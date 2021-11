KRISTIANSAND: Søndagens var det femte gang Perseløpet i Kristiansand gikk av stabelen siden starten i fjor. Denne gang skjedde det i overskyet vær, men sola tittet gjennom noen ganger.

Det var to distanser på programmet, denne gang 5 kilometer og 10 kilometer. Håvard Wedege (25) vant førstnevnte, mens Kristian Frøyen (28) var raskest på mila.

Resultater 5 km Foto: Skjermdump

Resultater 10 km Foto: Skjermdump

Håvard Wedege Foto: Sverre Larsen

Håvard Wedege (25), vinneren av 5 km

Hvordan likte du løypa?

– Løypa var veldig fin og flat, så det var mulighet for å sette noen gode tider og perser for året. Og det var et flott arrangement. Så familien Bøen skal ha all hyllest og takk.

Kristian Frøyen Foto: Sverre Larsen

Kristian Frøyen (28), vinneren av 10 km

Hva synes du om løypa?

– Det er ei lett og god løype. Jeg hadde med samboeren min på laget, og hun syklet i fronten under løpet. Dette er et uoffisielt løp, men det gir en god indikator på formen. Jeg ønsker å bryte 32 minutters-grensa neste år på 10 km, som er under NM-kravet.

Jørgen Henriksen Foto: Sverre Larsen

Jørgen Henriksen (24)

Har du noe konkurranseteft?

– Ja, litt. Det er artigere å konkurrere enn bare å jogge sammen med andre. Dette er ei rask løype, og mange vil nok sette personlige rekorder, hvis de er godt trent.

Erik Elias Fiskvik Foto: Sverre Larsen

Erik Elias Fiskvik (9)

Har du løpt noen øvrige løp i år?

– Ja, jeg har vært med på Sommerløpet og Rosa sløyfe-løpet. Jeg løp 5 km begge gangene.

Christian Bøen Foto: Sverre Larsen

Christian Bøen (39), arrangør fra Kristiansand Løpeklubb

Hvordan er løpet lagt opp?

– Dette er et gratis lavterskeltilbud for de som ønsker trening og å konkurrere. Vi begynte med Perseløpet i Kristiansand i fjor. Tanken er at løpet skal gå når det ikke er andre arrangementer på kalenderen. I dag kan man velge å løpe enten 5 km eller 10 km, og det er opp og ned Setesdalsveien med start og mål ved Gumpen.