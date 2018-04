1374 løp Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: Unicon-løpet ble gjennomført i fint vær og en del vind. Det var både barneløp og voksenløp på menyen. Barneløpet var litt mer enn 500 meter, og barna fikk medalje etter at løpet var over. Voksenløpet var ei løype på kryss og tvers, og den var 3,65 km, med flere motbakker. Milslukeren var 7 km.

Lokalsporten loddet stemningen blant deltakere og arrangør.

Sebastian Daland (18)

Hva la du vekt på i dag?

– Jeg forsøkte å dra til i motbakkene.

Hva synes du om løypa?

– Den var tøff. Det var mange svinger, og terrenget var kupert.

Har du lengtet etter karusellen lenge nå?

– Ja, det er godt å komme i gang igjen!

Elisabeth Ingvaldsen (44)

Hva liker du med Odderøya?

– Det er fin utsikt over sjøen flere steder i løypene her ute. Løypa var teknisk og fin. Løpet i dag var lite på asfalt, og mest ute i terrenget. Det passet meg utmerket.

Hvordan var farten din i løypa?

– Jeg løp så fort jeg kunne, men jeg har vært i bedre form før. Det er 1. gang jeg løper Terrengkarusellen, og så bor jeg i Oslo.

Thor Aasgaard (3)

Skal du løpe fortere enn noen i dag?

– Ja, jeg vil prøve å løpe fortere enn storebror!

Løper du andre steder, også?

– Ja, jeg løper også i barnehagen.

Jens Petter Pedersen (54)

Har du noen ambisjoner i år?

– Jeg ønsker å løpe flest mulig ganger.

Hva gjør deg glad med løping?

– Det er flere ting. For det første kan jeg være ute i naturen. For det andre gir det en god følelse etter dusjen. Og så er det artig å konkurrere mot kompiser.

Ståle Thortveit (45)

Hvordan holder du deg i form?

– Jeg trener fire til fem ganger i uka. Treningen er litt ymse. Det meste er rolige langturer. Og så er det kanskje også litt intervall.

Hva liker du med karusellen?

– Det er to ting. For det første er det et flott familiearrangement med barneløp. Det andre er at man som voksen kan konkurrere og ta seg ut!

Johnny Christensen (64), arrangør fra Unicon

Hva liker du med Odderøya?

– Det er et fint turområde, og det er nærme byen. Og så er det veldig bra for rekreasjon og trening!

Hva slags løp er dette?

– Det er mye på kryss og tvers og mange bakker. Og det er jo artig og spennende! Man får brynt seg litt!

Neste løp er «Løp for livet». Det er på tirsdag 17. april. Løypa åpner klokken 13.00, og så blir det fellesstart klokken 18.00. Starten er i Tresse. Startkontingenten er kroner 100, og inntektene går til Kreftforeningen.

Resultater – Vanlig løype (3,65 km)

K10-14

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Ella ThorkildsenEgen bedrift42.24

-Emilie LaursenEgen bedriftFullført

-Inka Marte Berg HovdenEgen bedrift24.05

-Janne KorsmoEgen bedriftFullført

-Lotte AxelsenLærerneFullført

-Mille LomelandEgen bedrift42.23

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift17.42

-Malin BergersenStudentFullført

-Maren LossiusSpringFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

-Tiril Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Vera Fossdal-UlebergEgen bedriftFullført

K20-24

1Elisabeth SandangerKr.sand kommune22.35

2Ingrid ThorkildsenNikkelverket24.26

3Hege Anita AndersenPhonero27.00

-Cecilie KristoffersenEgen bedriftFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Ellen TellefsenVennesla kommune19.08

2Marte Hodnemyr MangsethStudent20.42

3Malene KleivenSørlandet Sykehus20.47

4Tonje BjoraaMizuno Norge22.36

5Julie FeøyEgen bedrift23.06

6Sofie EidskremKPIL23.32

7Kamilla LossiusEgen bedrift24.15

8Helene DahlSørlandet Sykehus27.10

9Eline MalmgårdKPMG Kr.sand27.53

10Eli Olavsdotter NomelandKPMG Kr.sand27.56

11Camilla SolgaardVennesla kommune29.12

12Vilde Christina EksePhonero30.18

-Camilla Wikne HaagensenStudentFullført

-Caroline W. RosenkildeKr.sand kommuneFullført

-Ellen DøliElkem FiskaaFullført

-Emeline Benedicte FredriksenTrimtexFullført

-Hanne MoenKr.sand kommuneFullført

-Helene HaganeEgen bedriftFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ida BjørkåsEgen bedriftFullført

-Karoline PettersenStudentFullført

-Kristin PedersenStudentFullført

-Kristina BerganeKPILFullført

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

-Lone Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Marie Hjerrild SmedemarkEgen bedriftFullført

-Marte HaugenKPILFullført

-Therese AndersenEgen bedriftFullført

-Therese LieKruse SmithFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

-Veronica KravlenArkivFullført

K30-34

1Kathrine MartinsenEgen bedrift16.45

2Synnøve ThomassenTangen vgs19.03

3Ingrid Eide NatvigSørlandet Sykehus21.01

4Ingvild Skagestad EngeslandEgen bedrift21.38

5Trine B. LingeEgen bedrift23.31

6Siri SkjebstadVennesla kommune24.09

7Line Maria SlettebøeHotel Norge24.55

8Kristine JohannessenKr.sand kommune24.59

9Ingrid BørslidPhonero26.42

10Marthe Rosenvinge ErvikArkiv27.17

11Lena DrangeMerkantil Service27.27

12Liubov TurevaVA Vegvesen28.11

-Ane RibeEgen bedriftFullført

-Anette OpsahlHydro VigelandFullført

-Anette RudiArkivFullført

-Anne Trine OlsenEgen bedriftFullført

-Birgit SolbergStatbilFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline ThorstensenEgen bedriftFullført

