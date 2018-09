Kristiansand-roere med sølv og bronse i NM

ÅS/FROGN: Sist helg var det NM på Årungen med seks utøvere fra Kristiansand Roklubb.

Etter fredagens uvær var det usikkert om regattaen kunne gjennomføres lørdag eller om været skulle bli til stort hinder for roerne. Heldigvis ble det svak medvind, så etter fredagens ekstremvær var dette gode forhold.

Oskar Sødal, som er lettvekter, deltok i tungvekt singlesculler på lørdag. Han presterte på høyt nivå blant tungtvekterne og endte til slutt på 5. plass, et knapt sekund bak legenden Olaf Tufte.

Oda Madland Aagesen tok lørdag en bronse i senior lettvekts singlesculler bak gullvinner Maia Emilie Lund (Bergens Roklubb) og Siri Eva Kristiansen (Christianina Roklubb). Aagesen rodde i samme båtklasse i u23-VM og u23-EM tidligere denne sesongen. Søndag gjorde hun som Oskar Sødal, deltok i tungvektsklassen, der kom hun til finalen og det ble også på henne en flott 5. plass.

Søndag var det lettvekts singlesculler på programmet og i denne båtklassen var det veldig åpent om hvem som skullet ta gullet ettersom europamesterne Kristoffer Brun og Are Strandli ikke deltok på grunn av sykdom. Spenningen om gullet sto mellom Oskar Sødal, Jens Holm (Sarpsborg Roklubb) og Lars Benske (Fredrikstad Roklubb). Disse tre har sammen med Didrik Wie Soltvedt representert Norge i lettvekts dobbeltfirer i VM og World Cup denne sesongen, hvor de tok bronse i WC og fikk en flott 8.plass i VM. Det ble et spennende løp hvor Sødal og Holm ledet i hver sine perioder og det raskt ble et løp mellom disse to. Det ble til slutt en 2. plass på Sødal.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Estela Re-Ma

Truls Albert og Even Overskaug deltok i dobbelsculler og kom på 8. plass. Syvert Senumstad presterte sterkt og kom til semifinalen i junior A (17-18 år) som er en aldersklasse for de som er både ett og to år eldre enn ham.

Det var samtidig Christianiaregatta for de yngre utøverne i klubben. Her hadde klubben tre deltakere. Syvert Senumstad rodde inn til en sterk sølvmedalje, Fredrik E. Færavaag klarte 5. plass i singlesculler junior B (15-16år).

Peder Senumstad viste også god roing i junior C (12-14 år). Han ble nummer 5 i dobbeltsculler sammen med Hans A. Wergeland fra Fana Roklubb.

Mathilde Sødal som har vunnet NM i junior A i singlesculler de to foregående årene, har dessverre fått sesongen spolert av en skulderskade og har derfor ikke kunnet konkurrere.