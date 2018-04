Roar Lindland med storsatsing

Racerfører Roar Lindland skal i år kjøre for et av de beste teamene i Porsche Supercup, og skal i tillegg kjøre i Porsche Carrera Cup Scandinavia.

40-åringen fra Lyngdølen skal i år kjøre den internasjonale Porsche Supercup for Lechner Racing Team, som går for å være et av de beste Porsche-teamene i verden. I tillegg gjør han comeback i hjemlige trakter med utvalgte løp i Porsche Carrera Cup Scandinavia, som blant annet har to løp på Rudskogen i Norge.

– Jeg har aldri hatt et bedre fundament i bunn enn jeg har denne sesongen. Budsjettet er bra, jeg har signert for gode team og er virkelig optimist, forteller Lindland.

Går for sammenlagtseier

I fjor ble Lindland nummer tre i Pro Am - klassen i Porsche Supercup, og i år er målet seier.

Forskjellen på Pro Am-klassen og Pro-klassen, er at sistnevnte er for unge, helprofesjonelle førere som lever fullt ut av racing, og som har litt andre forutsetninger enn Pro Am-førerne med blant annet mer testing. I Pro Am-klassen har førerne gjerne en annen jobb i tillegg, er over 26 år, og har således ikke muligheten til å stille under samme forutsetninger som pro-førerne.

– Likevel ser vi at vi Pro Am-førere ofte er blant de ti beste i løpene, og noen ganger også i nærheten av pallen. I tillegg til å vinne Pro Am-mesterskapet er målet å jevnt være blant de ti beste totalt også, forklarer sørlendingen.

Porsche Supercup går for å være den mest prestisjefylte merkescupen i verden og kjører som supportrace til Formel 1. Sesongen starter i Barcelona den 13. mai og avsluttes i Mexico City den 28. oktober.

Tilbake til Skandinavia

De siste årene har Lindland kjørt i den franske Porsche Cup’en i tillegg til Porsche Supercup. I år bytter han imidlertid fra Frankrike til Skandinavia.

– Porsche Carrera Cup Scandinavia har de siste årene blitt et fantastisk mesterskap med store startfelt og et svært høyt nivå på sjåførene. Dette ønsker jeg å være med på, og derfor er jeg foreløpig påmeldt til åpningsløpet på Knutstorp, de to løpene på Rudskogen i Norge og finalen på Mantorp. Om det blir flere løp utover det får vi se, det kan være mulig sier Lindland.

Han vant Carrera GT Cup i Skandinavia i 2012, og nå er han tilbake. Høydepunktet her hjemme blir løpene på Rudskogen den 8. og 9. september, hvor det også skal arrangeres en stor Porsche Festival med underholdning og moro for hele familien.

Team Roar Lindland

Roar Lindland har også inngått et tettere samarbeid med Porsche Norge i årets sesong, og er glad for at den norske importøren satser på motorsport.

– Porsche og motorsport hører sammen, og vi er mange nordmenn som representerer Porsche om dagen. Dennis Olsen har nå fabrikkskontrakt, og jeg kjører i Supercupen. Vi har Marius Nakken og Oskar Sandberg som kjører Porsche i Tyskland, og nå satser også Ole William Nærsnes, Steffen Andre Feet og Roger Hermansen på Porsche Carrera Cup Scandinavia. Det er utrolig moro å se at rekrutteringen og entusiasmen i og rundt Porsche racing i Norge er i sterk vekst.