-Hanne HellvikHellvik HusFullført

-Hanne S. EikerapenEgen bedriftFullført

-Helle BrabrandKr.sand PolitiFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Marie GreivstadKr.sand kommuneFullført

-Mariell Holmen WaagønesEgen bedriftFullført

-Marit Sofie OselandSørlandet SykehusFullført

-Marthe KimestadPhoneroFullført

-Merethe EriksenSecuritasFullført

-Renate BekkelienErnst & Young Kr.Fullført

-Stinne Uldum Møller NielsenEgen bedriftFullført

-Tonje Marie EgeMizuno NorgeFullført

K35-39

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift17.59

2Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift18.41

3Katja Lykke TonstadKr.sand kommune19.44

4Hege Hennig LundeEgen bedrift21.29

5Elisabeth Haarr DønnestadRepstad21.52

6Stefanie JohnsenUNIT422.41

7Astrid Grønås GranumEgen bedrift23.57

8Lovise PedersenEgen bedrift25.10

9Anne-Line AagedalUiA25.23

10Helene SkøienEgen bedrift25.51

11Maria Therése AndrénKilden26.45

12Teresa PhamEgen bedrift27.25

13Kine Thoner HaugePhonero28.00

14Marte Karen Hiorth JohnsonVA Fylkeskommune29.50

15Merete Cathrine GranlyEgen bedrift30.39

16Agnethe Hinna HovdenakEgen bedrift31.53

17Tamara VillanuevaSparebanken Sør32.19

-Ana Margarita QuinterosTangen vgsFullført

-Anette OsFædrelandsvennenFullført

-Anne Barbro LeipslandKr.sand kommuneFullført

-Anne Helene KahrsMerkantil ServiceFullført

-Åshild JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Beate LygreSørlandet SykehusFullført

-Bente UrdalKr.sand PolitiFullført

-Cathrine Marie NilsenEgen bedriftFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Edle MonanMerkantil ServiceFullført

-Else Irene MoeKr.sand kommuneFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Helene Holte SandvikEgen bedriftFullført

-Helene RobstadNikkelverketFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Hilde Tønnesen SelePhoneroFullført

-Karianne ØienStudentFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Kristin Solås SvendsenVA VegvesenFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Linda ErklevKr.sand PolitiFullført

-Lis Barbro NylandKPMG Kr.sandFullført

-Liv Ellen EnsbyAvinorFullført

-Marianne HenriksenKirkens BymisjonFullført

-Monica LarsenEgen bedriftFullført

-Nina MaloKr.sand kommuneFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenKr. komm. / StudentFullført

-Silje Helene SmefjellEgen bedriftFullført

-Silje WeistadEgen bedriftFullført

-Siv Hege MøllSørlandet SykehusFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

K40-44

1Pia Riise BerlingKr.sand kommune20.09

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune20.50

3Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus22.00

4Gitte RistSørlandet Sykehus22.01

5Lisbeth FrustølOasen skole24.00

6Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus24.15

7Marianne UlsakerNorgesEnergi24.21

8Anne Kristin Stedjan-SundinDagfin Skaar27.13

9Bente SkrettingAgder Energi27.38

10Ida Camilla Egeland NordhagenEvry29.02

11Hanne BerlingEgen bedrift30.34

12Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon33.11

-Alice Løland CollinsHandelsbankenFullført

-Almira DzogovicKr.sand kommuneFullført

-Anita MorkaEgen bedriftFullført

-Anne-Grete KaspersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen FjørtoftKildenFullført

-Elsa AamodtRepstadFullført

-Hege Cecilie JensenKr.sand kommuneFullført

-Hege EngerPhoneroFullført

-Heidi Bjørkehaugen-NilsenReturkraftFullført

-Heidi LindalenEgen bedriftFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Ingunn Sørlid HaugenTangen vgsFullført

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Kirsten StensvoldEgen bedriftFullført

-Kirsti DvergsnesSeafrontFullført

-Kjersti NorheimEgen bedriftFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Lene RønningThe Light GroupFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linn Carina DalandEgen bedriftFullført

-Lise WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne BøePostenFullført

-Monica HestenesThe Light GroupFullført

-Nina JerstadFirenorFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Signe EndresenKirkens BymisjonFullført

-Sissel Askedal RossebøAgder EnergiFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Siv-Hege Sundtjønn TaraldsenEgen bedriftFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Vigdis SebergVA VegvesenFullført

-Wenche HaugenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Elisabeth IngvaldsenEgen bedrift17.53

2Grethe FredvikLærerne18.25

3Irene Beate Øhrn ArnevikSøgne kommune20.50

4Jenny AamodtOneCo21.47

5My Choi HsiungSørlandet Sykehus22.17

6Anita BorgeSørlandet Sykehus24.19

7Cathrine KrügerVA Fylkeskommune25.56

8Merete StrømEgen bedrift25.57

9Hilde Honoré LangeidVennesla kommune26.01

10Hege Beate LøvlandEgen bedrift26.20

11Marit EivindsonTangen vgs27.31

-Adiso KristoKr.sand kommuneFullført

-Agnes Zahl-OlsenStudentFullført

-Anette MyhreSørlandet SykehusFullført

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne Karin MoenNational OilwellFullført

