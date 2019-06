Basketballtalenter fra Sørlandet på landslagsuttak

TØNSBERG: Hva gjorde du i pinsen? Mange ville ha svart at de enten var på hytta, sjøen, i utlandet eller rett og slett slappet av hjemme. Hele 17 spillere og 3 trenere fra Sørlandet ville ha svart at de på var på noen tøffe, innholdsrike og gøye treningsdager i Tønsberg.

170 spillere på talentcamp

NTC (nasjonal talentcamp) er møtepunktet mellom spillerutviklingsprogrammet (SPU) til regionene og landslagsprogrammet til Norges Basketballforbund. Hver SPU-sesong avsluttes med et nasjonalt talentleir for spillerne som har deltatt på SPU. NTC skal være en positiv sosial- og læringsarena for å fremme sportslig utvikling. Hele 170 basket-talenter stilte på camp i Tønsberg. Mange havner i BLNO – og noen på landslag.

Spillerne fra Sørlandet (f. 2005 og 2004) var gjennom seks baskettreninger, to fysiske økter og to flotte foredrag med Ina Høiland (Antidoping Norge) og Ingvild Paur (kosthold og ernæring).

Trangt nåløye til København

Det er landslagstrenere som har ledet hver sitt årskull. Hver hovedtrener har hatt med seg assisterende trenere slik at alle spillerne fikk tett oppfølging gjennom campen. Inge Kristiansen er hovedtrener for gutter f. 2004, mens Tommy Gundersen er hovedtrener for jenter f.2004. Etter helgens samling er 57 gutter blitt til 20 og 26 jenter til 17. I begge kjønn kjemper de gjenværende om 12 plasser til U15-landslagene som skal opp mot internasjonal motstand i København om bare en drøy uke, 21. til 23. juni.

Flere jenter

Atter en gang ble rekordmange sørlendinger med på denne nasjonalcampen og det mest gledelige er at det er flere jenter med. Lauvåsen Idrettsforening (Lauvåsen Wildcats) og Kristiansand Pirates har mange jentespillere, men akkurat denne gangen var det kun Lauvåsen Wildcats som stilte opp med fire jenter.

Milla Jerkovic Finsæther (med på sitt andre NTC), Mabsud Ismail Ibrahim og Eveline van Rijn er alle født i 2005. Eveline var dessverre skadet under oppholdet, men hun fikk med seg alle økter, sett hva som kreves og blitt kjent med jenter fra alle hjørner i det vakre landet vårt. Wildcats hadde også en nykommer med i 2004-kullet, Andjelija Savic.

Selv om hun er ny i klubben, har hun spilt i mange år i basketlandet Serbia der hun opprinnelig kommer ifra. Med sitt pågangsmot og tøffhet viste hun at hun holder tritt med Norges aller beste jenter. Det blir veldig spennende å se om hun blir tatt ut blant de 17 beste. Hovedtreneren og klubben er uansett ekstremt stolte av sine jenter og gleder seg til fortsettelsen.

3x3-turnering

Som en del av opplegget og samlingen ble det også organisert en 3x3-turnering for hvert kull i både jente- og gutteklassen. 3x3 er en spennende form for basket som har blitt en OL-gren. Det eksisterer også en egen proffliga i USA (BIG3) som vokser og vokser. Alle spillere fra sør gjorde en kjempeinnsats. Milla Jerkovic Finsæthers lag kom til kvartfinalen i 2005-kullet, mens Mabsud Ismail Ibrahim og Andjelija Savics lag kom til semifinalen i henholdsvis 2005- og 2004-kullet. På guttesiden kunne en fornøyd Jonas Syrtveit (født 2005) juble for førsteplass etter en spennende finale.

Fin utvikling

Samtlige klubber på Sørlandet øker sin rekruttering på både jente- og guttesiden. Med utgangspunkt i den jobben som har blitt gjort av nåværende klubber ser det virkelig bra ut.

Fakta: Fakta BASKETKLUBBER PÅ SØRLANDET Vil du bli med på basketballeventyret som nå spirer på Sørlandet? Det er mange klubber som er spente på å møte deg og ønske deg velkommen, om du så er 5 eller 50 år. Disse klubbene ønsker nye medlemmer velkommen til enhver tid: Kristiansand: Kristiansand Pirates (www.pirates.no) Lauvåsen Wildcats (www.lauvasenif.no) Arendal Arendal Titans (www.arendaltitans.no) Søgne/Mandal Søgne og Mandal BBK (www.slamdunk.no) Grimstad IL Express (www.ilexpress.no) X

