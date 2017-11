Lund Futsal ble norgesmester på hjemmebane

KRISTIANSAND: Det var 15. gang at futsalforbundet IFS arrangerte NM 30 lag var samlet fra ulike byer i Norge, og det var Kristiansand-lagene som viste seg sterkest på hjemmebane. Hele tre lag fra avd. Kristiansand var blant topp fire-lagene i NM, og Lund Futsal var sterkest av dem alle og gikk helt til topps.

Lund-gutta møtte et svært godt Laksekongan i finalen. Laksekongan stilte mannsterke med blant andre landslagsspiller i futsal, Simen Lirio, og Starts Daniel Aase og Henrik Robstad. Lund Futsal måtte være disiplinert i alle faser av spillet, og de klarte å ro seieren i land med solid, defensiv tankegang. Lund-gutta vant 2-1.

Lund Futsal

IFS-leder, Kurt August Horn Hartvedt, gir honnør til Lund Futsal:

- Lund Futsal viste i dag at de kunne hamle opp med lag av ypperste kvalitet, som Christoffer Myhres Laksekongan. Lund hadde en klar, defensiv strategi, og viste disiplin i store deler av kampen.

Som NM-mester er laget nå kvalifisert til Mesterligaen i regi Det Europeiske Futsalforbundet, som vil spilles i Tsjekkia i mai 2018. Her vil Lund-gutta møte kvalitetslag, og de må være forberedt på å bruke alt de har av strategisk og taktisk ballast. I internasjonal futsal blir man straffet hardt dersom man ikke har taktikken 100 prosent på plass. Vi er veldig spente på hva Lund Futsal kan stille opp med mot internasjonalt futsal-kaliber.

NM-ansvarlig Kim Lönn fulgte nøye med Lund Futsal fra sekretariatet, og kommenterer entusiastisk:

- Jeg skal være ærlig; Lund Futsal var ikke blant dem som jeg trodde skulle ende opp med gullmedaljer rundt halsen. Men med en disiplin som får den nordkoreanske arméen til å ligne en barnehage og med en never say die-attityde som hentet fra Hollywood viste de ikke bare meg, men også hele Futsal-Norge, at de fortjente å få stå der til slutt som seierherrer, - som norske mestere.

Mats Olsen i mål sto for en kjempeinnsats og ble valgt inn på NM-laget sammen med Sebastian Tunet som scoret samtlige Lunds mål i kvart-, semi- og finale. De to og Joachim Holtan imponerte stort for mesterlaget som nå får reise til Tsjekkia for å representere Norge i Mesterligaen.

