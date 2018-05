Norge U19 ett steg nærmere EM

CONCOREZZO, ITALIA: Dette ble en skikkelig opptur for jentene i en veldig spennende gruppe. Gruppen bestod av Norge, Italia, Tsjekkia og Østerrike. Første kamp var mot hjemmelaget Italia. Her var vi veldig spente på å spille mot fjorårets verdensmestere. Vi tror Italia ikke helt var klar over motstanden fra Norge. De to første settene viste seg å bli jevnere enn de fleste hadde forutsett, mens det tredje settet skilte mer i Italia sin favør.

Selv om vi tapte 3-0, var vi veldig fornøyd med lagets prestasjon, og mange i hallen ble veldig overrasket over nivået til Norge. Kampen mellom de to andre lagene i gruppen, ble veldig jevn og svingte frem og tilbake. Tsjekkia var nok favoritter her, men Østerrike klarte å vinne 3-2, etter å ha tapt 25-3 i fjerde settet. Dette resultatet viste seg å bli veldig viktig for Norge.

Sikret viktig poeng

Neste kamp var mot Tsjekkia. Her tapte vi de to første settene, men klarte å snu om og vinne de to neste settene. Dessverre spilte Tsjekkia en del bedre enn oss i 5. settet, og vant kampen. Ser vi tilbake, synes vi dette var den svakeste kampen av de tre vi spilte, men veldig fornøyd med å få med oss ett poeng videre. Dette viste også seg å bli et veldig viktig poeng. Italia vant 3-0 komfortabelt mot Østerrike.

Østerrike kampen følte vi oss veldig forberedt til, da vi allerede hadde sett to kamper av dem. Her spiller vi veldig bra, og holdt kontrollen hele kampen og vant 3-0. Da var det bare å sette seg å se på siste kampen mellom Italia og Tsjekkia. Her måtte Italia vinne enten 3-0 eller 3-1 for at vi skulle ende på andreplass i gruppen, og dermed kvalifisere oss til tredje runde.

Historisk bragd

Italia vant de to første settene komfortabelt. Tsjekkia kom imidlertid tilbake og vant tredje settet, og gjorde det veldig spennende for oss. Heldigvis tok Italia tilbake kontrollen og vant kampen 3-1. Dermed ble jentene historisk ved å klare å kvalifisere Norge videre. En helt ubeskrivelig følelse!

For oss i støtteapparatet føler vi oss svært privilegerte som fikk lov å være med jentene på dette. Denne gruppen jenter har lagt ned utrolig mye arbeid frem mot dette, og vi fikk lov å være med på innspurten. Allerede i 2015 så man at det var mange potensielle jenter i denne aldersgruppen, det ble laget en plan og en kartlegging ledet av landslagstreneren Bonolo Ramphomane Aandahl med hjelpere, og videre med landslagstrener LoesTorfs, med støtteapparatet på Toppvolley Norge i ryggen. Denne turneringen var blant annet et av de siste målene for denne gruppen. Kjempegøy å se når langsiktig planlegging med mange personer involvert gir resultater.

Målet var å klare å kvalifisere seg videre, nå setter vi nye mål frem mot neste runde 28. juni-1. juli. Åtte lag har kvalifisert seg til tredje runde. Disse deles opp i to grupper, hvor de to beste i hver gruppe kvalifisere seg til selve EM i Albania. Hvilken gruppe Norge kommer i er ikke avgjort ennå.