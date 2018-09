Lindland nummer tre i Skandinavia

– Jeg er godt fornøyd med tredjeplassen sammenlagt i Skandinavia. Før sesongen visste vi ikke om vi skulle kjøre alle løpene, men vi bestemte oss for å kjøre full sesong. Jeg må takke Porsche Performance Team Norway og den enorme innsatsen de har lagt ned i årets sesong. Da er det deilig å ende på pallen sammenlagt, forklarer Roar Lindland.

Racerføreren fra Lyngdal satser i år primært på Porsche Supercup, hvor han leder ProAm-klassen foran de to siste løpene i Mexico City i slutten av oktober. Men som i et ledd i at Porsche Norge ønsket å satse mer på motorsport har han også deltatt i Porsche Carrera Cup Scandinavia, som blant annet har arrangert to løpshelger på norske Rudskogen.

– Nivået i det skandinaviske mesterskapet er høyt, og det var 23 førere som tok poeng. Fire av førerne var norske, og det viser at satsingen til Porsche Norge har vært vellykket. Løpene på Rudskogen var også en stor suksess, forteller Lindland.

Stang ut i finalen

I årets to siste løp som gikk på Mantorp Park i helgen som var, ble det imidlertid litt stang ut for Lindland. På kvalifiseringen slet han med både dekkene og splitteren foran på bilen, og derfor ble det et vanskelig utgangspunkt foran de to løpene. Til slutt ble det to femteplasser og en tredjeplass sammenlagt i mesterskapet.

– Dette var min dårligste helg i mesterskapet, men alt i alt er jeg likevel fornøyd. Det er små marginer, og vi har vist at vi kan kjempe helt i toppen med Porsche Performance Team Norway.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vinner av mesterskapet ble Lukas Sundahl, mens Oscar Palm ble nummer to. Bak Roar Lindland på tredjeplassen fant vi Steffen Andre Feet på en tiendeplass, Ole William Nærsnes på en ellevteplass og Roger Hermansen på en fjortendeplass.

Fokus på Mexico

Nå retter Lindland blikket mot Mexico City og de to siste løpene i årets Porsche Supercup. Han leder med seks poeng på franske Nicolas Misslin i ProAm-mesterskapet.

– Målet er definitivt å vinne ProAm sammenlagt. Det blir deilig med noen ukers fri nå før Mexico med tid til å lade opp og trene. Alt fokus er på disse to løpene, og først når de er over skal jeg ta en vurdering om hva jeg gjør neste sesong, avslutter Lindland.