-Åse Anita HalvorsenKr.sand PolitiFullført

-Åshild SkoftelandLærerneFullført

-Berit HagelandVennesla kommuneFullført

-Bjørg Tone PettersenEgen bedriftFullført

-Cathrine MurstadNye veierFullført

-Cecilie Moe KrabbesundKr.sand kommuneFullført

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Gro PettersenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hege Bamle SiegwarthNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenEgen bedriftFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Janne StiansenKr.sand kommuneFullført

-Karen MortensenUiAFullført

-Lillian SkonhoftAdvokatfirma TofteFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Mari P.H. GladKr.sand kommuneFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-Mona HjelmelandStatbilFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Randi Marie RypestølHellvik HusFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Sofia Lindal MeyerMerkantil ServiceFullført

-Solfrid RueEgen bedriftFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Tone Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Tove Andersen FrikstadVaroddFullført

-Trine KilandKSIFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

-Vibeke BueklevRepstadFullført

K50-54

1Bjørg Kari HauglandNikkelverket18.50

2Marit GausdalHG-Bygg20.01

3Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne20.11

4Anne Lill E. TøfteEgen bedrift20.56

5Gro BørteSørlandet Sykehus22.43

6Elisabeth Skaaland NesetSørlandet Sykehus23.01

7Toril BrantzegCameron Sense23.58

8Annie UllahKirkens Bymisjon24.04

9Marit NorbyKr.sand kommune24.07

10Hanne AanensenSørlandet Sykehus24.09

11Rita HolstMizuno Norge25.15

12Gunn Kristin WetrhusTangen vgs25.19

13Karen Adine NevlandCameron Sense26.25

-Anita SvendsenNikkelverketFullført

-Anne Kate UglandEgen bedriftFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Randi HaugejordenKildenFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne Strand AndersenAgder EnergiFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Åse TellefsenRPC PackagingFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Beate Kristin TverslandKr.sand kommuneFullført

-Beate Weistad KnutsenDampbagerietFullført

-Berit WikørenAgder EnergiFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Birthe Margrethe FjeldalNordeaFullført

-Brita GabrielsenTeam MosjonFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Gunn StrandMH WirthFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Heidi AabelHuntonitFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inés LundTangen vgsFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingunn Aarstøl NilsenHörmannFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Jorunn Aas FrigstadNikkelverketFullført

-Jorunn HartvigsenHörmannFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Kari HauglandVestre TorvFullført

-Kirsti LossiusStatbilFullført

-Laila Duesund HellandSørlandet SykehusFullført

-Lene ValvikEgen bedriftFullført

-Linda AndreassenRadissonBlu CaledonienFullført

-Lisa HåbeslandCameron SenseFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marianne SvendsenEgen bedriftFullført

-Marit Blandkjenn MerslandEgen bedriftFullført

-Marit Kristin B. LundSørlandet SykehusFullført

-Marit StedjanEgen bedriftFullført

-Mona AluwiniKr.sand kommuneFullført

-Mona BjelkåsenEgen bedriftFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mona NordvikEgen bedriftFullført

-Mone StusvigEgen bedriftFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Riina UpsalEgen bedriftFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siv Anne TollevikKvadr. SkolesenterFullført

-Siv BergeHennig-Olsen IsFullført

-Siv Reiersen SamuelsenKr.sand kommuneFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig LøhaugenWigemyrFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Tove Marie LindangerEgen bedriftFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

-Wenke AuglandKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Wenche WessmanRevisjon Sør27.14

2Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine27.39

3Toril BenjaminsenEgen bedrift29.54

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Anita FuglestadKruse SmithFullført

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brit HaddelandSørlandet SykehusFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Britt Hilde HattremRadissonBlu CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Elin VatneBoss IndustriFullført

-Ellen SørlienEgen bedriftFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Hege Lill S. AndersenAgder EnergiFullført

-Inger E. StandalMH WirthFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Inger Lise OmdalEgen bedriftFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingjerd LindSørlandet SykehusFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Janne Johansen LieKr.sand kommuneFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorunn StokkaEgen bedriftFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-June PettersenMerkantil ServiceFullført

-Kari Ann Solum JakobsenVA FylkeskommuneFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Kirsti Jorunn HansenEgen bedriftFullført

-Konstanse SkeieMH WirthFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Laila RøinåsEgen bedriftFullført

-Linda Manshaus SætenSørlandet SykehusFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommuneFullført

-Lise HansenJernbanenFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Marit FrustølKr.sand kommuneFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Merete Knudsen LønneKBRFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona Bruun JohansenEgen bedriftFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Olga Ellin JahnssonVennesla kommuneFullført

-Oona MyhreMerkantil ServiceFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadissonBlu CaledonienFullført

-Tone Liv Garcia De PresnoAgder EnergiFullført

-Torbjørg OmdalMH WirthFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Turid SkjævestadStrømmestiftelsenFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune21.17

2Kjellaug FjordheimSørlandet BBL23.15

3Johanne SeimSørlandet Sykehus23.25

4Marit PenneKr.sand kommune25.10

5Reidun KlunglandCameron Sense26.25

6Nina SunnåsKr.sand kommune26.36

-Anette Huseth EideKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen TverrliEgen bedriftFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne IsaksenEgen bedriftFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Anne Marit FjeldsgårdBoen BrukFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Åse HoltheVA FylkeskommuneFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit EgebakkenHuntonitFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Birgit TveitPostenFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Grethe Helene EierslandOneCoFullført

-Inger Knutsen RomstølMerkantil ServiceFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Janne S. KøberVA VegvesenFullført

-Jannicke GreipslandEgen bedriftFullført

-Jenny-Ann HøgeliKirkens BymisjonFullført

-Kari Bergstad TredalNordicFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kjersti StokkelienEgen bedriftFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Ida KordahlSørlandet SykehusFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Marianne StrømstadKr.sand kommuneFullført

