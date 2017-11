Eriksen blir spillerutvikler i Våg FK

KRISTIANSAND: Denne oppgaven kommer i tillegg til hovedtrenerrollen han skal ha for klubbens G15-1 lag det kommende året. Spillerutviklingsjobben Eriksen skal bekle vil dreie seg om aktiviteter og oppfølging av både spillere og trenere på 12-årstrinnet, i tillegg til spesialoppfølging av utvalgte spillere i alderen 13-15 år.

Det at Våg FK nå får en person inn i denne rollen, understreker at klubbens visjon om å utvikle egne spillere til våre A-lag på både herre- og damesiden er viktig for oss. I dagene og ukene som kommer vil klubbens sportslige ledelse og Eriksen sammen legge planer for hva som skal skje i 2018-sesongen. Når og hvordan tiltakene skal gjennomføres, og ikke minst hvem som skal være involvert. Det er spennende arbeid, ifølge Joachim Eriksen.

Se intervju med Joachim Eriksen her:

-Jeg elsker å holde på med fotball. Fotball er livet mitt. Å få en slik utfordring, er noe jeg håper bare blir første steget på veien til etter hvert å kunne jobbe med fotball på heltid, forteller 27-åringen.

Våg FK er også overbevist om at dette er et spennende første steg – både for Joachim og klubben. Som spillere, er det også for trenere en utviklingsvei å gå. Etter tre år som lagstrener, blir det nå spennende for sportslig ledelse å bidra til å videreutvikle det potensial Joachim Eriksen har som trener.

Talentfull fotballspiller

Joachim er en ekte Vågsbygding og Våg-gutt. Fotballskoa sine slet han ut på grus, gress og kunstgress i byens beste bydel. Han var ansett som en talentfull unggutt, med et slepent teknisk venstrebein.

I løpet av ungdomsårene spilte han under flere kjente Våg-trenere. Både dagens ungdomskoordinator i klubben, Tor Arne Richstad, og senere både Start 2 og Vindbjart-trener, Geir Åge Olsen, veiledet unggutten på sin utdanningsvei i fotballverden.

Skademareritt

I løpet av perioden 13-16 år var han med på å vinne to kretsmesterskap for klubben, og det vokste fram en motivasjon for å prøve seg på et høyere nivå. En snarlig treningsvisitt hos Start ble etterfulgt av en femårsperiode hos de blåkledte litt lenger ut i havgapet. Dette var mens svenske Kjell Petterson var trener i klubben, men Joachim klarte aldri helt å slå gjennom på Fløys A-lag, og dermed ble det mest med junior- og senior B kamper.

Totto Dahlum

Det var da også i en senior B-kamp for Fløy mot Donn 2 at den skjebnesvangre kneskaden oppstod. Et Donn-bein stemplet standfoten midt i en lang vristpasning. Vridningen som oppstod ble dessverre slutten på spillerkarrieren for unge Eriksen, og han ble etter hvert tvunget til å tenke nytt.

Lagtreneren

Første steg i trenerkarrieren ble tatt i Vindbjarts ungdomsavdeling. Han hadde assistentroller til å begynne med, men fikk også hovedansvaret for 14-årslaget etter hvert. og roser tiden hos de blå-kledte. Spesielt trekker han fram «mentor» og daværende sportslig leder i klubben, Håvard Kenneth Karlsen, som en god støttespiller.

De tre neste årene har det vært Våg FK for Joachim. Klubben i hans hjerte. I løpet av den tiden har han hatt 2001-kullet to år. Noe som endte med knepent tapte kretsfinaler det ene året, og kretsmesterskap det andre. I 2017 har han hatt ansvaret for 2003-kullet, og virkelig satt fart på sakene i den gruppa. Det er også denne gjengen han følger som trener inn i 2018 – i tillegg til å få en spillerutviklerrolle for 12-15 åringene i klubben.