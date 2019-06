VM-heltene skal lære bort skiteknikk i Kristiansand

KRISTIANSAND: Det er i forbindelse med det store rulleskiløpet Kristiansand Skifestival at det i år satses ekstra på skiskole og teknisk trening. I samarbeid med Skiforbundet har Oddersjaa, Fløy Il og Best Event valgt å utvide skiskolen som tidligere har vært arrangert under skifestivalen til to dagers skiskole i to forskjellige rulleskiløyper.

– Det blir skiskole og det vi kaller teknisk økt for alle fra 7 til 20 år i de to rulleskiløypene på Flekkerøya og på Kongsgård, forteller lederne av de to skigruppene, Per Rune Omfjord i Oddersjaa og Arild Martin Tonstad i Fløy IL.

De yngste får tilbud om skiskole over to dager i løypa på Flekkerøy både fredag og lørdag. Og begge dager med verdensnavn som Emil Iversen, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Mari Eide, Petter Northug, Heidi Weng og flere andre skikjendiser som instruktører.

Ole Endré Kalhovd

Tekniske økter

I løypa på Kongsgård blir det tekniske økter begge dager for de fra 13 år og oppover, også der med landslagsløpere som instruktører. I tillegg er den kjente skitreneren Audun Svartdal hyret inn.

– Rulleski er fart, gøy og spenning! Det tror jeg alle de unge i Fløy IL og Oddersjaa som trener og konkurrerer på rulleski kan skrive under på, sier langrennsleder Omfjord.

Han tror mange unge gjerne vil lære noen gode triks av landslagsløperne og derfor setter av disse to dagene til skiskole og tekniske økter.

Og flere av VM-løperne vi har vært i kontakt med sier at de gleder seg like mye til å lære barn og unge til å bli bedre skiløpere, som til konkurransene på Fiskebrygga lørdag.

Frederick Kihle

Inspirerende

– Å få være instruktør på skiskole er kjempegøy og inspirerende, sier både Emil Iversen, Sjur Røthe og Mari Eide.

Emil tar like godt med seg broder Mats på skisksolen, mens Mari tar med seg samboer Anders Gløersen, tidligere verdenscupløper med VM-gull og VM-bronse i stafett å se tilbake på.

– De yngste fra 7–8 år til 12-åringene skal holde til i rulleskiløypa på Flekkerøya. Skiskolen for dem blir en blanding av lek, teknikktrening og gode råd fra de erfarne løperne. På samme måte som Marit Bjørgen og de andre skistjernene instruerte i rulleskiløypa på Kongsgård i fjor, sier Per Rune Omfjord.

Økt kapasitet

– At vi bruker to løyper, øker kapasiteten betraktelig. Men ett sted må vi sette grensen for at det ikke skal bli kaos under rulleskiskolen, sier Omfjord.

De unge som skal på skiskolen, må ha med seg stabile skistøvler (kombistøvler eller skøytestøvler), staver og hjelm. Har de rulleski, må de ta disse med.

– De som skal låne ski, må oppgi det på påmeldingen, sier Omfjord.

Han tror på minst 100 deltakere på skiskolene, og satser på samme været som de to foregående årene under Kristiansand Skifestival: Sol og skikkelig sørlandssommer.