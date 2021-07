Til topps i nordisk mesterskap

UTØVERBLOGG: Etter et ganske bra langbane-NM for en drøy uke siden, der jeg fikk med meg sølv på 200 meter butterfly i juniorklassen (jeg ble i tillegg disket fra en bronse på 400 meter medley), konkurrerte jeg sist helg i nordisk ungdomsmesterskap i Litauen. Selv om jeg var litt sliten etter NM, var planen å svømme fem øvelser på en dag.

Det startet med veldig bra med 200 meter butterfly. Jeg følte meg bra og var veldig motivert for å gjøre det godt. Jeg ble nordisk mester med tiden 2.08,37 minutter. Det er 0,7 sekunder svakere enn min pers på distansen.

4x100 meter medleystafett var andre øvelse og den gikk bra den, men jeg stivnet noe på slutten på min tredje etappe og det gjorde at tiden gikk litt opp. Her ble det bronsemedalje sammen med mine lagkamerater.

I økt 2 startet jeg med 400 medley, og det var på den jeg merket at kroppen var ordentlig sliten. Så den ble veldig tung og gikk ikke sånn som jeg hadde håpet på. De to siste øvelsene ble også litt for tunge og hadde ikke mye å komme med der. Men det ble en ny bronsemedalje i stafett på 4x100 meter fri. I økt 3 hadde jeg bare 200 meter medley og følte meg litt bedre der, ettersom jeg hadde fått noen timer hvile.

Før NM og nordisk ungdomsmesterskap fikk vi trent veldig bra og jeg følte at formen satt bra. Vi trente mye, og tidene jeg fikk på trening ble bare bedre og bedre. Det store målet for neste sesong er å kvalifisere meg til juniorlandslaget, slik at jeg får muligheten til å delta på flere stevner som dette.

Jeg har drevet med svømming siden jeg startet på svømmekurs da jeg var fire år gammel. I løpet av ei vanlig uke har jeg åtte svømme økter, som varer i ca. to timer per økt. Etter sommeren, når jeg begynner på idrettslinja på KKG, kommer nok treningsmengden til å øke litt. I fjor høst vant jeg UM gull på 200 butterfly, samme distanse som i nordisk i år. Så det var veldig gøy å se at man kan holde et bra nivå mot andre nasjoner også, og ikke bare i Norge.

Det jeg liker så godt med svømming er at man kan se resultater av den jobben man legger ned. Har drevet med fotball også, men der følte jeg ikke at det bare var opp til meg og hvordan jeg trente, som gjorde at resultatene ble så gode som jeg ønsket.