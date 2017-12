Ny Kristiansand-klubb vant tre NM-gull

OSLO: Etter å ha vært i kontakt med presidenten i NTF (Norges Thaiboksingforbund) fikk vi tilbud om å delta i norgesmesterskapet i thaiboksing. 11 Thaiboksing-klubber fra hele Norge deltok og i alt ble det utkjempet 15 finaler.

Fra Sørlandets Kampsportsenter (SKS) ble det NM-tittel til:

- Navid Majeedi, vekt 60 kilo

- Emin Magomadov, vekt 67 kilo

- Aslan Magomadov, vekt 75 kilo

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Vi, Sohail Faisal Dar og Huba Castillo, ble enige for tre måneder siden om å delta med tre fightere. Da visste vi på forhånd at vi ikke hadde muligheten til å være i gang med SKS, så utfordringer hadde vi helt i fra begynnelsen. Vi hadde verken eget lokale eller utstyr. Det eneste vi hadde var tre deltagere sultne på å vinne NM-gull.

Med en erfaren thaiboksing-trener i Sohail Faisal Dar viste SKS ved sine tre titler at klubben allerede er å regne med sportslig.

SKS har offisiell oppstart i januar 2018, og da vil klubben består av flere kampsportgren/disipliner og skal holde til på Kartheia 5 i Kristiansand.

Privat

Vi ønsker at familier og ungdommer (spesielt ungdommer som er på vei inn i negative miljøer) kan se på oss som et senter hvor alle skal lære teknikk, respekt og disiplin. Vi vil være et senter som skal bidra til et trygt samfunn. Vi er også i dialog med antidoping.no, slik at vi kan ha et godt fokus på helse og nei til doping.