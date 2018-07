Våg-jubel for bronse i Dana Cup

HJØRRING, DANMARK: G15 -laget i klubben har i år allerede levert bra i både serie og flere turneringer gjennom våren. Blant annet med førsteplass i både LKB Gistrup Cup og Sør Cup.

En spent tropp på 18 mann tok 23. juli turen over dammen for deltakelse i årets Dana Cup. Turneringen var satt som ett av årets høydepunkter,og vi forberedte oss og trente godt i ukene inn mot denne turneringen.

Vi ble i årets Dana Cup trukket ut i ei tøff pulje mot gode klubber som Ullern,Fyllingsdalen og Duren Niedrau fra Tyskland. Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan vi kunne levere mot så god motstand allerede i innledende runder.

Gruppespillet endte med at vi ble puljevinner etter følgende resultater:

Våg-Ullern 2-0

Våg Fyllingsdalen 2-0

Våg-Duren Niedrau 1-0.

Ettersom vi ble puljevinner, hoppet vi over 32-delsfinale og rett inn i 16-dels finalen hvor vi skulle møte Byåsen fra Trondheim. Fokuset på veien videre var å fortsette med det vi hadde vært gode på i gruppespillet. Ha ballen mye, skape mest målsjanser og være strukturert i bakre firer. Vi slapp faktisk ikke motstanderne til ett skudd på mål gjennom de tre kampene i grupespillet. Samtidig satt vi oss en målsetning om og bli det beste sørlandske laget i turneringen.

Kampen mot Byåsen startet bra hvor vi gikk tidlig opp i både 1- og 2-0 etter drøye timinutter og hadde tilsynelatende full kontroll på kampen. Rett før pause reduserte Byåsen,og det sto da 2-1 til pause. Etter pause var kampen jevn gjennom hele omgangen og vi følte vi hadde grei kontroll.

De siste ti minuttene av kampen ble vi satt under stort press fra Byåsen ettersom de ikke hadde noe og tape, og med to minutter igjen på klokka så utliknet Trondheim-klubben. Kampen endte 2-2 og vi gikk direkte til straffesparkkonkurranse.

Straffesparkkonkurransen vant vi 4-2 etter at vår keeper Kasper Hackney reddet to av Byåsen sine straffer, og våre straffeskyttere satt alle våre fire straffer kontant.

Dermed var gutta fra Vågbygd videre til åttedelsfinalen og vi ventet spent på hvem som ble motstander.

I åttedels finalen ble det Flint Tønsberg vi skulle møte. Denne kampen endte med en 3-1-seier til Våg. Vi kom sterkt tilbake mot et godt Flint lag i 2 omgang etter å ha ligget under 1-0 midtveis i 1. omgang. I 2. omgang tok vi kontrollen og produserte flere og flere målsjanser utover omgangen,og det kunne fort blitt mer enn 3-1 i denne kampen. Med dette hadde vi dermed tatt oss til kvartfinalen i årets turnering.

I kvartfinalen ventet det brasilianske laget Ordin FC.

Dette var en kamp vi bestemte oss for og gå ut offensivt og legge høyt press på brasilianerne. Vi følte vi hadde god kontroll på kampen tidlig,men begge lag slet med å skape de altfor store målsjansene.

Utover i 2. omgang åpnet kampen seg mer og mer opp og etter og ha spilt 2x25 minutter endte kampen med 0-0 og direkte straffesparkkonkurranse. Sjansestatistikken i kampen vant vi med 4-1 så vi var litt frustrerte over at vi ikke hadde greid å punktere dette før det ble straffekonk.

Nok en gang gikk den spennende straffesparkkonkurransen vår vei og vi vant den 8-7 etter at hvert lag måte ta hele ti straffer for å få avgjort denne kampen. Dermed hadde Våg tatt seg til en fantastisk semifinale og var garantert plass blant de fire beste lagene i årets turnering av totalt 186 lag i G15-klassen.

I semifinalen ventet Bærum fra Oslo. Et lag som har vunnet det som er rundt forbi,og som blant annet hadde slått vårt eget lag 7-0 i Odd elite cup for rundt 2,5 år siden.

Semifinalen mot Bærum endte med et fortjent 2-0 tap,hvor vi rett og slett tapte for et bedre lag. Vi hadde våre sjanser i kampen,men Bærum hadde mye ball og vi ble løpende i mellom ofte. Begge lag spilte sin tredje kamp for dagen,noe som også var tydelig ettersom gutta på banen var slitne, samt at kampen ble spilt i 35 varmegrader på noe som minnet mer om en savanne i Afrika, enn en grønn gressbane i Hjørring.

Uansett leverte gutta fra Vågsbygd en fantastisk stor prestasjon og fikk med dette 3. plass i årets Dana cup blant 186 lag i årets G15 klasse. Flere av lagene vi møtte var sammensatte lag fra flere klubber, og de fleste hadde også med tre 16-åringer. Så vi er veldig fornøyd med årets prestasjon,utviklingen til gruppa og at vi nådde de målsetningene vi satt oss på forhånd og underveis i turneringen.

Sent fredags kveld var det en felles premieseremoni for alle tredjeplassene i årets turnering på Nord Energi Arena, som var hovedstadion på Dana Cup. Her ble det delt ut medaljer og pokal.

Med dette var en særdeles varm, god og ny fantastisk uke med fotball unnagjort og Vågs G15 lag hadde for femte gang i år fått med seg «ei bøtte» fra turnering hjem til Vågsbygd.

Nå rettes fokuset inn mot en ny høst sesong og Odd elite cup som går av stabelen i september.

Mvh

Trenerteam Våg FK G15.