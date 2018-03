Twitter-hyllest til stortalentet

–Det er travporno å se Møller Tor. Burde vært sensurert. Bare tre år, men utstråling som en elitehest, skrev den profilerte hesteeieren Henrik Bjørndalen på mikrobloggetjenesten rett etter at Møller Tor tok sin andre strake seier på imponerende vis i Drammen søndag kveld.

Det har lenge gått gjetord om den svarte hingsten, som eies av Ernst Karlsen fra Birkeland og Tod Birger Krageboen fra Tveit, og i to strake seiersløp har Trav-Norge fått se at det er hold i ryktene som har florert om sørlandshestens talent.

– Møller Tor ser ut som noe helt spesielt. Hvilket driv det er i steget på 3-åringen!, skrev redaktør i fagbladet Trav og Galopp-Nytt, Truls Gravdal Pedersen, på Twitter søndag kveld. Trener Jenny Thygesen er i ferd med å forme noe helt spesielt fra sin base på Sørlandets Travpark. Møller Tor lekte med sine konkurrenter og innfridde sitt favorittskap til fulle.

– Denne her kan bli god, fastslo travekspert Anders Mikkelborg hos TV-kanalen Rikstoto Direkte etter målgang. Thygesen selv fastholder det hun har sagt om Møller Tor lenge; dette er den beste hesten hun har hatt i sin trening noensinne.

– Møller Tor gjør alt rett, et stort talent. Jeg har aldri hatt hester i trening som har vært i nærheten av denne, dette er noe helt spesielt. Vi har forhåpninger om at han skal være blant de beste i årgangen, understreket 29-åringen på seremoniplass. Møller Tor travet 1.35,1/2100 meter.

Lørdag imponerte en annen sørlandshest, denne gang på Momarken i Mysen. Cool Canadian er et mektig skue i løpsbanen, og 4-åringen trengte ikke å ta seg ut for å vinne det avsluttende løpet under det internasjonale travstevnet i Østfold. Sammen med kusk Dag-Sveinung Dalen stakk den høyreiste hingsten rett til tet i årsdebuten, og siden var det spill mot ett mål. Cool Canadian toppet bare i ørene ved målgang og vant helenkelt på 1.16,3a/2140 meter. Dette var hestens fjerde seier i det åttende forsøket. 4-åringen eies av Stall S&M og Stall Cool Canadian med Grimstad-mannen Stein Larsen i spissen.

Sørlandshoppa Lily's White Sun fortsetter å utvikle seg fint. Torsdag spurtet hoppa tilhørende Linda Helen Degermann fra Lillesand fortest av samtlige på det ledige innersporet på Klosterskogen, og tok årets andre seier. Lily's White Sun, også hun fire år, trenes av Anne Catrine Kleveland fra Finsland. Vinnertiden ble 1.17,6a/1700 meter.