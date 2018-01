Topptrenerens datter går i farens fotspor

KRISTIANSAND: Thea Tjomsland beviste dermed til fulle at ordtaket om at eplet ikke faller langt fra stammen, holder mål.

Topptrener Øystein Tjomsland har trent frem flere millionvinnende travhester og vunnet de fleste storløpene som vinnes kan i Norge og resten av Norden. I 2017 sikret 46-åringen seg sitt åttende kuskechampionat på Sørlandets Travpark med klar margin. Det første championatet tok Søgne-treneren i 2004, to år før yngstedatteren Thea kom til verden.

At 11-åringen har arvet kusketalentet til sin far, ble bevist etter alle kunstens regler under fjoråret. Sammen med sin egen shetlandsponni Casanova, som på ingen måte er noen enkel kar å kuske, tok Thea tre seire på hjemmebane og sikret seg karrierens første ponnichampionat på Sørlandets Travpark. Pappa Øystein er ikke overrasket over datterens fremganger, og understreker at interessen for å utforske treningsprinsipper har gått i arv.

- Thea har ridd flere treningsjobb med pulsmåler på sandbanen vi har på gården. De danner seg fort et bilde av hva slags individer de har med å gjøre når de benytter seg av slike hjelpemidler, forteller Tjomsland.

Samtlige championatvinnere på Sørlandets Travpark i 2017:

Kusk: Øystein Tjomsland, 33 seire

Amatør: Einar Nedrebø, 2 seire

Stallansatte: Adrian Solberg Akselsen, 4 seire

Montè: Helene Kolle, 3 seire

Ponni: Thea Tjomsland, 3 seire