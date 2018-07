Agder-duo imponerte i svømme-NM

OSLO: Agder stilte med svømmere fra tre klubber – Varodd (6), Team Sør (17) og Grimstad (1). Om formiddagen ble det svømt juniorfinaler (13-19 år) og om ettermiddagen seniorfinaler. Svømmerne fra Agder kom hjem med 16 medaljer, og Malene Rypestøl tok alene 11 av dem individuelt.

Malene Rypestøl – Team Sør/VSLK

Privat

Trener Geir Thorstensen er imponert over Malene. Hun holdt et godt fokus, først et langt stevne i junior-EM i Helsinki, så NM med både junior- og senior finaler. Malene hadde full konsentrasjon og max innsats i alle øvelser. Han sidestiller 200, 400 og 800 fri prestasjonsmessig, men er mest imponert over at hun har utholdenhet på 800 fri etter en så lang nedtrapping og konkurranseperiode.

Malene slettet Sissel Andersen Tellefsens 31 år gamle kretsrekord med ti sekunder på 800 fri med tiden 8.55,72. Det er den tredje beste langbanetiden for damer noen gang i Norge. Tilsvarende svømte Malene 400 fri på 4.18,67, en forbedring av en 32 år gammel kretsrekord med over fire sekunder og også her den tredje beste langbanetiden gjennom tidene. Dette holdt til gull i begge løpene i seniorklassen. Hun vant også 200 medley og tok sølv på 50 rygg.

I juniorsammenheng fikk Malene nest høyeste poengsum, bare slått av Bærumssvømmernes Ingeborg Vassbakk Løyning med ett poeng. Hun var likevel den som tok med seg flest medaljer hjem. Malene vant fire øvelser og satte ny kretsrekord på 200 fri på 2.03,50. Hun vant også 400 fri, 800 fri og 200 medley, og tok sølv på 50 butterfly, 50 rygg og 100 rygg.

Malene har flere krav til ungdoms-OL i Argentina i oktober. Endelig uttak er 15. august og per i dag ligger hun godt an til å bli tatt ut. Hun er også kvalifisert til seniorlandslaget til høsten. Malene har hatt en strålende sesong og er selv mest fornøyd med at hun fikk semifinaler i junior-EM på 50 og 100 rygg, og tidene på 400 og 800 fri i seniorfinalene i NM.

Privat

Ole Marius Rist Jensen – Team Sør/KSA

Lillesandsgutten Ole Marius Rist Jensen har hatt en trøblete sesong med lyskeproblemer. Trener John Heddeland er derfor imponert og glad over hva eleven presterte under langbane-NM. Han tok sin første seniormedalje med bronse på 200 medley på 2.08,87 (rett bak pers), og tok sølv i junior på samme øvelse. Han tok også bronsemedalje på 200 bryst og 400 medley. På 400 medley satte han ny seniorkretsrekord på 4.38,73.

Kretsrekorder stafett

Det ble satt nye kretsrekorder på stafett.

Jentene fra Team Sør svømte inn til seniorbronse på 4x200 fri og slettet med dette en 30 år gammel kretsrekord. På laget svømte Flekkefjord-jenta Dina Svege (2.11,79), Grimstad-jenta Juni Helene Iversen Refstie (2.15,37), Grimstad-jenta Nora Næssen (2.16,11) og Kristiansand-jenta Malene Rypestøl (2.03,11). Dette er et resultat av at samarbeid lønner seg. Det er vanskelig å hevde seg i seniorsammenheng innen stafetter.

Privat

På 4x100 medley herrer satte også Team Sør kretsrekord for junior og senior. På laget svømte Søgnes Dennis Aateigen rygg (1.00,55), Lillesands Ole Marius Rist Jensen bryst (1.06,08), Søgnes Johannes Hope butterfly (59,93) og Kristiansands Hadrian Phillipson fri (54,85). Laget ble nummer fire og var bare 77 hundredeler fra bronsemedaljen.

Øvrige utøvere

Johannes Hope Team Sør/KSA var rangert som topp tre i to øvelser, men hadde litt stang ut. Han ble nummer fem på 100 fri, bare ett tidel fra bronse, og på 50 fri (24,68) satte han ny personlig rekord og var kun 12 hundredeler fra bronsen. Johannes sanket mange poeng for Team Sør og var en viktig bidragsyter til at klubben ble femte beste klubb i juniorsammenheng.

Dennis Aateigen fra Team Sør/KSA sliter med skader, men leverte likevel gode løp på 50 og 100 rygg. På 100 rygg ble han nummer fire med tiden 1.00,18.

Tone Harkmark Nilsen Team Sør/Mandal svømte finale på 50 og 100 rygg og hennes beste plassering ble på 100 meter rygg hvor hun ble nummer 5 (1.07,00).

Kristiansand har mange utflyttede seniorsvømmere. Tuva Tronstad (Lambertseter), Sara Stoebner (OI svømming), Torbjørn Udjus (OI svømming), Aamund Westermoen (Trondhjem SK) og Renate Knutsen (BSC). Alle svømte seniorfinaler, og Tuva og Sara fikk i tillegg bronsemedaljer med sine respektive stafettlag.

