Det er allerede seks-sju år siden min siste sesong som aktiv fotballspiller, men jeg glemmer likevel ikke perioden man nå går inn i, nemlig siste oppkjøring inn mot seriestarten.

Februar måned var kanskje den verste. Været spilte sjeldent på lag med oss. Kuldegrader, snø, sludd og vind. Banene var isete, nedsnødde, og som regel knallharde. Det var iskaldt på fingrene, ørene var blå, og føttene så vonde at man knapt våget å dra til ballen den første halvtimen. At stortånegla skulle falle av, var like sikkert som at man skulle få kjeft hjemme for å ha brukt opp alt varmtvannet etter treningen.

Intense intervaller

Og så var det treningene da… I februar måned var det ingen bønn, da skulle vi trene hardt. Ofte fire ganger i uken. Sjelden har man vel vært nærmere å hate noen enn de gangene treneren sto innpakket i en kjeledress og skrek: «Vi kjører ti intervaller til», når du egentlig trodde du var ferdig. Det var blodsmak i kjeften, kvalme og psykisk terror.

På grunn av det elendige føret endte vi ofte opp med rene løpetreninger. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har stampet rundt på isete veier og tenkt på hvorfor i huleste jeg ikke begynte med en hallidrett.

Løpeturene var lange og ofte prestisjefylte. Man ville ikke komme sist, og problemet når man driver med lagidrett, er at det alltid er noen som er bedre trent enn deg selv. Jeg tror mange av oss stadig vurderte å legge inn en strekk underveis, men hva var poenget når trenerne hadde sendt oss så langt avgårde at man uansett måtte ha labbet den siste mila tilbake?

Galskap?

Så hvorfor vil man seg selv så vondt? Hvorfor gjør man dette frivillig? Jeg har spilt fotball siden jeg var seks år og helt frem til jeg var 38. Jeg har stort sett spilt 3. og 4. divisjonsfotball, noe som igjen betyr at man ikke får en krone for å drive på med dette. Det er jo galskap. Eller er det egentlig det?

Jeg er rimelig sikker på at den generasjonen jeg har spilt med, tok fotballen på blodig alvor. Nivået var varierende, men likevel høyt. Flere av spillerne i divisjonssystemet forsvant videre oppover, men mange av de som nok virkelig kunne blitt gode, valgte å bli værende. De var fornøyd med å spille på dette nivået.

Og her kommer min påstand: Jeg er sikker på at det vi drev med på vårt nivå var med like stor lidenskap og alvor som de som drev med dette profesjonelt. Jeg har alltid sagt at det å score et viktig mål i 3. divisjon, utløser like sterke følelser som det å score i toppdivisjonen.

Scoringseufori

Det å se ballen rulle eller suse over streken, det å se keeperen sitt ansikt idet han innser at han ikke har mulighet til å redde, eller det å få en horde av medspillere over seg i vill og ekte jubel. Det er akkurat det samme. Akkurat der og da er vi like store helter som dem på TV.

Da jeg spilte aktivt, følte jeg at det jeg drev med var utrolig viktig, og jeg var heldig ettersom de rundt meg følte akkurat det samme. Vi satte krav til hverandre, og vi forventet at alle lagdeler skulle gi sitt. Vi hadde alle styrker som vi utnyttet, og vi hadde garantert flere svakheter enn de som var bedre enn oss. Som lag gjorde vi likevel alltid det beste ut av det.

Og så hadde vi trenere som hadde de samme holdningene. De var forberedte, de var engasjerte, og de var like ambisiøse som oss andre. Selvsagt balansert i forholdt til nivået vi var på.

De fabelaktige treningsleirene

Etter hvert kom vi oss gjennom både februar og mars, og da ventet årets store høydepunkt, nemlig treningsleiren. Vi dro som regel til Danmark, de som var litt bedre dro nok litt lengre sydover. Utstyrspakken vi fikk før vi reiste, var nok adskillig skrinnere enn den de profesjonelle mottok, og av og til måtte vi ut med en egenandel, men det å dra i flokk med ny treningsdress gjorde nok at haken ble løftet høyere enn ved en ordinær familietur til Legoland.

Treningsleiren var ganske lik fra år til år. Trening og kamp på fredagen, trening og kamp på lørdagen. For en utenforstående kan det høres usannsynlig kjedelig ut, men alt det sosiale mellom dette har vært med på å skape vennskap for livet. Jeg håper og tror at vi var en gjeng som tok godt vare på hverandre og var inkluderende. Jeg har i hvert fall selv alltid følt disse reisene som trygge og positive på alle måter.

På treningsleiren var det ofte slik at det man presterte var viktig med tanke på at serien begynte rett etter hjemkomst. Da konkurrerte man om plassene i førsteelleveren. Banene vi spilte på var som regel humpete og tunge, men det liknet likevel på gress, og etter å ha sklidd på isbaner i flere måneder var det som luksus å regne når man skled tilsvarende i våt gjørme.

