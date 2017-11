Debutant vant Hålandsheia Rundt

MANDAL: Årets siste løp for sesongen ble gjennomført i Hålandsheia, 12 km slit, lørdag 18. november. Det overrasket ingen at Torstein Tengsareid fra Egersund IK, som er kjent for motbakkeløp, ble førstemann i mål.

Allerede fra start tok han ledelsen og var suveren. Han deltok for første gang og var godt fornøyd med løpet og selve løypen - han gjennomførte på gode 42.53. Årets løp var begunstiget med virkelig blaut underlag og dype myrhøl, noe som slo ut på tidene til de enkelte. Å gjennomføre løpet uten å bære preg av å ha vært gjennom myr og søle, som noen greide, må jeg si var imponerende.

De neste plassene ble besatt av Lars Aanensen, PWC, fjorårets vinner med 45.14 og tredje beste ble Marcus Frandsen, MHI, med 45.53.

De tre beste på damesiden ble: Ingrid Ukkelberg, MIL, på 52.40, Inger Saanum, GE Healthcare, 53.22 og Randi Dyrkolbotn, Vassmyra Damene, 55.04.

Årets løp ble gjennomført med hele 68 deltakere, ikke rekord, men allikevel solid. Hele 16 damer og resten herrer. Alt så ut til å ligge til rette for et flott løp i solskinn, men værgudene ville det annerledes. Som en kvinnelig deltaker sa det, "Jeg trodde jeg skulle få solskinn, det var det jeg hadde bestilt." Idet starten gikk, begynte skyene å slippe sitt innhold og ikke lenge etterpå skinte solen. I løpet av konkurransen hadde vi nesten alle værforhold - det eneste vi manglet var snø.

RESULTATER:

DAMER

Anne Bjørsom MHI 74.07

Randi Dyrkolbotn Vassmyra Damene 55.04

Anne-K. Daasvatn Vassmyra Damene 58.00

Kari H. Ellingsen Vassmyra Damene 66.43

Elin Fossestøl Jaabæk 73.31

Elisabeth Gill Kråstad 58.44

Berit Hauge Vassmyra Damene 78.12

Grete Lill Holt Vassmyra Damene 89.04

Tonje Homme Team Skiklubb 56.34

Hanne Kråkeland Vassmyra Damene 74.06

Anita Kvaase MHI 67.01

Liv T. Netland Mandalitten 56.12

Sylvi Pedersen GE Healthcare 84.36

Carina Stubberud Oslo 85.51

Inger Saanum GE Healthcare 53.22

Ingrid Ukkelberg MIL 52.40

MENN

Stein Andersen GE Healthcare 64.11

Jan Ove Barland Rystad Langrenn 52.01

Arnfinn Bentsen Umoe 70.31

Arne Bratteli MHI 85.00

Kristen Bue MIL 85.51

Robert Bue MHI 52.12

Pablo Cortes Søgne 75.43

Rony Cortes Kr.sand 75.44

Patrick Cusick Søgne 64.55

Carl Ellingsen Kystverket 72.44

Eivind Ellingsen MK 64.43

Marius Engeland Hennig-Olsen 50.51

Asle Farestad Kr.s Triatlon 68.27

Marcus Frandsen MHI 45.53

Eirik Hageland GE Healthcare 67.41

Ulf Hansen MTS 61.26

Gunnar Haraldstad TO Slettbøe 58.25

Frode Hodne Statoil BIL 55.40

Atle Homme Sørlandsbadet 57.54

Steinar Håland Vrak 3 68.00

Kjell Cato Jensen Farsund 61.47

Inge Josefsen Ryvingen skiklubb 78.25

Bjørn Kjellby Fisker 84.28

Peter Kjellby MK 59.01

Agnar Kleiven Ruud Regnskap. 61.53

Simon Knutsen Kr.s løpeklubb 48.46

Knut E. Kongsvik MHI 59.03

Lars Kr. Larsen BMB 55.47

Rune Lia Ryvingen 65.31

Hadi Moradi MHI 47.46

Bjørn S. Oftedal Mandal Kommune 79.03

Sivert Oftedal MHI 48.23

Bjarne Otterdal MHI 94.29

Ole Rafoshei MK 55.32

Håkon Sakariassen Lyngdal CK 51.19

Trygve Sirnes MVGS 62.28

Arild Sletten Holum 54.45

Helge Sletten MHI 70.31

Edvin Syvertsen Umoe 51.38

Åge Sæveland MHI 68.00

Jan E. Thomassen Umoe 65.59

Torstein Tengsareid Egersund IK 42.53

Lars Try Tvedestrand IL 148.16

Martin Ukkelberg MIL 57.26

Steinar Wergeland MHI 60.55

Kåre Aanensen Bank Sør 52.09

Lars Aanensen PWC 45.14

Tommy Aanensen MHI 54.42

Jan Øyvind Åvik GE Healthcare 56.18

Kristoffer Åvik GE Healthcare 68.29