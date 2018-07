Storseier sendte Donn til pallplass

DRAMMEN: Donn var tilbake på vinnersporet etter seieren over Start 2 tidligere i uken. Mannskapet som tok turen til Drammen var sugne på å avslutte en rekordlang vårsesong med tre nye poeng. Åssiden lå nest sist i avdelingen, mens Donn hadde mulighet til å klatre noen par plasser på tabellen med seier.

Donn ankom stadion 1,5 time for kampstart. Spillerne la bagene i garderoben, før de samlet tok en liten gåtur for å få bussreisen ut av beinene. Etter en strålende tur langs vakre Drammenselva, begynte spillerne å gjøre seg klar til kamp. Eneste bruk av garderobe var for skifting. På grunn av badstutemperatur i garderoben, måtte samtalene før kamp bli tatt i skyggen bak garderobene.

Donn tok kommando fra start

På grunn av ekstrem varme var det viktig å holde ballen i laget og la motstanderen jobbe defensivt. Donn var det klart beste laget spillemessig, men Åssiden kom til noen små halvsjanser tidlig etter at Donn rotet med ballen på siste tredjedel. Selv om Åssiden ved et par anledninger klarte å komme til en avslutning, var det Donn som hadde initiativet og de store sjansene, og etter 18 minutt fikk de hull på byllen.

Sander Michelsen vendte elegant opp i mellomrom, tok ballen forbi midtbanespillerne til Åssiden og gikk rett på forsvarerne. Han sendte ballen ut til Karl Morten Igland som hadde posisjonert seg på tuppen av sekstenmeteren. Han gikk rett på forsvarspilleren før han tok et touch til siden og pang var det 1-0 til Donn.

Donn fortsatte med det gode spillet, og rett etter en velfortjent drikkepause vartet bortelaget opp med et nytt mønsterangrep i det 26. minutt. Igjen var melodien å finne Sander i mellomrom, som igjen fant Karl Morten ut på kanten. Denne gang tok Karl Morten ballen ned mot dødlinja. Stian Ingebrethsen dro med seg Åssidens midtstopper på et løp mot første stolpe, noe som resulterte i et enormt rom inn bak. Der luktet Nicklas Brenna Karlsen en sjanse, som etter et fantastisk innlegg bare kunne styre ballen i nota. 2-0 til Donn.

Frem til 45 minutt spilt var det spill mot et mål. Gjestene hadde god kontroll, og var klare for å gå inn til pause med en 2.0-ledelse. Men slik gikk det ikke. I det 45. minutt fikk Åssiden muligheten for en kontra, og de tok vare på muligheten og satte inn redusering 1-2.

Pausen ble benyttet godt, spillerne snakket sammen, og ble enige om å fortsette med samme spillet i 2. mmgang.

Kontrollerte inn til komfortabel seier

Åssiden startet med et høyt press i 2 omgang, men på grunn av opp mot 30 varmegrader var det ikke mange minuttene laget fra Drammen klarte å opprettholde presset. Donn tok igjen kommando over kampen og kom til en del farligheter. Etter 55 minutter fikk Donn igjen en tomålsledelse. Donn vant et frispark høyt på Åssidens banehalvdel, og Brian Jensen med sin fantastiske venstrefot fant sin romkamerat Stian Ingebrethsen i boksen, som uten problemer satte inn 3-1 til Donn.

Samme mann dukket opp i det 65 minutt. Denne gang var det corner fra venstre som ble slått inn av Fredrik Tangen. Tangen, som var usikker til kampen på grunn av fint vær og mulighet for ferie, slo en perfekt corner inn mot bakerste stolpe, og Stian hadde en enkel jobb med å stange inn sitt andre mål for dagen.

Donn hadde full kontroll på resten av kampen og seieren var aldri truet. Åssiden fikk muligheten fra straffemerket etter en duell i Donns 16-meter. Straffen ble reddet på mesterlig vis av Donns keeper Jørgen Nylund Nilsen.

Dermed endte kampen 4-1 til Donn, som kan ta sommerferie på en solid tredjeplass, seks poeng bak serieleder Ørn Horten. Første kamp for Donn etter ferien er 13. august hjemme mot naboene fra Vennesla, Vindbjart. Sistnevnete ferierer på sjetteplass i avdelingen, mens Start 2 er nummer 11 av 14 lag