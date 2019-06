Gull og bronse til KBK i Landsfinalen

KRAGERØ: Landsfinalen i badminton samlet de åtte beste norske klubblagene i klassene U13 og U15 i Kragerø. For å bli invitert til Landsfinalen i badminton må man først gjennom en kvalifisering i egen krets. Kristiansand Badmintonklubb (KBK) vant kretsspillet både i U13 og U15 tidligere denne sesongen og var med det kvalifisert til "vårens vakreste eventyr" som ble arrangert for 12. gang. I Landsfinalen spilles det lagkamper mot andre klubber. Én lagkamp består av åtte enkeltkamper.

U13

U13-laget var i pulje med Moss, Asker og et sammensatt lag fra Bygdøy/Tromsø. Det endte med suveren gruppeseier og i semifinalen ventet Haugerud som ble nr. 2 i den andre pulja. En sterk semifinaleseier og finaleplassen var sikret. Der møtte spillerne fra Kristiansand, Bergen/Rubbestadneset. Etter to herresingler var stillingen 1–1. Det sto 2–2 etter at også to damesingler var spilt.

Herredouble ble en jevn og velspilt affære som til slutt endte 21–19 til Bergenserne i 3. og avgjørende sett. Nesten samme resultat i damedouble med 21–17 i 3. sett og Bergen/Rubbestadneset var i føringen 4–2 med bare to kamper igjen å spille. KBK måtte vinne begge de to siste mixdoublene for å oppnå 4–4 og dermed telling av antall vunne sett. Sørlendingene lå best an på sett siden herredouble og damedouble ble tapt med 1–2 i sett og de andre kampene var vunnet 2–0 i sett.

Privat

KBKs unge spillere gikk på banen innstilt på å fighte for finaleseieren. Først vant Sturla Mørk/Selma Bjørnestøl 21-6, 21–15 i sin mix. Deretter fulgte Isak Abusdal/Hedda Berg Angell opp med seier 21-17, 21–17 og jubelen sto i taket!

– Seks av sju spillere på laget var debutanter i landsfinalesammenheng, så dette var en flott prestasjon av det unge mannskapet, sier trener Rik Hermans.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

U15

I U15-klassen var Haugerud og Bergen de to store forhåndsfavorittene og målet til KBK var semifinale. I pulja møtte de Bergen, Askøy og Karmøy. Det ble en tett duell mellom de tre andre lagene bak Bergen som vant pulja. Med à poeng, men med én mer vunnet enkeltkamp, ble KBK nr. 2 i pulja og gikk dermed videre til semifinalen. Der møtte de Haugerud som ble for sterke, men alt i alt en god lagprestasjon og enda en pokal ble med hjem til Badmintonsenteret på Lund. Finalen ble vunnet av Haugerud og Bergen tok sølvet.

Privat

Sosialt samvær

I dette mesterskapet for de beste klubblagene i Norge er det også stort fokus på det sosiale. Det blir utdelt priser for beste heiarop, mest kreative lagbilde og mest ryddige leilighet. Ifølge guttene på U13-laget var det ikke et mål å vinne prisen for mest ryddige leilighet. Den vant de heller ikke.

På lørdagskvelden var det grilling og underholdningsinnslag fra spillerne selv. KBK bidro blant annet med egenkomponert sang som var en avskjedssang til klubbens trener gjennom de siste tre sesongene, hollenderen Rik Hermans. Han visste ikke noe om sangen og var svært rørt over overraskelsen.

Privat

– Det blir trist å forlate denne gjengen som jeg har vært sammen med i tre år nå, og jeg måtte svelge noen tårer da de sang for meg. Det er enda et fint minne å ta med meg hjem til Nederland. Jeg kommer garantert til å komme tilbake på besøk mange ganger, sier Hermans.

Privat

KBKs spillere som deltok i helga var: Selma Kvarenes Bjørnestøl, Hedda Berg Angell, Andreas Fjellanger, Kristian Robstad, Noah Østhassel Harman, Sturla Mørk og Isak Abusdal i U13. Marie Gade Brask, Maja Morvik Kragholm, Hedda Loen Bue, Andreas Andersen Roksvåg, Mattias Mørk, Sander Østhassel og Filip Bøhn i U15.