-Marie Kristin HaarrSongdalen kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild LindelandDNBFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Rita PedersenKr.sand kommuneFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Sissel Irgens MittetMH WirthFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Susanne JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Torill Rinaldo UllebergMerkantil ServiceFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K65-69

1Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens32.48

-Agnes Helene K. OmdalEgen bedriftFullført

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arnhild KristiansenEgen bedriftFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen PauschertKr.sand kommuneFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Grete Ch. FosseEgen bedriftFullført

-Helga DvergsnesEgen bedriftFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Jorunn VojeElkem FiskaaFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun R. TønnesenEgen bedriftFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove MagnussenT.O. SlettebøeFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Wenche ReiersenEgen bedrift23.23

2Randi Steen HarstadLærerne25.04

3Anne Marie PedersenKr.sand kommune29.06

4Marit Lauvrak EllefsenDNB32.24

-Aase KiledalStatbilFullført

-Adriana GandolaVA FylkeskommuneFullført

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse NybergEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMH WirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Inger Britt HandegardMH WirthFullført

-Inger Marie HoltheSørlandet SykehusFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Irene FlaatenEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Norunn HeldalEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadissonBlu CaledonienFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

-Torhild Nesmann HalvorsenLærerneFullført

-Unni Bjørg JohannesenEgen bedriftFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Inger FlatestølEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Ingrid PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kirsten VraaEgen bedriftFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Reidun RuethemannUiAFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

K85-89

-Klara NilsenElkem FiskaaFullført

-Signe Bjørg RefsnesEgen bedriftFullført

-Signe TellefsenEgen bedriftFullført

M10-14

-Even EngerEgen bedrift20.39

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Jakob JohannessenMacGregorFullført

-Joakim GroosEgen bedriftFullført

-Jonas Berg JeppestølEgen bedrift27.45

-Josef KlunglandPer Klungland22.33

-Mathias DovlandEgen bedrift24.11

-Oliver Nyland BotnanKPMG Kr.sandFullført

-Sivert BronebakkEgen bedrift32.30

-Tobias TønnesenEgen bedriftFullført

M15-19

1Sebastian DalandEgen bedrift13.24

2Kristian PyttenEgen bedrift13.49

3Marius AurebekkTorridal IL13.59

4Tore Marius E. TøfteEgen bedrift14.55

5Asgeir Reiersen JensenEgen bedrift15.08

6Jørgen NygårdRambøll Norge15.25

7Hallvard BrekkaEgen bedrift18.14

8Rikard HanssenEgen bedrift20.19

9Martin MydlandSkoleelev20.54

10Jarle SveinallOneCo21.49

-Bernhard Ruud BøckmanEgen bedriftFullført

-Mathias Homme BomannEgen bedriftFullført

-Tobias Alnæs HovenEgen bedriftFullført

-Tobias MyhreSørlandet SykehusFullført

M20-24

1Kristian SvendsenEgen bedrift20.03

2Tobias BjerlandGumpen Gruppen22.41

3Aleksander ByeNikkelverket24.28

-Stian UrdalEgen bedriftFullført

-Vetle ReinhartsenOneCoFullført

M25-29

1Karsten ValandRejlers13.15

2John Olav SteinslandStudent14.11

3Julian BronsLærerne14.44

4Simon KnutsenEgen bedrift15.10

5Markus GulbrandsenLærerne15.35

6Sondre OlsenEgen bedrift18.02

7Nils GuttormsenMulti Regnskap18.13

8Christian MangsethEgen bedrift19.08

9Filip HanssenEgen bedrift19.45

10Max HegerEgen bedrift19.56

11Andreas SolgaardEgen bedrift21.43

12Kjetil DahlPhonero24.49

13Geirmund GlendrangeKPMG Kr.sand27.50

-Anders ZieglerPwCFullført

-Frank AslaksenStudentFullført

-Freddy OpheimEgen bedriftFullført

-Jørgen UrnesPhoneroFullført

-Kjetil EriksenKPMG Kr.sandFullført

-Magnus Frestad NygaardViaNovaFullført

-Robin BårdsenMerkantil ServiceFullført

-Stian VollenStudent/Hellvik HusFullført

M30-34

1Joakim HanssenFundament14.37

2Arnfinn JensenNHO16.08

3Kristian EmanuelsenNOV16.18

4Eirik EmanuelsenNOV17.08

5Jan Inge NomelandEgen bedrift17.54

6Aleksander EngeslandEgen bedrift18.08

7Morten TveitRambøll Norge18.27

8David OmaElkem Fiskaa18.35

9Sindre JohansenNikkelverket18.50

10Daniel SalvesenMH Wirth18.54

11Kim André ReinhartsenPhonero18.59

12Ferdinand FredriksenEgen bedrift19.07

13Vidar AxelsenPosten19.35

14Morten TryfossPhonero19.43

15Nikolai MedvedevNorconsult19.55

16Ola AlmvikSørl. Bilv. Mekonomen20.23

17Ken WaldePhonero20.54

18Stephan GrindeOneCo21.14

19Trond SolbergEgen bedrift21.17

20Christian AanerudSørlandet Sykehus21.59

21Thor Håkon Bang HansenPhonero22.10

22Kristian Heltzen TjellandThe Light Group22.41

22Thomas AlvseikeGumpen Gruppen22.41

24Grunde BirkelandSeafront23.40

25Kim Daniel OsmundsenMacGregor24.10

26Vegard OppebøenEgen bedrift24.42

27Joachim SkogstadCameron Sense24.49

28Christian HegglandNOV24.51

29Øystein HeggernesEgen bedrift25.23

30Bjørnar DahlKr.sand Dyrepark44.00

-Atle AasgaardMH WirthFullført

-Dubravko BajraktarevicFirenorFullført

-Halvor HeilandNordeaFullført

-John TveiteNordeaFullført

-Jone StrømsvågVA VegvesenFullført

-Mads Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Pouya TajbakhshFirenorFullført

