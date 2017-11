Rypestøl vant over NM-favoritten

KRISTIANSAND: Malene vant 200m medley foran favoritten Marte Løvberg fra Lambertseter med sterke 2.13.81 - pers med 1.4 sek.

Malene tok sjansen på en knallhard åpning med 29,14 på butterfly, rygg på 34.00 og ledet med tre meter ved passering 100m.

Hun klarte å holde oppe tempoet på bryst ( 39.11) og holdt fremdeles Marte to meter bak seg før den avsluttende fri-delen. Her klarte hun å holde unna for fri-spesialisten om kom i mål med 0,12 sek margin.

Dermed vant Malene sin første gullmedalje i junior-NM etter å ha vunnet fem individuelle gullmedaljer og et stafett-gull torsdag og fredag.

Tone Hartmark NIlsen fra Team Sør/Mandal tok en fortjent bronse med 2.20,11 i samme øvelse og perset både i forsøk og finale.

Simon Neerland, også han fra Team Sør/Mandal, kjempet seg frem tre plasser i finalen på 50m rygg med 26.46 som ga en fin 4. plass.

Tuva Tronstad fra Risør, som er flyttet til Oslo for videre studier, klarte 5. plass på 200m rygg med pene 2.17.26 - 6/10 sek over persen.

Malene Rypestøl svømte finale i 50m butterfly kort tid etter 200m medley hvor hun satset maksimalt og tok seg helt ut da hun vant gull. Hun oppnådde derfor kun en 6. plass med 28.12 etter å vunnet samme distanse på 27.60 i UM-finalen tidligere på dagen, men det var en normal reaksjon.

Dennis Aateigen fra Team Sør ble åtter i 400m fri finalen med 3.59,43 - 2,3 sek etter tiden han vant UM-finalen med 3.57.09.

Bronse til Team Sørs stafettgutter

Team Sørs gutter tok en overraskende bronsemedalje i 4x50m medley. Her åpnet mandalitten Simon Neerland med rygg-etappe på 26.46 før 14 år gamle Theodor Bernstein fra Grimstad gjorde imponerende 29.96 på bryst-etappen.

Johannes Hope og Hakeem Teland fra Kristiansand avsluttet med henholdsvis butterfly på 25,04 og 23.03 på fri-delen.

Team Sør tok også 4. plass på 4x200m fri etter gode etapper.

Her åpnet Johannes Hope med solid pers (1.2 sek) på 1.53,28, videre Hakeem Teland 1.55.11, Hadrian Phillipson 1.56.51 og endelig Dennis Aateigen med flotte 1.52.77 på siste etappe. Guttene var bare 2/10 sek fra bronsen.

Flere personlige rekorder

Team Sørs jenter fikk femteplass på 4x100m fri (3,54,58) en solid forbedring av påmeldingstid. Flekkefjord-jenta Dina Svege åpnet med 58.28, som er en pers med 0,7 sek. Tone Hartmark Nilsen gjorde så 58.14, Malene Tørnkvist t 59.50 og endelig Nora Næssen fra Grimstad med avslutning på 58,66.

På plassen bak kom Varodds jenter (3,57,20) og var også godt under påmeldingstid. Flekkefjords-jenta, Keesia Fodnestøl åpnet med 59.03 (pers med 2.2 sek), deretter Malene Rypestøl 57.49, Juni Helene Iversen Refstie fra Grimstad med 59.05 og endelig 14 år gamle Adina Ringsbu med 1.01.63.

Det gjenstår fremdeles to dager av mesterskapet og det forventes flere gode Agder-resultater.