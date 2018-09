Vinnerhesten kjøpt for én krone

SKIEN: Det var en svært fornøyd Grimstad-trener som tok årets 11.seier i kuskesetet da han sendte debutanten Fernandez B.R. først over målstreken i det avsluttende løpet på Klosterskogen torsdag kveld. Den toppstammede hesten er beviset på at man ikke trenger å vrenge lommene for å få kjøpt seg en hest som vinner travløp. Fernandez B.R. kostet nemlig trenerens far, Geir Arne Eriksen, kun én krone i innkjøp.

– Hesten hadde en bøyeseneskade på det tidspunktet. Min far har hatt ham hjemme hos seg i Aksdal i i rundt 1,5 år for opptrening, før hesten kom til meg i juni, forteller Kringeland Eriksen.

Strålende trenerjobb av far og sønn

Trenerjobben er utført på utmerket sett både av far og sønn, for Fernandez B.R. ble presentert i toppskikk da han entret løpsbanen i Skien. Til tross for en tøff åpning av løpet holdt femåringen lekestue med konkurrentene, og 23-åringen med base på Inntjore ved Grimstad kunne lettet strekke armen i været til en seiersgest ved målpassering.

– Dette var deilig! Nå skal hesten få god tid på seg mellom løpene siden han har vært skadet, så noen ny oppgave er ikke bestemt, understreker trenertalentet.

Fernandez B.R. travet fine 1.18,6a/2100 meter i debuten.

Tre seire på tre dager

Sørlandsseier ble det også for formtrener Kjell Løvdal. 61-åringen fra Vegårshei, med kun fem starthester på stallen, tok sin tredje seier på tre dager da montétoppen Troll Svenn lekte med konkurrentene sammen med rytter Helene Kolle. Ofte galopplystne Troll Svenn var aldri i nærheten av noen feilskjær underveis, og sammen med en av Norges mest talentfulle ryttere seilet han i fra til seier på 1.26,7/2160 meter. Det betyr at Troll Svenn har vunnet seks løp både i 2016, 2017 og 2018, en svært sterk bedrift.

– I dag var han veldig god, både rytmisk og fin i travet. Jeg føler egentlig at jeg ikke rir så mye, jeg holder ham mest i gang for at han skal være konsentrert, fastslo Helene Kolle etter løpet.

Et av årets gjennombrudd

21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad er et av årets store utropstegn i trav-Norge. Torsdag kveld tok han sin 15.seier i 2018 da han loste Expensive Hangover inn til årets tredje triumf i Skien. Fjorårets bestenotering som kusk med 272 000 kroner innkjørt er for lengst passert. Ungutten, som til daglig har sitt virke hos Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark, har hittil i år kjørt inn 734 000 kroner i sulkyen og tatt sølv i NM for stallansatte.

- Expensive Hangover! Du får det til å se enkelt ut! Takk for turen, skrev Kals på sin Facebook-profil etter at seieren var sikret.

Expensive Hangover, som eies av Jannicke Opheim fra Selåsvatn, travet 1.17,0a/2100 meter i seiersløpet.