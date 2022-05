KRISTIANSAND: Prisen ble overrakt på en uhøytidelig tilstelning i Sukkevannhallen tirsdag.

Hovedpersonen var (selvsagt) på trening med et av «sine» lag og helt uvitende om hva som skulle skje. I all hemmelighet og bak Vibekes rygg, var det gjort klart for utdeling og en stor delegasjon av spillere, foreldre, trenere, representanter fra styre- og administrasjon i klubben og i Region SørVest var trommet sammen.

Midt i treningen marsjerte hele gjengen inn i hallen med heiarop og taktfast klapping. Vibeke ble tatt fullstendig på senga og det ble både tårer, latter og glede.

Til vanlig er det jo henne som står for arrangementer og overraskelser!

Vibeke ble nominert av Thomas Sommer Bortne, som la dette til grunn:

«Vibeke er en trener som gjør det ekstraordinære for barna. Hun stiller opp på alt, uansett hva og når. Hun drar i gang turneringer, kiosk og lotteri. Hun er der for barna og ønsker at alle skal være i håndballen lengst mulig. Barna blir med for å være en del av miljøet. Hun er et ordentlig drivjern slik kun en nordlending kan».

Her er Vibeke flankert av Janne Kjær, styremedlem i Region SørVest og Kurt Eckholdt klubbutvikler i NHF, Region SørVest. Foto: Morten Ropstad Isachsen

I intervjuet etter overrekkelsen sa Vibeke:

– Æ ante ingenting! Da jeg ble nominert, kom det som en stor overraskelse og jeg var ikke helt bekvem med det.

Det ble litt fleip og tøys om det på treningene.

– At så mange visste det og har klart å holde det hemmelig uten at jeg fikk mistanke, kom som et sjokk. Det er mye følelser nå: helt overveldende å bli satt sånn pris på, men også en veldig glede og inspirasjon. Jeg brenner så for barna, at vi kan skape et miljø de trives i, lage arrangementer, gi dem utfordringer og lære om samhold. Jeg elsker dem alle!

Premien på 10.000 kroner fra Norsk Tipping er til klubben treneren representerer.

Det er allerede bestemt at denne skal brukes til aktiviteter for lagene hun trener.

Hun er også invitert til Topphåndballseminaret i Sandefjord 10.-12. juni, der hun selvsagt vil være til stede.