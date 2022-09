Lørdag er det duket for det 11. året med Olasheiløpet i Lillesand. Løpsgeneral Thor Bylund påstår fremdeles at dette er det "vakreste" løpet, eller løpsterrenget, på hele Sørlandet.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

LILLESAND: – Ja, det er jo mange som påstår lignende. Men hvor ellers får du løpt fra hav til hei og med denne utsikten? spør han på sedvanlig insisterende vis på toppen av Olashei (166 m.o.h) hvor man vitterlig har utsikt utover hav og hei.

Rosa skjorte

Det er ganske mange som har en Olasheiløpet-t-skjorte i Agder, for løpet har delt ut en med ny farge de fleste av årene de har holdt på.

– I år er den knall rosa! Vi vil ha flere damer med på løpet, ler Bylund.

Løpet ble initiert av ham i sin tid, men det er Lillesand Idrettslag som eier og driver løpet.

Løpsgeneralen er ellers en motor i flere løp lokalt. Hver mandag kveld er det et uhøytidelig skogsløp på Flørenes og hver 16. mai er det Skifjell-løpet. Men det er Olasheiløpet som er finalen, mener han.

Hoveddistansen er 15,8 kilometer, men like mange løper den litt kortere distansen på 9,5 kilometer. Begge disse går over Olashei og i det området Bylund mener er Sørlandets vakreste skogsheier. Med start og målgang i Holta, idrettsanlegget i Lillesand.

I tillegg er det et eget løp rundt Holtaområdet på 3,5 km som er mest beregnet på den noe yngre garde.

Thor Bylund uye i løypa. Foto: Torolf Kroglund

Valgfri distanse

– Selv bruker jeg den lange distansen som oppladning til Svalandsgubben, men for mange er jo 9,5 kilometer en lang distanse, sier Bylund og påpeker at alle som har fungerende føtter kan løpe.

Løyperekordene på den lengste løypa er på 1.08.06 for herrer og 1.14.09 for damer.

– Men man kan jo gjerne bruke dette som en tur. Nå når løypene er merket er det jo en glimrende anledning til å gjøre seg kjent. Sti-nettet her er virkelig en skatt.

Løpet har fått dispensasjon fra fylket hvert år fordi deler av løypa går gjennom nasjonalpark.

Siste året før pandemien satte løpet rekord med over 250 deltakere. Etter pandemien har det vært færre deltakere – men nå burde det være mulighet for alle å delta uten problemer igjen.

Spesielt i år

I år er det byggearbeid på Holta og noe av målgangen blir litt lagt om på grunn av dette, men distansene er målt slik at de blir nøyaktig likt tidligere år – for de som vil sammenligne tidene sine. For øvrig er løpet én helg tidligere enn vanlig. Dette blir sannsynligvis endret tilbake til det vanlige neste år. Men Bylund og Lillesand Idrettslag håper mange finner veien til Holta og løper en runde gjennom Sørlandets vakreste løp første lørdagen i september.