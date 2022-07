Det er ventet temperaturer på godt over 30 grader nå som både Formel 1, Formel 2 med Dennis Hauger og Porsche Supercup med Roar Lindland er klare for den franske runden på Circuit Paul Ricard like utenfor Marseille.

Det er faktisk første gang at Porsche Supercup skal kjøre på Paul Ricard-banen, men en som har kjørt der tidligere er Roar Lindland.

– Ja, jeg har kjørt på Paul Ricard flere ganger i det franske mesterskapet. Men stort sett kjørte vi en kortere versjon enn den vi kjører på i helgen. Men banen er uansett morsom. Den har fått mye kritikk fordi det er asfalt utenfor banen, men for oss sjåfører er den teknisk og utfordrende, forteller Roar Lindland.

Leder

Lindland leder ProAm-kategorien i årets Porsche Supercup etter at fire av åtte løp er kjørt. Phillip Sager fra Østerrike er imidlertid bare 14 poeng bak, og franske Clement Mateau er 17 poeng bak.

– Jeg er selvsagt glad for at jeg leder, men jeg kan ikke slappe av et sekund. Det er tøft i toppen av ProAm, og jeg trenger et godt resultat i Frankrike for å beholde ledelsen.

Det forrige løpet i Porsche Supercup gikk på Red Bull Ring i Østerrike for to uker siden. Der ble det en andreplass for Lindland bak Sager.

– Vi hadde en veldig god trening i Østerrike, men bommet litt på kvalifiseringen. I løpet var det ikke mulig å komme frem og forbi Sager da det er så vanskelig med forbikjøringer. Det blir nok enklere i helgen, men nok en gang gjelder det å treffe på kvalifiseringen. Jeg tror spesielt franskmennene Mateau og Denual kan bli farlige her på deres hjemmebane.

Helgens løp i Porsche Supercup går søndag klokken 11.40, og kan sees direkte på både Viaplay og V Sport.