-Trond NygrenMH Wirth / StudentFullført

-Vegar SakseidEgen bedriftFullført

M35-39

1Terje SkøienEgen bedrift15.44

2Frode BalchenMizuno Norge16.29

3Samuel VingerhagenSweco Grøner16.37

4Tarjei BreiteigAgder Energi16.39

5Arne KristoffersenKr.sand kommune16.48

6Geir Vidar JeppestølHuntonit17.08

7Paul JohannessenMacGregor17.41

8Stig JensenHandelsbanken19.35

9Hans Erik NordinNOV20.21

10Kristian Wiik RavnaasAgder Energi21.23

11Tommy RasmussenEgen bedrift21.33

12Sindre BentsenSørlandet Sykehus21.45

13Hans Olav SønderlandPhonero22.01

14Hans Christian LolandRepstad22.30

15Thomas DønnestadRepstad22.44

16Christian SkomedalEgen bedrift22.50

17Tom Erik EllingsenKr.sand kommune22.55

18Pawel MikaMacGregor24.10

19Miguel PereiraNOV24.12

20Manuel SpartaUiA25.12

21Abilio AraujoNOV25.24

22Eivind EgeElkem Fiskaa25.38

23Anders HægelandTratec Norcon25.50

24Stian AustnesKr.sand kommune26.28

25Fredrik GarmannslundSørlandet Sykehus27.39

-Alf SynstadElkem FiskaaFullført

-Christian NordgårdEgen bedriftFullført

-Eirik BirkelandRambøll NorgeFullført

-Endre HellesmarkCameron SenseFullført

-Erik SørensenKSIFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Helge TønnessenKBRFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Jan-Rune JohansenDagfin SkaarFullført

-Mikael TønnesenEgen bedriftFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Nils Kristian SveaasAdv.firma TofteFullført

-Raymond LundVeidekke AgderFullført

-Thomas ZachariassenSørlandet SykehusFullført

-Thor Olaf VatneReinhartsenFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Erlend HaugstadEgen bedrift14.44

2Jan Rikard OlafsenStatbil15.22

3Geir KongshaugEgen bedrift15.41

4Åge Harald DrangsholtFædrelandsvennen15.49

5Andreas JølstadSørmegleren16.44

6Sindre AslaksenSørlandet Sykehus18.24

7Sigmund MoslandVA Vegvesen18.36

8Alf Reidar LundeLSK18.48

9Terje HeiselTratec Norcon19.23

10Tom JensenEgen bedrift19.51

11Marius WestgaardLærerne19.57

12Kjetil PaulsenKr.sand kommune20.01

13Ingvald GrimstveitEgen bedrift20.05

14Glenn AateigenEgen bedrift20.22

15Tor Åge S. EikerapenEgen bedrift20.37

16Eirik DahlTangen vgs21.31

17Kjartan A. NordbyEgen bedrift21.36

18Jan Roger AdalbéronTTS Marine21.49

19Frode AndreassenEgen bedrift22.42

20Espen SkarpholtNOV23.37

21Dagfinn LiestølEgen bedrift25.44

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Håvard WiigSørlandet SykehusFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Lars Jarle YttriNOVFullført

-Morten BomannVest-Agder-MuseetFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Svenn Terje ØstensenMizuno NorgeFullført

-Tommy JensehaugenEgen bedriftFullført

-Viggo MarkussenCameron SenseFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland14.36

2Johnny StensvoldLSK14.39

3Andreas Herstad DolmenNikkelverket15.32

4Jens Christian IglebækStormberg15.34

5Kjetil KarlsenTangen vgs15.54

6Jan Fredrik StiansenLSK16.25

7Olav Einar RikeAgder Energi17.09

8Svein Erik BjorvandSPISS17.24

9Stig André JansenAgder Taxi17.51

10Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus18.57

11Torjus ÅkreNikkelverket20.27

12Nils Petter LianEgen bedrift20.40

13Dag SvingenT.O. Slettebøe20.42

14Trond Kjetil SæterlidNikkelverket20.56

15Rolf Hermann SickelKSI21.15

16Atle JohannessenVA Fylkeskommune21.30

17Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift21.40

18Bernhard Martin HovdenEgen bedrift24.04

19Jens Petter KittelsenPhonero24.41

20Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte25.29

21Raymond OlsenHennig-Olsen Is28.15

-Geir BeurlingKBRFullført

-Gunnar MollestadEgen bedriftFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Hans Ove OuromStatbilFullført

-John HagelandEgen bedriftFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kjell Hugo EliassenEgen bedriftFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Ole HasaasMizuno NorgeFullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Ragnar HauklienReturkraftFullført

-Robert MellefontEgen bedriftFullført

-Rune Zahl-OlsenSørlandet SykehusFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

