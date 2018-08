Grimstad-syklist vant i Nederland

ASSEN, NEDERLAND: – Seieren er det største jeg har oppnådd i min sykkelkarriere, sier en strålende fornøyd Oskar og legger til:

– Det har krevd mye slit og offensiv sykling. Nå er jeg sliten, men lykkelig!

European Junior Cycling Tour er et seks dager langt sykkelritt som finner sted i Assen i Nederland. Rittet samler over 800 syklister fra hele Europa, og i år var også lag fra Afrika og Australia med. Rittet ble arrangert for 54. gang. Grimstad Sykleklubb var representert med Oskar Myrestøl Johannsson og Anders Rustekaas Fevang.

Oskar la grunnlaget for sammenlagseieren på tirsdagens gateritt, hvor han utkonkurrerte de andre fullstendig. Etter å ha vunnet den første spurten, rykket Oskar i fra feltet. Deretter syklet han 15 runder alene, og vant med 20 sekunder foran Matthew Kingston og Archie Peet (Storbritannia). Underveis var det en rekke forsøk fra de andre syklistene på å ta ham igjen, men Oskar disponerte kreftene godt og syklet fantastisk godt teknisk.

På onsdagens lange fellesstart, kongeetappen, måtte Oskar forsvare seg mot en rekke angrep fra de andre storfavorittene. På slutten av etappen forsøkte de skiftvis å sykle fra Oskar, og han måtte gjøre en kjempejobb for å holde feltet samlet.

– Jeg var totalt utslitt da jeg kom i mål, men jeg lyktes med strategien min og er kjempefornøyd med at jeg klarte å nøytralisere de andre sammenlagtfavorittene, sier han.

På tempoetappen ble Oskar nummer to, men økte likevel forspranget til de andre sammenlagtfavorittene. På denne 14 kilometer lange etappen lyktes også Anders Rustekaas Fevang godt. Anders endte på en 14. plass.

– Det var godt å få vist frem kjørestyrken min. Det er mange som kjemper om posisjoner og plasseringer i rittet, og det føles da godt å lykkes bedre og bedre utover i rittet, sier en fornøyd Anders.

På de to siste fellesstartene syklet Oskar offensivt og strategisk for å forsvare trøyen.

– Det har vært gøy å sykle i den gule ledertrøyen og være den som alle følger med på. Selv om mange har forsøkt, så har ingen klart å true sammenlagtplassen min. Jeg har lyktes med å finne formen og har klart å sykle bedre enn de andre.

Oskar legger også til at det var kjempemessig at Magnus Sørbø fra Gjerstad vant siste etappen, og at Oskar samtidig kunne rulle over målstreken i gultrøye og vite at han hadde vunnet sammenlagt.

Oskar vant foran Boris Romers fra Nederland og Jack Rootkin-Gray fra Storbritannia.