1375 løp Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: Unicon-løpet ble gjennomført i fint vær og en del vind. Det var både barneløp og voksenløp på menyen. Barneløpet var litt mer enn 500 meter, og barna fikk medalje etter at løpet var over. Voksenløpet var ei løype på kryss og tvers, og den var 3,65 km, med flere motbakker. Milslukeren var 7 km.

Sverre Larsen

Lokalsporten loddet stemningen blant deltakere og arrangør.

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Sebastian Daland (18)

Hva la du vekt på i dag?

– Jeg forsøkte å dra til i motbakkene.

Hva synes du om løypa?

– Den var tøff. Det var mange svinger, og terrenget var kupert.

Har du lengtet etter karusellen lenge nå?

– Ja, det er godt å komme i gang igjen!

Sverre Larsen

Elisabeth Ingvaldsen (44)

Hva liker du med Odderøya?

– Det er fin utsikt over sjøen flere steder i løypene her ute. Løypa var teknisk og fin. Løpet i dag var lite på asfalt, og mest ute i terrenget. Det passet meg utmerket.

Hvordan var farten din i løypa?

– Jeg løp så fort jeg kunne, men jeg har vært i bedre form før. Det er 1. gang jeg løper Terrengkarusellen, og så bor jeg i Oslo.

Sverre Larsen

Thor Aasgaard (3)

Skal du løpe fortere enn noen i dag?

– Ja, jeg vil prøve å løpe fortere enn storebror!

Løper du andre steder, også?

– Ja, jeg løper også i barnehagen.

Sverre Larsen

Jens Petter Pedersen (54)

Har du noen ambisjoner i år?

– Jeg ønsker å løpe flest mulig ganger.

Hva gjør deg glad med løping?

– Det er flere ting. For det første kan jeg være ute i naturen. For det andre gir det en god følelse etter dusjen. Og så er det artig å konkurrere mot kompiser.

Sverre Larsen

Ståle Thortveit (45)

Hvordan holder du deg i form?

– Jeg trener fire til fem ganger i uka. Treningen er litt ymse. Det meste er rolige langturer. Og så er det kanskje også litt intervall.

Hva liker du med karusellen?

– Det er to ting. For det første er det et flott familiearrangement med barneløp. Det andre er at man som voksen kan konkurrere og ta seg ut!

Sverre Larsen

Johnny Christensen (64), arrangør fra Unicon

Hva liker du med Odderøya?

– Det er et fint turområde, og det er nærme byen. Og så er det veldig bra for rekreasjon og trening!

Hva slags løp er dette?

– Det er mye på kryss og tvers og mange bakker. Og det er jo artig og spennende! Man får brynt seg litt!

Sverre Larsen

Neste løp er «Løp for livet». Det er på tirsdag 17. april. Løypa åpner klokken 13.00, og så blir det fellesstart klokken 18.00. Starten er i Tresse. Startkontingenten er kroner 100, og inntektene går til Kreftforeningen.