M50-54

1Sigvald AamodtOneCo16.43

2Dagfinn NesjeKr.sand kommune17.00

3Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand17.16

4Paul Håkon ScheieKrim.omsorgen i Agder17.31

4Rune SkuggedalElkem Fiskaa17.31

6Håkon NymoTeam Mosjon17.32

7Helge NesetMH Wirth18.02

8Trond SørensenEgen bedrift18.53

9Kjell-Arild TøfteEgen bedrift19.22

10Nils Jørgen HellandLærerne19.50

11Harald VingerhagenEgen bedrift20.15

12Omar LieEvry20.19

13Nils Erik RypestølNOV20.20

14Bjørn Arne EvensenTelesport20.28

15Herleik JohansenEltelnetworks VA20.30

16Espen OlsvollMH Wirth20.44

17Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe20.49

18Robert FeenstraEgen bedrift21.20

19Morten EgelidKr.sand kommune21.52

20Terje MydlandNOV22.02

21Atle SletteneMH Wirth22.08

22Sigmund BrekkaTeam Mosjon22.15

23Sigurd LundTeam Mosjon22.19

24Steinar JustnesHuntonit22.35

25Endre MyranRepstad23.10

26Stein AuestadAgder Energi23.22

27Trond Inge SlottenEgen bedrift23.57

28Guttorm MartinsenRambøll Norge24.00

29Tung Hua HsiungNikkelverket25.30

30Harry Verner HartvigsenTangen vgs25.56

31Terje BronebakkEgen bedrift32.41

-Aksel SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Aril BergmannThe Light GroupFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Arne SetaneEgen bedriftFullført

-Bård KristiansenEgen bedriftFullført

-Bent Einar SveinallOneCoFullført

-Bent Magnar KalsnesThe Light GroupFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Gunnar HaraldstadT.O. SlettebøeFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Henrik JohansenEgen bedriftFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-John Torgeir RolandKBRFullført

-Kjell Gunnar GundersenCBFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Knut Joar KnutsenRepstadFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ole Kristian LauvlandFalck HelseFullført

-Øystein A. KvåseErnst & Young Kr.Fullført

-Øyvind RønningOptimeraFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Atle MoenReturkraftFullført

-René GrapendaalHuntonitFullført

-Roar MyhreKvadr. SkolesenterFullført

-Rune GrimsbyCameron SenseFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar RosselandNOVFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein Gunnar OlsenPwCFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Svein TjemslandStatbilFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond BaadeTeam MosjonFullført

-Vidar FredheimIdrettensFullført

-Vidar JensenCBFullført

-Vidar OlsenNorrøna StorkjøkkenFullført

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport17.12

2Atle SvendsenHennig-Olsen Is17.19

3Joar KvaaseOtera17.49

4Håkon BirkenesEgen bedrift17.57

5Dag BrekkanJernbanen18.22

6Gunnar CowardEgen bedrift19.05

7Oluf Christian BøckmannNikkelverket20.00

8Sigbjørn LieJernbanen20.06

9Erik TveitSPISS20.09

10Tore HansenLillesand kommune20.13

11Pål Alfred LarsenStatbil20.36

12Terje G. FrigstadEgen bedrift20.39

13Erik ErlandEgen bedrift20.42

14Amund HoleAgder Energi21.01

15Øyvind JensenKruse Smith21.34

16Erik FjeldstadElkem Fiskaa21.39

17Arvid HaaverstadEgen bedrift21.40

18Svein OlsenEgen bedrift21.46

19Oddvar BorgersenCameron Sense22.07

20Arne B. AndersenStatbil23.05

21Trygve EkseContiga23.07

22Bent IngebrigtsenEgen bedrift23.25

23Ole Håkon EidsåEgen bedrift23.37

24Hallvard SundsliStatbil24.10

25John Rune IngebretsenTeam Mosjon24.15

26Jan JensenEgen bedrift24.53

27Bjørn AngsundFuture Production26.57

28Sten Rune AndersenBoen Bruk32.51

-Arne LangerakReber Schindler HeisFullført

-Arne TrydalTeam MosjonFullført

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Bjørn HolenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Bjørn Øystein LarsenAgder EnergiFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Dag Inge EspelandTeam MosjonFullført

-Eddie WathnePostenFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Finn Egil OlsenMH WirthFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Henry GundersenHuntonitFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan Vidar MattingsdalEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Arve KallhovdT.O. SlettebøeFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Kjartan BjellandFædrelandsvennenFullført

-Kristian Linge TønnessenEgen bedriftFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Øyvind Borge OttesenNikkelverketFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune AndersenMH WirthFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadMH WirthFullført

-Trygve DøbleAgder EnergiFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket16.43

2Ove PettersenEgen bedrift17.54

3Reinier van der SpekEgen bedrift18.55

4Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen19.15

5Odd Gunnar UrdalSparebanken Sør19.24

6Knut OwingVA Fylkeskommune19.27

7John HansenAsker & Bærum Politi20.22

8Arnfinn FolkvordNikkelverket20.54

9Arild AurebekkBilbransjen21.00

10Arild MoenTangen vgs21.17

11Olav RykkelidJernbanen21.23

12Roy GundersenKr.sand kommune21.32

13Kjetil KarlsenEgen bedrift22.10

14Helge JohannessenEgen bedrift22.18

15Leif JohannessenTeam Mosjon22.22

16Pål Martens BratlandEgen bedrift22.42

17Hans Kristian ArnesenEgen bedrift23.55

18Oddvar PaulsenStrømmestiftelsen24.15

19Arvid BrattlandGumpen Gruppen24.22

20Ole Ingvar GauslaaJernbanen24.34

21Åge NilsenNOV25.03

22Asbjørn NarvestadRepstad26.00

23Odd Gaute DrivdalEgen bedrift28.20

24Geir Egil ÅsenCB33.10

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Arne JohansenCameron SenseFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Asbjørn EideViaNovaFullført

-Bernt BlindheimAgder EnergiFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Frank EgelandUiAFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Håkon HellvikHellvik HusFullført

-Helge GlendrangeJernbanenFullført

-Helge Matre FjermerosMH WirthFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalMH WirthFullført

