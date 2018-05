21 tips for å holde treningen gående

Du er kommet i gang, sa du? Så bra. Nå gjelder det bare å fortsette. Her er noen tips for å holde liv i motivasjonen din.

1. Legg bort pulsklokka

Ikke tenk på klokka når du løper. Bare løp.

2. Premier

Gi deg selv konkrete premier for konkrete mål. Nye løpesko, ny pulsklokke (se bort fra tipset over), ny våtdrakt. Fordi du fortjener det.

3. Bla i historiebøkene.

Oddvar Brå løp mye i trønderske myrer. Emil Zatopek (fire OL-gull i friidrett) løp i vernesko.

4. Negativ splitt

Løp saaaakte til vendepunktet, og raskt hjem igjen. Det gir god oppvarming, og farta hjem føles godt for selvtilliten.

5. Kle deg

Få på deg treningstøyet med en gang du kommer hjem fra jobb. Da blir det vanskeligere å ombestemme seg seinere på kvelden.

6. Stafett

Vær en del av et lag eller en klubb. Da får du forpliktelser som gjør det mer vrient å sno seg unna.

Bixi Robertsen

7. Speil i helfigur

Se i speilet hver dag. Etter hvert som du kommer i gang med regelmessig trening, vil du se at kroppen din forandrer seg.

8. Start en blogg

Publiser daglig, og la særlig venner og familie ta del i dette. Du vil vel ikke høre tante Beate gnåle om hvorfor du droppet onsdagens løpetur?

9. Les en blogg

Dykk ned i andres treningsdagbøker.

10. Se en film

Chariots of Fire, Without Limits, Endurance (om Gebreselassie) eller Running the Sahara. Eller simpelthen Forrest Gump.

11. Hør på musikk

Lytt til Born to Run (Bruce Springsteen), Run to the Hills (Iron Maiden) eller Heartbeats (The Knife). Eller soundtracket fra Rocky-filmene.

12. Bli bortskjemt

Ta vare på kroppen din. Bestill en massasje etter en lang løpetur.

13. Kast deg rundt

Kom deg ut med en gang snøen faller. (Eller smelter.) Carpe Diem!

14. Bli inspirert

Les en skrytende selvbiografi, gjerne skrevet av en fallert toppidrettsutøver som skal melke markedet med å dele sine treningstips med allmuen.

15. Fyll badekaret …

… med varmt vann. Løp den faste løypa di. Jo fortere du kommer hjem, jo varmere er vannet.

16. Det som sant er

Du føler deg bedre etter en løpetur enn før.

TriQuart

17. Bryt sirklene

Ikke løp rundt og rundt. Løp heller fra A til B. Ta for eksempel bussen til endestasjonen og løp tilbake.

18. Opp av senga, ut i enga

Løp offroad, kom deg bort fra stier og asfalt.

19. Løp på tvers

Gjør noe annet. Løpt mye i det siste? Spill håndball. Eller gå i bassenget. Variasjon er viktig for all motivasjon.

20. Sett deg et mål

Meld deg på en konkurranse. For eksempel TriQuart.

21. Du vil se bra ut naken

Ikke sant?