Agder-lagene avsluttet sterkt

FARSUND: Sist helg ble den avsluttende rankingturneringen arrangert for 2. divisjonlag i Sydvest. Denne turneringen avsluttet også den første sesongen med felles 2. divisjon for Agder og Rogaland.

2. divisjon Sydvest har i sesongen 2017-18 bestått av totalt 16 herrelag og 17 damelag. Nytt av året har vært at disse lagene har blitt rangert i en totalranking basert på resultater i seriekamper og rankingturneringer.

I seriekampene har lagene vært delt i to avdelinger - en for Agder og en for Rogaland. Men i de fire rankingturneringene har lagene fra alle tre fylker møttes til dyst. Rankingturneringene har gått over to dager, og fire dyktige arrangørklubber har gjort at disse helgene har vært høydepunkter, både sportslig og sosialt. ​

Menn

I klassen for menn spilte Dristugs gutter seg frem til finale mot UiSi. Den vant UiSi, og dermed ble det nettopp stavangerlaget som ble seriemester. KSK 1 havnet på andreplass og Dristug kom på tredjeplass.

Kvinner

Kvinneklassen i Farsund ble vunnet av KSK 4. Laget har kommet til finalen i alle rankingturneringene denne sesongen, og endelig vant de - på fjerde forsøk. Finalemotstander Gjesdal IL ble til slutt seriemester i 2. divisjon Sydvest med knapp margin foran nettopp KSK 4. KSI 1 kom på tredjeplass både i Farsund og totalt sett.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Resultater 2017-18

Her kan du se alle resultater fra seriekampene og rankingtabellen

Her finner du resultater fra rankingturneringene:

Rank 1 i Stavanger

Rank 2 i Kristiansand

Rank 3 i Sandnes

Rank 4 i Farsund

NVBF Region Sydvest vil med dette takke alle lag og alle arrangører for en flott 2. divisjonsesong!

Nå vil årets opplegg vurderes og evalueres, før vi gjør klar for en ny sesong til høsten.