-Jan MikaelsenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Kåre AasenRepstadFullført

-Karl SandsmarkVA VegvesenFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Leif Håkon BirkelandReber Schindler HeisFullført

-Leo KjellinglandEgen bedriftFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMH WirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Per AasgaardMH WirthFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Roar ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Rolf EgebakkenHuntonitFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Sigtor KjetsåEgen bedriftFullført

-Solvar BrandserNorrøna StorkjøkkenFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Tor Arve MonanVaroddFullført

-Torkild EivindsonNikkelverketFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

-Trygve DahlAgder EnergiFullført

-Trygve G. RichardsenNordeaFullført

-Vidar HåverstadEgen bedriftFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket18.30

2Paul JoreidEgen bedrift21.10

3Aslak BjotveitStatbil21.19

4Arild VehusTeam Mosjon21.37

5Kåre PedersenOptimera22.17

6Torstein LeipslandEgen bedrift26.35

7Bengt O. KlemoRPC Packaging27.03

8Jan Tore JørgensenArkiv28.10

9Dag DanielsenEgen bedrift30.02

10Thor Øystein OlsenAgder Bilskade33.42

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Anders WahlstedtSørlandet SykehusFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne FauskeEgen bedriftFullført

-Arne FidjeMH WirthFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Arve AakreEgen bedriftFullført

-Bjørn Dag TruchsVismaFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Hans Olav HagenVA VegvesenFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge BentsenStatbilFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Helge SolvikT.O. SlettebøeFullført

-Henry TranbergTrucknor Kr.sandFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Nils KlunglandWindmillFullført

-Odd NomelandRejlersFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Kristian BergEgen bedriftFullført

-Ole Vium OlesenRambøll NorgeFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Per MagnussenT.O. SlettebøeFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roald SandbergRejlersFullført

-Roar HoldøKr.sand kommuneFullført

-Stein RuenesT.O. SlettebøeFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tor Erik SandsnessMH WirthFullført

-Tor Harald NilsenEgen bedriftFullført

-Tor Helge FosselieMH WirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. SteenFullført

-Torgrim EldhusetAgder EnergiFullført

-Vidar HoltEgen bedriftFullført

M70-74

1Tore BerntsenVA Fylkeskommune23.40

2Hans A. DrangeOptimera23.45

3Sverre Kaddeberg SkaarTeam Mosjon24.18

4Gunnar Kristian VindenæsLSK26.51

5Asbjørn AbrahamsenEgen bedrift30.11

6Nils SørlieEgen bedrift40.00

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjarne StøylehommenTorjesen E. Jernvareh.Fullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Jonny A. TveitEgen bedriftFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Karstein LundEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Kjell I. SvendsenRadissonBlu CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddleiv LolandKvadr. SkolesenterFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Terje OsnesVA FylkeskommuneFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07Fullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tor IngebrethsenTorjesen E. Jernvareh.Fullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Trond HarstadLærerneFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M75-79

1Harald FlåDNT Sør25.20

2Arne Hallvard HolteEgen bedrift28.01

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arne HauglandTratec NorconFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil HortmanTelesportFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan Åge EsperåsRadissonBlu CaledonienFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMH WirthFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenGevir 07Fullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Tormod ÅsanEgen bedriftFullført

-Torstein LarsenOceaneering RotatorFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera32.20

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Jan A. StølenUiAFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per BjørnesethJernbanenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

-Sverre PettersenKr.sand kommuneFullført

-Willy HaugenKr.sand kommuneFullført

M85-89

-John Emil RefsnesEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (7 km)

K10-14

-Ella FerningEgen bedriftFullført

K20-24

1Gunn ReinertsenGSI40.41

K25-29

1Maria HavenEgen bedrift41.29

2Ingrid BentsenSøgne kommune48.50

3Ida Blomli KjøstvedtEgen bedrift50.00

4Maria Lohne BakkeKr.sand kommune50.49

5Marit Elise StenstadEgen bedrift54.56

5Ulrikke GrønbergEgen bedrift54.56

7Katrine Rodal JohnsenKr.sand kommune56.44

K30-34

1Eva Helén TandbergKSI49.12

2Siri SundalEvry51.31

3Maria NærdalVennesla kommune58.20

K35-39

1Helene AndersenEgen bedrift44.00

2Katja Mamaeva ChristoffersenNOV46.43

3Nina Neleta HopenKirkens Bymisjon48.56

4Lene WestinTollvesenet56.50

-Lena Charlotte KårikstadSørlandet SykehusFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteVA Fylkeskommune42.10

2Siri Helene Puntervold NilssenUiA44.53

3Hege Pedersen UdjusEgen bedrift51.22

4Kathrine KnudsenElkem Fiskaa53.31

-Laila AanensenEgen bedriftFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV36.12

2Hanne Therese EkraLærerne42.53

3Dung Tuyet NguyenEgen bedrift46.28

4Ragnhild Elisabeth BendiksenVennesla kommune47.29

5May-Lene Lunde UbergVennesla kommune47.50

6Torill Wikne HaagensenEgen bedrift48.33

7Hege Andersen HommeEgen bedrift51.22

8Elizabeth Martinez MoralesCB52.48

-Gerd Inger KravlenSørlandet SykehusFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

K50-54

1Hilde HaugedalStatbil44.10

2Anne-Cathrine HodnemyrVennesla kommune47.00

3Inger ReinhartsenOneCo49.50

-Anne TorridalKr.sand kommuneFullført

-Berit BergKr.sand kommuneFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Inger Britt BakstadTeam MosjonFullført

-Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken SørFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Tone KjønniksenVA FylkeskommuneFullført

K55-59

1Eva CowardLærerne51.38

2Enny-Karin VindheimKr.sand kommune52.36

3Anne Sigfrid UppstadKr.sand kommune53.12

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Christin ProsgaardEgen bedriftFullført

-Elin Midtbø SørheimKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreTeam MosjonFullført

-Inger-Lise SchultzMacGregorFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Sissel Margrethe RøsokKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Vivian HolmKr.sand kommune59.51

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen49.33

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

M10-14

-Johan Mesel HestadAquaramaFullført

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift34.07

M20-24

1Morten CowardStudent39.45

-Clemens MüllerEgen bedriftFullført

M25-29

1Simen KolandPhonero28.59

2Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand32.46

3Even SkulandEgen bedrift34.42

4Erlend FalckPwC35.39

5Espen GrundetjernUiA36.28

6Martin KnudsenEgen bedrift37.01

7Fred-Michael SimonsenKBR38.31

8Kristoffer BakkeEgen bedrift40.23

9William SkallebergTrimtex41.57

10Kjetil Lohne BakkeStudent46.08

11André Kristian KjøstvedtSweco Grøner50.50

12Christian JohnsenEgen bedrift56.46

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

M30-34

1Kristoffer PettersenEgen bedrift30.09

2Torjus RobstadKBR35.48

3Daniel BentsenEgen bedrift44.06

4Henning Berg RiberContiga44.34

5Atle EndresenStudent45.00

6Morten SevilhaugIdrettens49.05

7Eivind Johan IsaksenSweco Grøner53.50

-Glenn HoveEgen bedriftFullført

M35-39

1Kenneth SløgedalEgen bedrift31.50

2Morten ØyaOasen Skole35.29

3Lars HefteEgen bedrift35.35

4Kent GutvikEgen bedrift37.49

5Erland Førde MøllKirkens Bymisjon40.53

6Dan Joakim VoilåsVA Vegvesen40.59

7Håkon NilsenEgen bedrift43.00

8Erlend LarsenEgen bedrift44.10

-Tore FerningPhoneroFullført

M40-44

1Finn KollstadFundament29.29

2Frode FolleråsEgen bedrift31.49

3Brian Lindebæk-NielsenAgder Energi31.58

4Gaute GrastveitEgen bedrift34.43

5Torgeir RøynlidVA Vegvesen36.22

6Sondre HågensenNkom38.59

7Samir KolukcijaVA Vegvesen42.22

8Lars HoåsEgen bedrift43.39

9Tan Phuoc NguyenKr.sand kommune44.20

10Tom Henry VatneContiga44.34

11Arnulf BærheimKirkens Bymisjon46.08

12Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon49.06

13Kai DrangeEgen bedrift51.22

14Hans Kristian NilsenUiA68.00

-Odd Anders ArntzenOteraFullført

M45-49

1Leif Tore EriksenEgen bedrift33.06

2Arild FlystveitPhonero37.50

3Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is40.00

4Johan HeideElkem Fiskaa40.07

5Geir ClausenKBR44.42

6Rune MorkCameron Sense45.37

7Jan-Arve KristoffersenCameron Sense47.14

8Sverre HilleKruse Smith47.32

-Alf Borge StusvigEgen bedriftFullført

M50-54

1Finn Terje UbergEgen bedrift30.39

2Tor Jøran KivleMH Wirth37.11

3Tore Jan HodnemyrReturkraft40.36

4Terje MoxnesNOV42.09

5Geir JuklerødEgen bedrift42.53

6Yngvar KiledalHandelsbanken43.28

7Olav GrendstadEgen bedrift44.00

8Arne HodnemyrEgen bedrift44.40

9Peder SletfjerdingNOV45.21

10Ole Johan BueklevRepstad45.52

11Svein EikaasSeafront46.40

12Svein-Åge LosnegardKr.sand kommune47.39

13Geir Martin AnderssonTeam Mosjon48.20

14Andy Mac ConnacherOptimera48.43

14Jens-Petter PedersenEgen bedrift48.43

16Magne HauanNOV55.35

17Kjell Inge SøreideFundament58.17

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Øistein MjaalandColor LineFullført

-Per Arvid FinstadMH WirthFullført

M55-59

1Tom-Ole KirkhusNordea42.24

2Jan HellandVA Vegvesen43.10

3Geir Brekke OlsenT.O. Slettebøe43.13

4Inge Einar HolmEgen bedrift43.40

5Tore B. DalevollKBR45.00

6Kristen SteinslandEgen bedrift46.22

7Kurt BøhnNOV47.28

8Per NygårdRepstad47.49

-Bernt Stigan BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Ernst HammerstrømKirkens BymisjonFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

M60-64

1Svein GrundetjernKr.sand Dyrepark45.46

2Bruce BergendoffEgen bedrift53.30

3Carl Georg OmdalStatbil55.00

4Øystein FørelandCB55.20

5Øistein RosenTeam Mosjon60.33

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

M65-69

1Per SlettedalMH Wirth46.43

2Kristen BueTeam Mosjon47.09

3Kåre BerleTeam Mosjon52.36

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Helge Eg JohansenEgen bedriftFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Tor-Kåre HøstelandKr.sand kommuneFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune48.15

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus48.42

3Knut PilskogFirenor50.57

4Tor Egil PedersenEgen bedrift52.43

5Jan Reinhard HansenEgen bedrift55.41

6Arild HøiboEgen bedrift72.00

-Arne PaulsenEgen bedriftFullført

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Harald HaraldsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon53.30

-Helge BreenNordeaFullført

-Steinar JohannessenTeam MosjonFullført