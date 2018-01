Kompiser gjenforent i Vindbjart

VENNESLA: Follerås har vært en bauta av en midtstopper i mange år, og Borden er en meget solid keeper.

Begge er rutinerte spillere i en ellers litt ungdommelig stall. Begge har spilt i VFK og begge kjenner spillestil og kultur/miljø. Og begge er to strålende gutter.

Som Vindbjart-trener trenger jeg ikke skrive så mye mer enn at dette var julepresangen litt på etterskudd!

– Alltid moro med comeback! Det skal bli veldig godt og få på seg VFK-drakta igjen og hjelpe dem til et opprykk i 2018, sier Borden.

Han var sist med i VFK for fullt i 2014 og var med på treninger og som reserve til enkelte kamper i 2015. Follerås spilte vårsesongen i Hånes i fjor, og gjorde så comeback i Vindbjart på høstparten. Likevel ble det nedrykk til 3. divisjon.

– Mitt mål er å bidra med rutine og kjennskap til klubben og filosofien, slik at vi skal få et så bra som mulig 2018. Først og fremst var det å spille sammen med Johnny igjen på et høyere nivå som gjorde at lysten begynte å komme. I tillegg er klubben i en spesiell situasjon, som jeg har lyst til å være en del av nå i 2018, sier Follerås.