK. Foto: Privat

Menn ungdom (68 kg)

Rolf Valle-Vik (Grimstad BK) vs Ahmad Magomedovich Bakanaev (Viking BK) 0-3

Rolf debuterte i bokseringen her i Grimstad. Han skulle møte Basel M M Allulu fra Viking bokseklubb, men fikk ny motstander i siste liten. Magomedovich Bakanaev (Viking BK) Rolf møtte en mer erfaren bokser, men greide seg bra og bokset kontrollert alle rundene. Han manglet litt på distansen og timingen. En meget fin debut i en jevn god kamp med to gode gutter.

Oskar Husby Dasler fra Arendal BK. Foto: Privat

Menn senior weltervekt (64 kg)

Magnus Severin Johansen Nygård (Stovner Bokseklubb) vs Oskar Husby Dasler (Arendal BK) 3-0

Oskar bokset til tider bra og kjempet godt alle rundene, men motstanderen var høy og vanskelig å treffe. En godt gjennomført kamp av Oskar.

Mohammadullah «Djengi» Wakili fra Grimstad BK. Foto: Privat

Menn senior lett weltervekt (63,5 kilo)

Mohammadullah Wakili (Grimstad BK) vs Biniam Hailab Gerebrhan (Sportsklubben Bergen Sparta) RSC 2

I klubben har Mohammadullah fått kallenavnet Djengi. Djengi har bokset to kamper og vunnet begge, men denne gangen møtte han den norske mesteren fra fjorårets NM i Molde, Biniam Hailab Gerebrhan, så dette ble naturlig nok en meget tøff utfordring for vår ferske bokser.

Det ble et fyrverkeri av en match. Djengi fikk en skalle i hodet første runde som det blødde litt fra. I andre runde var det igjen bomber og granater fra begge bokserne. Djengi kom best ut av det og fikk telling på Biniam. Etter tellingen prøvde Djengi å avslutte kampen før full tid, men fikk en ny skalle over øyet og et nytt kutt. Dommeren og legen stoppet da kampen og Djengi fikk ikke lov å fortsette kampen, dermed vant Biniam kampen på RSC.

Marius Hansen fra AIK Lund. Foto: Privat

Menn senior tungvekt (92 kg)

Marius Hansen (AIK Lund) vs Aram Vaisi (Stovner Bokseklubb) RSC 2

Marius begynte kampen bra, og kontrollerte med fine treffere. I slutten av runden måtte han selv ta imot noen treffere fra en meget aggressiv motstander. I andre runde giret Marius opp tempoet og satte gode treffere til kropp og hode og stoppet motstanderen før full tid. Marius vant på RSC.

Sondre Ludvigsen Håverstad fra Arendal BK. Foto: Privat

Menn senior cruiservekt (86 kg)

Sondre Ludvigsen Håverstad (Arendal BK) vs Andreas Skarvold Iversen (Romerike Bokseklubb) 0-3

For en innsats! Sondre med snaue ti kamper totalt møtte den erfarne kampsportutøveren Andreas Skarvold Iversen fra Kristiansand. I november 2021 tok Iversen NM-gull i boksing. Sondre jobbet på med alt han har, men kom litt etter i de fleste situasjoner. Sondre «gunnet» imidlertid på og ga seg aldri. Tross tap burde Sondre fått premie for innsats og ikke minst stille opp og gå en slik kamp.

Menn senior tungvekt (92 kg)

Kristiyan Venkov Mavrov (Grimstad BK) vs Muslim Yusupov (Jessheim Bokseklubb) 3-0

Her i Grimstad skulle Kristiyan bokse for første gang i senior klassen, og det uten boksehjelm. Dette er en kamp han virkelig gledet seg til. Muslim er på satsningslaget til Norges bokseforbund, og skal representere Norge under det nordiske mesterskapet på Island i mars.

Kristiyan satte press allerede etter første runde. Han brukte fremre hånden effektivt og fulgte opp med bakre hånd når kjangsen bød seg. Han traff bra og unngikk selv å bli truffet. Han vant en god kamp mot en god bokser.