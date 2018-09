Samlet landsdelens beste boksere

ARENDAL: Tre av bokserne er proffer, en god del er norgesmestre og et par satser på å komme til EM. Det var med andre ord høyt nivå på utøverne, som hadde to teknikkøkter og to kampsparringer sammen denne helga. Henning Lillejord fra Grimstad Bokseklubb holdt treningene mens Arendal Bokseklubb stod for lokalet. Ti trenere sekunderte i ringhjørnet.

Arendal Bokseklub er stolt av å være en del av dette samarbeidet som vi kaller Team Sørvest ettersom dette hovedsakelig er for alle klubber i disse to regionene. Byene som var representert var Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Arendal, Tønsberg og Porsgrunn.