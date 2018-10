Om få år er Wolves et topplag

Jeg har prøvd å regne på når jeg begynte å like Wolves, men er ikke helt sikker på hvor tidlig det var. Jeg husker i alle fall godt da Steve Bull spilte sammen med Robbie Keane, da sistnevnte var 17 år. Stafettpinnen ble gitt videre, dessverre forsvant Keane fort fra Wolves. Så da har jeg nok holdt med dem siden jeg var 11-12 år, ettersom jeg fulgte med før Robbie Keane kom inn i bildet. Jeg fulgte med på resultater på tekst-tv og hørte kamper på radioen over modem, for de som husker hvordan internett fungerte i startfasen på 90-tallet.

Jeg er ikke en av dem som reiser over til England årlig og ser kamp, eller prioriterer å få sett kamp foran alt annet. Og jeg har jo ufrivillig fått mye mer fritid enn mine fotballinteresserte venner de siste 20 årene, ettersom mulighetene for å se kamper stort sett har vært få. Så får vi se hvordan det blir nå da, med storsatsning og TV-kamper hver uke i Premier League. Muligens er kona mindre fornøyd med opprykket enn jeg er med andre ord.

Ulike reaksjoner

Jeg tror det er noen forskjeller med å holde med et lag som ikke er av de typiske faste favorittlagene. Jeg får som regel litt annerledes reaksjoner når noen spør hvilket lag jeg holder med. Ofte er det det litt sånn indirekte "hvorfor gidder du det?" eller "respekt, stå på", akkurat som at jeg kjemper mot sykdom eller noe. Det er egentlig ganske morsomt. Og når overraskelsen har lagt seg kommer spørsmålene om hvordan dette kan ha seg. Så får jeg gjerne anerkjennende nikk eller kommentarer, "respekt" liksom. De som ikke er noe særlig fotballinteresserte har ofte ikke hørt om Wolves engang om det blir et tema.

Så hvordan begynte det? Jeg får skylde på min onkel Harald. Jeg syntes vel de hadde kule drakter og logo, og syntes nok også det var litt gøy å gå mot strømmen. Og som jeg pleier å si, så var det ingen som fortalte meg at det skulle bli 20 år i elendighet. Men jeg føler det er en viss sjarm i å holde med Wolves. Få vet nok at den første toppkampen på norsk TV var Wolves mot Sunderland, eller at Wolves var et av de 12 lagene som var med på oppstarten av den engelske profesjonelle ligafotballen i 1886. Og de har både to ligagull og fire cupgull å vise til i premieskapet. Wolves er nå oppe der de hører hjemme. Men det er over 40 år siden sist topp ti-plassering i øverste selskap, så nå er det på tide!

Mange har nok fått med seg at de satser godt nå. De koste seg nærmest gjennom Championship sist sesong. Noen har kritisert dem for å bruke for mye penger, men det var Middlesborough som brukte mest penger på spillere i 17-18 sesongen, og de er fortsatt der nede. Og i år har for eksempel nyopprykkede Fulham også brukt mye mer penger enn oss, med foreløpig mindre hell.

Dyktig manager

Manager Nuno Espírito Santo sitt prosjekt er noe hele klubben har troa på. Fra spiller til banemann, publikum og ballgutter. Nuno snakker nesten kun om laget, og fremhever hele tiden kolektivet, og snakker opp spillere selv om de kanskje ikke fortjener det etter en kamp. Det liker jeg, og det vil jeg tro styrker samholdet i klubben også. Vi ser vel eksempler på i Premier League hvor manageren ikke har helt denne tankegangen, uten å nevne navn. Jeff Shi, som er eieren av Fosun, som styrer pengesekken, virker seriøs og meget ambisiøs. Det virker som om det er en langtidsplan med mening, og jeg har troa på en god plassering i år og enda bedre de neste årene.

Jeg har kun vært i Wolverhampton én gang og sett kamp i tillegg til en treningskamp i Norge. Det var siste kamp i opprykksesongen i 2009. Da ble det seier og 1.plass i Championship. Jeg tror lite kan måle seg med en slik stemning i byen, når noe har vært så etterlengtet. Og det var lett å merke at en norsk Wolves-fan ikke var dagligdags der, folk skjønte jo ikke hvorfor jeg hadde reist helt dit for å se kamp. Men jeg må legge til at det er minst noen hundre Wolves-fans i Norge, og flere som er svært ivrige i supporterklubben. Flere av dem har sesongkort og reiser over hele tiden. Det er vel ikke å lyve å si at flesteparten av disse er godt voksne.

Jeg har en sønn på to år. Mange påtvinger nesten barna sine å holde med samme lag som de gjør selv, men jeg tror ikke jeg har hjerte til å gjøre det. Når de andre lagene man følger med på er Start og landslaget, skal jeg ikke klandre ham for å velge et mer typisk topplag. Men så har jeg jo et lite håp om at Wolves er et topplag innen noen få år. De fleste ler av det, men dere leste det her først.

Nederlag har man jo som nevnt blitt vant med, men det er gøy når man har alt å vinne i hver kamp. Så får vi se om Wolves klarer å holde på spillerne til neste sesong, og det kan jeg garantere, neste sesong blir også i Premier League. Og da må jeg over å se, da er det faktisk ti år siden sist, og det er jo ikke bra nok. Mottoet til Wolves er "Out of darkness cometh light", så da satser vi på at mørketiden er over for denne gang.