Lagene vi møtte var norske og som regel på samme nivå som oss. Det å måle styrke mot lag fra andre deler av Norge, var utrolig spennende, og med et offensivt sinn som en gammel spiss har, så tror jeg totalt sett vi har vunnet mer enn vi har tapt.

Verdens beste på vorspiel

Men så var det egne prestasjoner da. Puttet man et par mål, så var alt fryd og gammen, men gjorde man dårlige prestasjoner, spøkte det for plassen i elleveren… Det som var så bra med disse turene, var at man alltid visste at lørdagskvelden ville komme. Man kan si mye om fotballmiljø og festing, men få ting løfter selvtilliten mer enn et vorspiel med lagkompiser. Jeg tror neppe det finnes et sted i verden hvor mennesker snakker mer opp hverandres prestasjoner og styrker, enn i en slik setting.

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har vært en bedre fotballspiller enn de gangene jeg og mine lagkompiser har dreid samtalen inn på egne meritter. De kveldene hadde vi garantert klart et innhopp hos storebror Start, og heller ikke gjort oss bort på internasjonale arenaer. Det sykeste av alt er at vi der og da helt sikkert mente det også…

Etter flere måneder med målrettet trening, kom ikke seriestarten overraskende på oss. Vi var forberedt som et hvilket som helst annet topplag. Rammene var selvsagt litt annerledes på de ulike arenaene, med glisne tribuner, skjeve krittstreker rundt banen og garderobefasiliteter som til tider kunne minne om bestemors gamle vaskerom.

Dommerne tålte mye

Vi var nok ikke like veltrente alle mann, noen hadde nok likevel lagt inn en strekk de dagene det stormet som verst i februar. Men vi var klare, motiverte og dønn seriøse inn mot oppgaven vi hadde forberedt oss på.

Dommerne var nok heller ikke alltid av det mest løpesterke kaliberet, og selv om de fikk mye kjeft, så var det som regel frustrasjonen over våre egne prestasjoner som gikk utover dem. Jeg tror de taklet det bra. Selv om det var blodig alvor når kampene pågikk, ble både dommerne og motspillerne egentlig som en del av miljøet vårt. I ettertid har jeg gode venner i alle leire.

Jeg begynte med å skrive om den pinefulle oppkjøringsvinteren, og stilte spørsmålet om hvorfor man driver med dette frivillig år ut og år inn. Det handler selvsagt om vennskap, konkurranse og om det å bidra til et felles resultat, men jeg tror også det handler om en lidenskap som ikke er så lett å forklare om man ikke har kjent på den.

Jeg skal likevel gjøre et forsøk, og da må jeg dra bakover i tid. Jeg må ha vært omkring åtte år og hadde vært på fotballøkka alene til langt på kveld. Jeg husker at jeg hadde laget en strek i grusen hvor jeg la ballen. Deretter tok jeg fart og plasserte skuddet i målet som selvsagt var uten nett. Det tok sikkert noen minutter å løpe bak målet å hente ballen, men så var det rett tilbake til streken og fyre av nye skudd. Slik holdt jeg på helt til det var mørkt.

Den deilige fotballøkka

Da jeg gikk hjemover, husker jeg at jeg tenkte: «Dette er det gøyeste i hele verden». Jeg tenkte at det var rart at ikke de voksne var på løkka… Jeg kunne ikke fatte det, og var helt sikker på at dette var noe jeg kom til å holde på med hele livet…

Nå er det ytterst sjeldent at jeg går ned på løkka alene for å skyte på et tomt mål, men fremdeles kan jeg kjenne det i magen om jeg kjører forbi en fotballbane. Det jeg derimot har fortsatt med, er å dra på treningsleir. Vi er en kompisgjeng som hvert år drar til Danmark, og gjerne til steder hvor vi tidligere har bodd med fotballaget.

Jeg må nok innrømme at selve aktivitetsnivået er litt lavere enn tidligere, og den sosiale lørdagskvelden har nå utvidet seg til å gjelde på fredagen også. Men da er vi tilbake i det gode selskap, hvor gamle bragder blir trukket frem. De store prestasjonene våre vokser seg stadig større, og minnene blir enda klarere.

Så til dem som nå står midt oppi hardkjøret vil jeg bare si: Ikke gi opp, men pin dere gjennom. Det er verdt blod, svette, manglende tånegler og hver eneste lille tåre. Om jeg ikke misunner dere februar måned, skulle jeg ha gjort alt i verden for å ha stått foran en ny seriestart. Verdien kan ikke måles i penger, her er det opplevelser det investeres i. En investering som jeg garanterer vil gi avkastning.

God sesong!