Donn med målfest i hjemmedebuten

KRISTIANSAND: Hjemmelaget vant 5-2 i et meget severdig oppgjør, og grunnlaget ble lagt i løpet av noen forrykende åpningsminutter. Emma Øvland Rygg og Marte Lønn Foss scoret begge før det var spilt ti minutter, og tonen var satt for en oppvisning i offensiv fotball.

Selv om Kolbotn-reservene også lånte ballen mye, og viste fram prov på gode ferdigheter, ble de resolutt stanset før det ble altfor farlig foran Frida Almåsstø Syrstad i Donn-målet. Samtidig var Donn giftige fremover på banen, og det så farlig ut hver gang de satte fart på ballen.

3-0 kom da Frida Abrahamsen nikket inn Leah Nygaards hjørnespark etter halvtimen, og litt senere sendte Elsa Slåtto avgårde ei kanonkule fra langt hold til 4-0.

Årsbeste

Førsteomgangen var årsbeste, og kombinert med en imponerende effektivitet, var kampen i realiteten avgjort halvveis.

Anders Jensen

En skade på meget gode Emma Øvland Rygg, to feilpasninger som resulterte i like mange baklengsmål, samt noen trøtte bein utover i andre omgang, gjorde at Kolbotn likevel meldte seg på i oppgjøret. De scoret to ganger på ett minutt snaut midtveis i omgangen, og truet med å spolere festen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Heldigvis responderte vertene, som kjapt strammet grepet og produserte flere gode angrep før Marte Lønn Foss la på til 5-2.

I sluttminuttene hadde begge lag gode sjanser uten at det resulterte i flere scoringer.

3. plass på tabellen

En meget oppløftende kamp for Donn-jentene, som har klatret til tredjeplass på tabellen etter seieren. Det unge laget fulgte opp den gode andreomgangen mot Gimletroll (1–1) på Presteheia, og tar med seg mye selvtillit etter seieren mot Kolbotn 2.

Dette var den første av fem strake hjemmekamper i 2. divisjon, og neste test blir mot LSK Kvinner 2 på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. mai, klokka 13.00. De gule og sorte vant hele 12-3 da lagene møttes sist.

Anders Jensen

3. divisjonslaget sesongåpnet forrige uke med 1-5-tap borte mot opprykksfavoritt Lyngdal. Donnerne holdt 1-1 til midtveis i andre omgang, men det siste kvarteret ble lyngdølene for sterke, og vant fortjent. Mikala Holvik scoret Donns mål.

Dette laget møter Randesund til lokaloppgjør på Kongsgård onsdag klokka 20.15.

Fredag reiser de yngste jentene til Kragerø for å spille innledende kamper i Adidas Cup for 17-åringer. Kragerø IL er motstander fredag kveld, mens det blir kamp mot Holmen IF fra Oslo lørdag ettermiddag. Kragerø og Holmen spiller siste kamp i gruppa søndag. To av tre lag går videre til kvartfinalene.